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    Как Китай украл у Запада секреты палубной авиации
    Медведев назвал условие сохранения России
    Нанесен удар по американскому газовозу в Египте
    Лавров: Запад принял терроризм Зеленского за перелом в конфликте
    Российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза ВСУ
    Глава МИД Казахстана обсудил с госсекретарем США атаки на КТК
    В Мурманской области стартовало строительство Кольской АЭС-2
    Зеленский попросил у Трампа 300 ракет Patriot
    Власти Ливии предложили России построить НПЗ
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Запад воюет с какой-то другой Россией

    Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.

    16 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Украине обрезают морскую инфраструктуру

    Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.

    9 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ пожирает книги и хоронит интеллигенцию

    Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.

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    29 июля 2026, 19:59 • Новости дня

    Россиянка Самсонова пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Вашингтоне

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская спортсменка Людмила Самсонова уверенно одолела представительницу Китая в двух сетах и теперь ожидает соперницу по следующему кругу соревнований.

    Матч второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в столице США завершился победой Людмилы Самсоновой со счетом 6:2, 6:2, передает ТАСС. В четвертьфинале россиянке предстоит встретиться с победительницей поединка между соотечественницей Дианой Шнайдер и австрийкой Анастасией Потаповой.

    Сейчас 27-летняя Самсонова находится на 70-й строчке рейтинга WTA, имея в активе пять побед на турнирах организации в одиночном разряде. Прошлый год ознаменовался для нее выходом в четвертьфинал Уимблдона, что стало лучшим достижением спортсменки на турнирах Большого шлема. Кроме того, в 2021 году она завоевала Кубок Билли Джин Кинг в составе сборной России.

    Ее 24-летняя соперница Ван Синьюй занимает 42-е место в мировом рейтинге и пока не имеет титулов WTA в одиночном разряде. Турнир в Вашингтоне, относящийся к категории WTA 500, проходит на хардовом покрытии. Ранее победительницами этих соревнований становились россиянки Надежда Петрова, Светлана Кузнецова, Екатерина Макарова, а также сама Самсонова в 2022 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Людмила Самсонова уступила японке Наоми Осаке на турнире в Монреале.

    Осенью 2024 года российская теннисистка выиграла парные соревнования в Сеуле.

    Ее возможная соперница по четвертьфиналу Диана Шнайдер в июне текущего года вошла в восьмерку лучших на «Ролан Гаррос».

    29 июля 2026, 12:22 • Новости дня
    Российские войска освободили Светлое в ДНР и сумскую Новую Сечь
    Российские войска освободили Светлое в ДНР и сумскую Новую Сечь
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Новой Сечью в Сумской области, а группировка «Центр» освободила Светлое в Донецкой народной республике (ДНР).

    Об освобождении двух населенных пунктов за минувшие сутки сообщается в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Новой Сечью в Сумской области. Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны около Ободов, Иволжанского, Сохан, Осоевки и Угроедов Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Василевкой, Бугаевкой, Широким, Новоалександровкой и Сосновыи Бором.

    При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, бронетранспортер и 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана».

    Подразделения группировки «Центр» освободили Светлое в Донецкой народной республике (ДНР). Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии возле Новоандреевки, Новониколаевки, Кутузовки, Новофедоровки, Нововодяного, Белозерского, Рубежного, Доброполья ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 340 военнослужащих и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Грушевки, Боровского, Моначиновки Харьковской области, Рубцов и Святогорска ДНР.

    Потери противника составили до 210 военнослужащих, орудие полевой артиллерии, две станции РЭБ и станция радиоэлектронной разведки.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Черкасского, Райского, Кондратовки, Ясногорки, Николайполья, Дружковки, Ореховатки, Славянска и Мирного ДНР.

    За минувшие сутки противник потерял до 200 военнослужащих, две машины пехоты, пять бронемашин и четыре артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска взяли под контроль Красный Кут в ДНР.

    Днем ранее они освободили Торское в ДНР и днепропетровскую Коммунаровку.

    До этого Минобороны сообщило об освобождении Шевченко.

