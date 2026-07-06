К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.3 комментария
МИД заявил о продолжении конфронтации со стороны НАТО
Москва ожидает, что НАТО продолжит создавать угрозы безопасности России на различных направлениях, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
Москва ожидает дальнейшего нагнетания обстановки со стороны западного военного блока, передает РИА «Новости». Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников подчеркнул, что альянс продолжит усиливать давление.
«Североатлантический союз продолжит продвигать конфронтационную повестку дня в отношении России, а в практическом плане – создавать угрозы нашей безопасности на различных географических направлениях и в различных операционных средах», – заявил дипломат.
По словам Масленникова, на предстоящем саммите НАТО участники сосредоточатся на укреплении трансатлантических связей и реализации решений прошлогоднего саммита в Гааге. В частности, речь пойдет о повышении военных расходов до 5% ВВП к 2035 году, увеличении мощностей военно-промышленного комплекса и поддержке Украины. Дипломат добавил, что в контексте помощи Киеву обязательно будет затронут российский вопрос, однако степень продвижения альянса в этом направлении предсказать пока сложно.
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