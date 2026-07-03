Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.4 комментария
Трамп заявил о согласии Ирана «почти со всем, что нужно»
Трамп заявил о согласии Ирана «почти со всем» необходимым
Соединенные Штаты добились практически всех своих целей на переговорах с Ираном, который согласился почти на все, что было нужно, заявил 2 июля американский президент Дональд Трамп в интервью CNBC.
«И мы ведем переговоры, и посмотрим, получится ли. Думаю, они согласились почти на все, что нам нужно», – заявил он телеканалу CNBC.
Трамп снова напомнил о военных успехах США на Ближнем Востоке, напомнив о длительных военных кампаниях страны во Вьетнаме, Афганистане, во время Корейской войны.
«Мы были во всех войнах много-много лет. Я там [в Иране] всего четыре месяца. И что я сделал? Я разгромил их в военном отношении. Они полностью разгромлены в военном отношении», – добавил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ узнала о поиске США и Оманом аргументов для смены позиции Ирана по Ормузу. Спикер парламента Ирана заявил о полном снятии морской блокады со стороны США. Центральное командование ВС США сообщило о полном прекращении морской блокады Ирана и отказе от ограничений на движение судов в Персидском и Оманском заливах.