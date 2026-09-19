Тренер сборной России по велоспорту остался без канадской визы

Тренер сборной России по велоспорту Абрамян остался без канадской визы

Tекст: Мария Иванова

Главный тренер сборной России по велогонкам на шоссе Иракли Абрамян не отправился с командой на мировое первенство в Монреаль из-за отказа канадских властей в выдаче визы, передает ТАСС. Чемпионат пройдет с 20 по 27 сентября.

«Да, мне не дали визу, я не смогу присутствовать вместе с командой на чемпионате мира. У них есть свои причины, наверное, какие-то», – рассказал Абрамян.

Наставник добавил, что причины отказа сейчас выясняются, но время уже упущено.

Вместо главного тренера в Канаду полетел другой специалист, поэтому Абрамян спокоен за подготовку команды. При этом он отметил важность своего присутствия для мотивации спортсменов и пообещал следить за соревнованиями по телевизору.

Российские велогонщики участвуют в международных стартах в нейтральном статусе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские велогонщики оформили канадские визы для участия в этом чемпионате мира.

Членам сборной России по BMX-гонкам выдали трехлетние американские визы.

В прошлом году власти Канады отказали во въезде президенту Союза конькобежцев России Николаю Гуляеву.