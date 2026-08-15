NYP: Основатель Playboy пытался сдать Джеффри Эпштейна агентам ФБР

NYP: Хью Хефнер безуспешно жаловался ФБР на преступления Джеффри Эпштейна

Tекст: Мария Иванова

Покойный создатель журнала Playboy Хью Хефнер при жизни пытался привлечь внимание спецслужб к преступлениям Джеффри Эпштейна, передает РИА «Новости». Об этом стало известно из судебных документов, оказавшихся в распоряжении журналистов New York Post.

К издателю за помощью обратилась 23-летняя модель Одра Линн Кристиансен. Девушка заявляла, что финансист изнасиловал ее и продал своему другу, миллиардеру Стэнли Хо. В 2005 году она попросила Хефнера связаться с правоохранителями, рассчитывая на его связи.

«Хефнер неоднократно звонил в ФБР от имени Кристиансен, чтобы сообщить о Джеффри Эпштейне», – цитирует издание выдержку из иска.

Представители ведомства связались с пострадавшей лишь спустя 15 лет, осенью 2020 года, когда Эпштейна уже не было в живых. Модель пояснила агентам, что познакомилась с ним через своих представителей после публикации фотографий в мужском журнале.

В 2019 году финансисту предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними, а в июле того же года он покончил с собой в тюрьме. В январе власти США завершили публикацию материалов по этому резонансному делу, обнародовав более 3,5 млн файлов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция обнаружила мертвым подозреваемого в связях с Джеффри Эпштейном модельного агента Даниэля Сиада.

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Между тем брат скандально известного бизнесмена Марк Эпштейн отверг подлинность его предсмертной записки.