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Россиянка и американка выиграли теннисный турнир в Сеуле в парном разряде
Российская теннисистка Людмила Самсонова и американка Николь Меличар-Мартинес одержали победу в финальном матче турнира в Сеуле, где они обыграли японку Мию Като и китаянку Чжан Шуай за 50 минут.
Российская теннисистка Людмила Самсонова и американская спортсменка Николь Меличар-Мартинес завоевали титул победительниц престижного теннисного турнира в Сеуле, сообщает РИА Новости. Общий призовой фонд турнира превышает 920 тыс. долларов.
В финальном поединке парного разряда Самсонова и Меличар-Мартинес в упорной борьбе обыграли японку Мию Като и китаянку Чжан Шуай с убедительным счетом 6:1, 6:0. Матч длился 50 минут и завершился уверенной победой.
Для 25-летней Людмилы Самсоновой этот титул стал вторым в карьере в парном разряде. Американка Николь Меличар-Мартинес, которой 31 год, добилась своего пятнадцатого трофея в парах
Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису.