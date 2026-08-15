Путин отметил важность турнира по самбо для развития контактов военных

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам первого международного турнира по самбо среди военнослужащих, отметив его роль в укреплении воинского братства. Глава государства подчеркнул значимость подобных спортивных мероприятий, отмечается на сайте Кремля.

«Впереди у вас – напряженная, бескомпромиссная борьба, честные и красивые поединки, хорошая возможность в полной мере проявить себя, свой талант и мастерство. И конечно, такие соревнования вносят вклад в развитие профессиональных и личных контактов, укрепляют воинское братство и товарищество. Ведь девиз вашего турнира – «Дружба через спорт»», – говорится в приветствии президента.

Путин также выразил уверенность, что турнир пройдет на высоком организационном уровне. Он добавил, что интерес к соревнованиям со стороны участников и болельщиков из разных стран свидетельствует о растущей популярности самбо в мире, отметив, что этот вид спорта по праву считается национальным достоянием России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал День самбо национальным достоянием страны. Ранее в Москве состоялись международные соревнования по этому виду единоборств.

Позже столица также приняла масштабный всероссийский турнир с участием чемпионов мира.