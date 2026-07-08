Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.0 комментариев
Песков заявил о важности участия спортсменов в международных соревнованиях
Отечественные атлеты должны получить возможность выступать на крупных мировых турнирах после снятия ограничений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность допуска всех отечественных атлетов к участию в крупных международных мероприятиях, передает РИА «Новости».
Накануне Международный олимпийский комитет отменил рекомендации по ограничениям для россиян.
«Мы видим результаты. Результаты по отдельным международным федерациям тоже, в этом задействовано очень большое количество людей. Конечно, сейчас очень важно, чтобы все наши спортсмены получили возможность выступать на крупных международных мероприятиях», – подчеркнул Песков.
Представитель Кремля назвал переговоры с комитетом сложной и напряженной работой целой команды. Он особо отметил роль главы Олимпийского комитета и министра спорта России Михаила Дегтярева в достижении этих результатов.
Ранее глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин назвал восстановление членства Олимпийского комитета России в международной организации важнейшим шагом за последние годы. По его словам, без этого полноценное участие россиян в Олимпийских играх было невозможным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, исполком Международного олимпийского комитета принял решение о полном восстановлении в правах Олимпийского комитета России.
Организация рекомендовала снять ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это событие победой здравого смысла.