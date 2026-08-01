Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.20 комментариев
Беспилотник ударил по предприятию в Шебекино
Беспилотник ударил по предприятию в Шебекино и покалечил людей
Автобус с работниками железорудного комбината атакован БПЛА в Запорожской области, один человек погиб, более 10 пострадали, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
В Запорожской области украинский беспилотник атаковал автобус, перевозивший сотрудников Днепрорудненского железорудного комбината. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале на платформе MAX.
«В автобусе находилось 55 пассажиров и водитель. Двенадцать человек получили ранения разной степени тяжести, двое находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. К сожалению, один человек погиб. Искренние соболезнования родным и близким погибшего», – написал Балицкий.
Инцидент произошел на автодороге Веселое – Днепрорудное в районе села Малая Белозерка. Транспорт возвращал рабочих со смены домой. По словам главы региона, противник осознавал, что наносит удар по гражданскому объекту и мирным жителям. Губернатор заверил, что всем пострадавшим и семьям погибших будет оказана необходимая помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне рейсовый автобус в Запорожской области получил повреждения от осколков сбитого беспилотника.
В конце июля при ударе по Кирилловке погибли двенадцать мирных жителей.
Двумя днями ранее из-за массированных обстрелов региона скончался еще один человек.