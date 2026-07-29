Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.16 комментариев
Синоптики предупредили о надвигающихся на Москву мощных ливнях
В ближайшие часы столицу вновь накроют обильные осадки, которые принесут до семи литров воды на квадратный метр.
Непогода вновь возвращается в столичный регион, передает РИА «Новости». Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец дал подробный прогноз на вечер.
«Сейчас в ненастье наступила пауза, однако метеорадары показывают очередную мощную засветку от кучево-дождевых облаков, надвигающихся с северо-запада, а значит, в ближайшие часы столицу вновь накроют интенсивные ливни - до пяти-семи литров небесной воды на метр квадратный», – сообщил синоптик.
Эксперт подчеркнул, что 29 июля традиционно считается самым теплым днем года. Однако текущая погода больше напоминает осеннюю из-за резкого похолодания.
Температура воздуха упала сразу на десять градусов по сравнению со вчерашними показателями. Днем столбики термометров в городе показали всего плюс 18 градусов, что типично для начала сентября. Солнце скрылось за плотными облаками, сопровождаемыми холодным северным ветром и постоянным дождем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал приход «черемуховых холодов» в столицу. Прошлым летом в центре Москвы за сутки выпала треть месячной нормы осадков.
В августе специалисты сообщили о прохождении максимума аномальных дождей.