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Тренер сборной России по велоспорту остался без канадской визы
Тренер сборной России по велоспорту Абрамян остался без канадской визы
Главный тренер сборной России по велошоссе Иракли Абрамян пропустит чемпионат мира в Монреале из-за отказа властей Канады выдать ему визу.
Главный тренер сборной России по велогонкам на шоссе Иракли Абрамян не отправился с командой на мировое первенство в Монреаль из-за отказа канадских властей в выдаче визы, передает ТАСС. Чемпионат пройдет с 20 по 27 сентября.
«Да, мне не дали визу, я не смогу присутствовать вместе с командой на чемпионате мира. У них есть свои причины, наверное, какие-то», – рассказал Абрамян.
Наставник добавил, что причины отказа сейчас выясняются, но время уже упущено.
Вместо главного тренера в Канаду полетел другой специалист, поэтому Абрамян спокоен за подготовку команды. При этом он отметил важность своего присутствия для мотивации спортсменов и пообещал следить за соревнованиями по телевизору.
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