    В конце прошлой недели российские войска установили контроль над харьковскими Захаровкой и Ивашкино.

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    28 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    Буданов высказался об итогах встречи Трампа и Зеленского
    Буданов высказался об итогах встречи Трампа и Зеленского
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что украинская и американская делегации в Белом доме договорились интенсифицировать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов заявил о достижении договоренностей между американской и украинской сторонами, передает РИА «Новости».

    По его словам, в составе украинской делегации он принял участие во встрече с президентом США Дональдом Трампом и американской делегацией в Белом доме.

    «Провели содержательный разговор о дипломатических шагах и шагах в вопросах безопасности. Договорились об интенсификации переговорного процесса на всех уровнях», – написал Буданов.

    Президент США  во вторник принял в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского. Владимира Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного. Представитель американской администрации заявил о желании завершить украинский конфликт.

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    29 июля 2026, 19:35 • Видео
    Мольбы Зеленского в США: главное

    На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне отсутствовала пресса, но подвести ее итоги можно по косвенным признакам: Украина опять не получила того, чего хотела.

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    29 июля 2026, 17:10 • Новости дня
    «Единая Россия» формирует стандарт государственной поддержки студенческой семьи

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российских высших учебных заведениях появится комплексная система помощи учащимся с детьми, включающая режим одного окна для оформления льгот, рассказала зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова.

    Министерство науки и высшего образования отмечает увеличение количества студенческих семей в университетах страны, заявила Кузнецова, выступая на форуме «Территория смыслов».

    «Когда мы только внесли соответствующий законопроект в ГД, Минобрнауки, с которым мы находились в тесном контакте, зафиксирован рост числа студенческих семей в вузах страны», – приводит слова вице-спикера Telegram-канал фракции «Единая Россия». Она добавила, что в регионах уже действуют различные программы, включая финансовую помощь и субсидирование аренды жилья, а в более чем 300 вузах открыты комнаты матери и ребенка.

    Кузнецова сообщила, что с 1 сентября в высших учебных заведениях начнет действовать новый стандарт поддержки, разработанный при участии партии. Инициатива подразумевает создание режима одного окна для получения юридических и психологических консультаций, а также помощи в оформлении пособий.

    Кроме того, достигнута договоренность с Торгово-промышленной палатой о консультировании студентов по вопросам открытия индивидуального предпринимательства. Подобный формат работы уже запущен в 17 пилотных регионах России.

    В мае 2026 года партия «Единая Россия» анонсировала инициативы по расширению семейных блоков в общежитиях вузов.

    Ранее Государственная дума приняла закон о приоритетном предоставлении жилья студенческим семьям.

    Летом прошлого года парламент закрепил в законодательстве само понятие «студенческая семья».

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    29 июля 2026, 08:51 • Новости дня
    ФСБ объявила Дурова в международный розыск за содействие терроризму
    ФСБ объявила Дурова в международный розыск за содействие терроризму
    @ Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Федеральная служба безопасности объявила основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск, он обвиняется в содействии террористической деятельности, сообщили в спецслужбе.

    Администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, используемые киевскими спецслужбами для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Впоследствии жертвами атак стало множество людей, включая женщин и детей, ущерб оценивается в миллиарды рублей.

    Обвинение предъявлено по статье «Содействие террористической деятельности», он объявлен в международный розыск.

    В числе сервисов, где спецслужбы Украины в Telegram вербовали наемников и агентов, были «Дайвинчик», указали в ФСБ. Там киевский режим вовлекал российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки.

    В конце декабря 2025 года чат-бот мессенджера Telegram «Дайвинчик/Leo – знакомства, общение и новые друзья» был внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Основанием послужило то, что в нем содержится информация, относящаяся к категории детской порнографии и ЛГБТ-пропаганды.

    30 ноября 2023 года Верховный суд РФ признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские спецслужбы с 2022 года предотвратили сотни скоординированных через Telegram терактов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал на отказ администрации мессенджера от взаимодействия с властями.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский признавал факт активного использования платформы украинскими спецслужбами.

