Песков заявил о важности участия спортсменов в международных соревнованиях

Tекст: Елизавета Шишкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность допуска всех отечественных атлетов к участию в крупных международных мероприятиях, передает РИА «Новости».

Накануне Международный олимпийский комитет отменил рекомендации по ограничениям для россиян.

«Мы видим результаты. Результаты по отдельным международным федерациям тоже, в этом задействовано очень большое количество людей. Конечно, сейчас очень важно, чтобы все наши спортсмены получили возможность выступать на крупных международных мероприятиях», – подчеркнул Песков.

Представитель Кремля назвал переговоры с комитетом сложной и напряженной работой целой команды. Он особо отметил роль главы Олимпийского комитета и министра спорта России Михаила Дегтярева в достижении этих результатов.

Ранее глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин назвал восстановление членства Олимпийского комитета России в международной организации важнейшим шагом за последние годы. По его словам, без этого полноценное участие россиян в Олимпийских играх было невозможным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, исполком Международного олимпийского комитета принял решение о полном восстановлении в правах Олимпийского комитета России.

Организация рекомендовала снять ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это событие победой здравого смысла.