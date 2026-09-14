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Россиян предупредили о действующих по «схеме Долиной» риелторах-мошенниках
Адвокат Ключко: Риелторы-мошенники могут активно прятать продавца
Юрист Антон Ключко назвал главные признаки недобросовестных риелторов, которые могут использовать мошеннические схемы при продаже квартир.
Адвокат Антон Ключко заявил, что первым тревожным сигналом служит поведение риелтора, искусственно создающего спешку и оказывающего давление на покупателя, передает «Газета.Ru».
«Поведение риелтора, когда он настойчиво торопит со сделкой, требует немедленного внесения аванса и пугает, что объект «уйдет» прямо сейчас, определенно должно вас насторожить», – рассказал адвокат. Также стоит задуматься о законности сделки, если посредник всячески пытается скрыть продавца, особенно если речь идет об одиноком пожилом человеке.
Кроме того, важным признаком обмана эксперт назвал сильно заниженную стоимость недвижимости. По словам Ключко, еще одним маркером недобросовестности является требование наличной оплаты, быстрых переводов или использование серых схем вместо стандартного банковского аккредитива. Отказ предоставить расширенную выписку из ЕГРН, архивную справку о прописке или свежие медицинские документы собственника также свидетельствует о возможных махинациях.
Напомним, певица Лариса Долина через суд вернула проданную мошенникам квартиру.
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