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    29 июля 2026, 14:27 • Новости дня
    ЛДПР предложила запретить курьерам на электросамокатах ездить по тротуарам

    ЛДПР предложила запретить курьерам ездить по тротуарам на электросамокатах

    ЛДПР предложила запретить курьерам на электросамокатах ездить по тротуарам
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Представители ЛДПР выступили с инициативой запретить курьерам передвигаться на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам.

    ЛДПР предлагает полностью запретить движение электросамокатов, электровелосипедов и других СИМ по тротуарам, обязать курьеров спешиваться на пешеходных переходах и в жилых зонах, передает РАПСИ.

    Законопроект также предусматривает административную ответственность за использование телефона без гарнитуры во время поездки.

    Эти предложения стали частью партийной программы «Безопасный курьер».

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что тротуары предназначены исключительно для пешеходов.

    «За разговоры по телефону без гарнитуры во время движения необходимо установить административную ответственность. Удобство доставки не может быть важнее жизни и здоровья людей», – заявил Слуцкий.

    Лидер партии добавил, что высокая скорость передвижения курьеров и отвлечение на гаджеты создают серьезную угрозу для окружающих, особенно для детей и пожилых граждан. По его мнению, новые меры помогут навести порядок в работе сервисов доставки и повысят безопасность на улицах.

    В начале июля Минтранс анонсировал подготовку поправок об ограничении движения велокурьеров по пешеходным зонам.

    Весной президент Владимир Путин поручил рассмотреть возможность запрета езды на электровелосипедах по тротуарам.


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    29 июля 2026, 10:41 • Новости дня
    Зеленский заявил об исключении вопроса Крыма из переговоров

    Зеленский: Судьба Крыма не обсуждается на мирных переговорах

    Зеленский заявил об исключении вопроса Крыма из переговоров
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Судьба Крыма не является предметом текущих обсуждений, касающихся завершения конфликта на Украине, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что вопрос о будущем Крыма не поднимается в рамках переговоров о прекращении огня, передает «Газета.Ru».

    «Жаль, но нет. Или пока нет. Но посмотрим. Земля очень важна. Это наша территория. Это наша история. Но самое главное – не потерять людей», – сказал Зеленский в интервью Fox News.

    Ранее Зеленский отмечал, что ситуация вокруг полуострова кардинально изменила его отношение к давним знакомым из России. По его словам, те, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией, перестали быть для него людьми.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова увидела неонацистскую риторику в словах Владимира Зеленского о крымчанах. Ранее Зеленский признал отсутствие у Украины сил для возвращения территорий.

    Переселенцы с Украины призвали Зеленского прекратить спекуляции о российском статусе Крыма.

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    28 июля 2026, 21:52 • Новости дня
    Зеленский захотел возбудить дело против Лукашенко

    Reuters: Офис Зеленского просит прокуратуру возбудить дело против Лукашенко

    Зеленский захотел возбудить дело против Лукашенко
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация Владимира Зеленского обратилась к генеральному прокурору с просьбой изучить возможность возбуждения уголовного дела в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает Reuters.

    Офис Владимира Зеленского обратился к прокурору с просьбой изучить возможность возбуждения уголовного дела в отношении Александра Лукашенко, передает Reuters.

    Поводом стало майское обращение оппозиции Белоруссии. Оппозиционеры обвиняют Лукашенко в «причастности к спецоперации на Украине и перемещении 2442 детей в Белоруссию».

    В 2023 году белорусский лидер отмечал, что республика временно приняла детей для помощи в реабилитации. В этом месяце президент Белоруссии подтвердил отказ отправлять армию в зону боевых действий. «Никто не собирается посылать вас в эту кровавую баню», – заявил политик военным выпускникам.

    Ранее киевские власти обсуждали возможность возбуждения уголовного дела против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    Власти Белоруссии не придали значения подобным намерениям украинской стороны.

    Лукашенко рассказал о встрече с представителями Владимира Зеленского.

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    29 июля 2026, 10:47 • Новости дня
    Скандал с суррогатным материнством привел к масштабному кризису в Германии

    Politico: Мерц оказался под угрозой отставки из-за внутрипартийного скандала

    Скандал с суррогатным материнством привел к масштабному кризису в Германии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Христианско-демократическом союзе Германии нарастает недовольство политикой канцлера Фридриха Мерца, что может привести к его скорой отставке на фоне серии скандалов.

    Политический кризис в Германии набирает обороты на фоне падения рейтингов канцлера Фридриха Мерца, пишет Politico.

    Ситуация обострилась после того, как стало известно о решении лидера консервативной фракции Йенса Шпана и его мужа стать родителями с помощью суррогатного материнства в США. Суррогатное материнство запрещено в Германии, и партия ХДС долгое время выступала против этой практики.

    «Это чувство вряд ли можно выразить словами», – прокомментировал ситуацию Шпан. Скандал привел к вынужденной отставке политика, однако попытка Мерца обновить команду обернулась провалом. Министр транспорта Патрик Шнидер узнал о своем увольнении из сообщений и подал в отставку сам, назвав ситуацию недостойной.

    Недовольство действиями канцлера выразил и уходящий госсекретарь Минздрава Тино Зорге. Эксперты отмечают, что авторитет Мерца стремительно падает, а в кулуарах партии уже обсуждают вопрос о том, когда и как сменят главу правительства. Судьба канцлера может решиться после сентябрьских выборов в трех федеральных землях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан покинул пост из-за рождения ребенка от суррогатной матери.

    После этого канцлер Германии Фридрих Мерц запустил процесс кадрового обновления кабинета министров.

    Однако согласованный кандидат на должность нового министра транспорта в последний момент отказался от назначения.

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    29 июля 2026, 00:01 • Новости дня
    Таксист-иностранец депортирован из России после отказа везти ветерана СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Таксиста-иностранца, который отказался везти ветерана СВО в Подмосковье, депортировали, ему закрыли въезд в Россию до 2032 года, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

    Муж и жена Кирилл и Анастасия Загородниковы вызвали машину 14 июля, чтобы доехать к протезисту из Одинцово в Москву, но приехавший водитель развернулся и уехал. По словам Анастасии, он отказался от поездки из-за инвалидности супруга, передает РИА «Новости».

    По данным полиции, иностранец находился в России на законных основаниях, его патент был оплачен до августа 2026 года, но 17 июля въезд в страну ему закрыли до 2032 года, а патент аннулировали.

    «Он покинул территорию России 22 июля 2026 года и в настоящее время находится за пределами страны», – сообщили в пресс-службе. В ведомстве также отметили, что сведений о привлечении иностранца к административной ответственности нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Госдума приняла закон, расширяющий основания для депортации иностранцев, включая дискриминацию других граждан.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о ненависти и унижении достоинства против таксиста, высадившего из машины участников спецоперации в Москве.

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    29 июля 2026, 10:35 • Новости дня
    В Екатеринбурге задержали обвиняемого в избиении ученых

    Tекст: Дарья Григоренко

    В столице Урала задержали 38-летнего горожанина, которого обвинили в хулиганском нападении на двух ученых, один из которых вскоре скончался, сообщил СК.

    В сообщении на сайте ведомства говорится: «Обвиняемый, находясь вблизи дома на улице Главной в городе Екатеринбурге, в ходе возникшего конфликта применил физическую силу в отношении 58-летнего и 67-летнего мужчин... один из пострадавших был госпитализирован в больницу, где скончался от сердечного заболевания... Фигурант задержан».

    Следователи уточнили, что будут ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 213 УК РФ, обвинение предъявлено 38-летнему жителю Екатеринбурга как участнику хулиганских действий в отношении двух мужчин.

    Ранее Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН сообщал, что 22 июля на 68-м году жизни скончался директор центра, известный ученый Никита Зезин. Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер писал на своей странице во «ВКонтакте», что незадолго до смерти Зезин мог быть жестоко избит.

    По словам депутата, ученый вместе со своим заместителем осматривал опытные поля и заметил подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил родителям подростков и сообщил, что довезет детей до института, где их уже ждали мужчины, напавшие на ученых. После этого было возбуждено уголовное дело, одного из предполагаемых участников конфликта доставили к следователю, сообщил СК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи начали расследование обстоятельств гибели заслуженного работника сельского хозяйства России Никиты Зезина после нападения в Екатеринбурге.

    Руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой о федеральной проверке гибели ученого.

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    29 июля 2026, 11:22 • Новости дня
    Российские штурмовые группы вошли в Дружковку

    Штурмовики Южной группировки зашли в Дружковку в ДНР

    Российские штурмовые группы вошли в Дружковку
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения российской армии успешно продвинулись в Донецкой народной республике и вошли на территорию населенного пункта Дружковка, сообщили в Южной группировке.

    Бойцы группировки войск «Юг» зашли в Дружковку в ДНР, передает РИА «Новости». Опубликованы кадры, на которых видны штурмовики 1008-го мотострелкового полка у въезда в населенный пункт.

    «Пока украинские пропагандисты продолжают рассказывать сказки, что «Константиновка еще наша» и «русские даже не подошли», наши подразделения уже уверенно продвигаются дальше», – сообщили в пресс-центре группировки.

    На прошлой неделе первые штурмовые отряды Вооруженных сил России зашли на окраину Алексеево-Дружковки.

    Накануне подразделения группировки «Центр» освободили село Красный Кут для формирования плацдарма перед наступлением.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о безуспешных попытках украинской авиации сдержать продвижение российских сил.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия готовится к глубокому рассекающему удару в ДНР.

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    29 июля 2026, 11:39 • Новости дня
    Лавров: Запад принял терроризм Зеленского за перелом в конфликте
    Лавров: Запад принял терроризм Зеленского за перелом в конфликте
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что западные страны стали пиарить терроризм Владимира Зеленского как переломную фазу конфликта и надеются на развал России.

    По словам Лаврова, на Западе оценивают результаты ударов дальнобойных средств, находящихся в распоряжении Киева, как достижение поставленных задач, передает ТАСС.

    «Они видят, как достигают цели многие его дальнобойные средства, они стали пиарить фазу происходящего как перелом, как то, что можно украинским характером победить Россию, которая «агрессор» и вслед за Украиной хотела всю Европу завоевать. Поэтому опять появился лозунг о нанесении стратегического поражения России, появился лозунг о деколонизации России, под чем откровенно подразумевается расчленение нашей страны в очередной раз», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров объяснил отказ киевского режима от американских инициатив тем, что Зеленскому предоставлена широкая военная поддержка Запада, включая поставки дронов для атак по России.

    На одном из круглых столов глава МИД заявил о назначении Западом Владимира Зеленского на роль «фюрера» и о его использовании как главного орудия в противостоянии с Москвой.

    Ранее министр иностранных дел России заявил о сохраняющихся в НАТО идеях «деколонизации» и расчленения Российской Федерации.

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    28 июля 2026, 22:09 • Новости дня
    На Украине заявили о полной блокировке зернового коридора Россией
    На Украине заявили о полной блокировке зернового коридора Россией
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ракетные удары ВС России привели к параличу судоходных маршрутов, что серьезно ограничило возможности экспорта сельскохозяйственной продукции Украины через черноморские порты в разгар уборочной кампании.

    Россия полностью заблокировала украинский зерновой коридор, передает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Украинские военные аналитики жалуются на нарушение работы маршрутов, которые использовали суда для прохода к одесским портам, из-за ракетных ударов армии России.

    В период активного сбора урожая Украина столкнулась с серьезными проблемами в морских поставках. Экспорт зерновых оказался существенно ограничен.

    Аналитики отмечают, что именно порты Одессы служат ключевыми узлами для вывоза сельскохозяйственной продукции по Черному морю. Их блокировка наносит серьезный удар по экспортным возможностям.

    Между тем Южный горно-обогатительный комбинат приостановил экспорт своей продукции из-за российских ударов по транспортным судам и портовой инфраструктуре, сообщил в Max военный эксперт Борис Рожин. Месяцем ранее аналогичная ситуация произошла с экспортом масла.

    Российские беспилотники поразили сухогруз с военными грузами ВСУ возле Одессы.

    За 11 дней Вооруженные силы России уничтожили 28 транспортных судов с военными грузами. Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил неспособность Украины использовать морские порты для отправки грузов.

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    29 июля 2026, 10:53 • Новости дня
    Меланшон собрался разрушить франко-германское партнерство
    Меланшон собрался разрушить франко-германское партнерство
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер французских левых в случае победы на выборах намерен отказаться от сотрудничества с Берлином, обвиняя ФРГ в навязывании Европе своей экономической модели.

    Возможный приход к власти Жан-Люка Меланшона вызывает серьезные опасения в Европе, пишет Politico.

    Политик планирует разрушить партнерство Парижа и Берлина, которое десятилетиями лежало в основе европейской интеграции. По данным опросов, он имеет высокие шансы выйти во второй тур президентских выборов.

    Немецкие политики признают разрушительный потенциал кандидата. «Политические позиции Меланшона по ключевым вопросам европейской политики, его враждебность к Германии сделали бы его огромной проблемой для франко-германского сотрудничества», – заявил депутат Роланд Тайс. Ожидается, что победа левых сил значительно усложнит двустороннее взаимодействие.

    Представители партии Меланшона обвиняют Берлин в навязывании Европе своих экономических интересов. Французский лидер намерен переориентировать дипломатию на Испанию, Китай и страны Южной Америки. Кроме того, левые выступают против перевооружения Германии и планируют вывести Францию из НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский левый политик Жан-Люк Меланшон официально вступил в президентскую гонку.

    Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц провели двусторонние переговоры по вопросам европейской обороны.

    Кандидат от крайне правых Марин Ле Пен увеличила отрыв от конкурентов до 35,5% голосов потенциальных избирателей.

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    29 июля 2026, 09:01 • Новости дня
    ФСБ раскрыла вербовку российской молодежи через сервис знакомств
    ФСБ раскрыла вербовку российской молодежи через сервис знакомств
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы под видом девушек обманом втягивали молодых людей в террористическую деятельность, используя для этого популярную платформу для общения «Дайвинчик/Leo», сообщили в Следственном комитете.

    Оперативники с июля 2025 года поймали 46 граждан в 16 регионах страны, в рамках уголовных дел установлены факты использования спецслужбами Украины популярного среди молодых людей чат-бота, указала официальный представитель СК Светлана Петренко в Max.

    Подозреваемых задержали в Москве, Петербурге, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Свердловской областях, в Алтайском крае и Чувашии.

    Им от 14 до 18 лет, киевские спецслужбы вовлекали молодых людей в совершение преступлений с использованием указанного сервиса.

    Злоумышленники знакомились с жертвами под видом девушек и назначали свидания возле социально значимых объектов. Затем молодым людям отправляли фишинговые ссылки. После этого с парнями связывались лжеправоохранители и угрожали уголовным преследованием за перевод денег украинской армии.

    Запуганных юношей заставляли совершать поджоги и нападать на полицейских. В Петербурге следователи объединили 15 подобных дел в одно производство. Возраст задержанных составляет от 12 до 22 лет.

    В конце 2025 года Роскомнадзор заблокировал указанный ресурс за распространение запрещенных материалов. Сейчас следователи устанавливают личности конкретных вербовщиков.

    Напомним, ФСБ объявила основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск за содействие террористической деятельности.

    В числе сервисов, где спецслужбы Украины в Telegram вербовали наемников и агентов, был «Дайвинчик», указали в ФСБ. С его помощью украинская сторона вовлекала российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее заявил о вербовке российской молодежи украинскими спецслужбами через мессенджеры.

    Ветеран ФСБ Сергей Гончаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что разведка Украины использует имитацию влюбленности и романтических отношений.

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