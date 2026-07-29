Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.4 комментария
Лавров заявил о попытках Запада обещаниями «развести» Россию
Лавров заявил о постоянных попытках западных стран обмануть Россию
Западные государства регулярно пытаются «развести» Россию, давая обещания и действуя ровно наоборот, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о недобросовестном поведении зарубежных партнеров, передает ТАСС. По словам дипломата, отечественная внешняя политика вынуждена учитывать эти факторы.
«Внешняя политика, дипломатия, тоже призвана сыграть большую сопровождающую роль, учитывая, как нас все наши западные собеседники пытаются по большому счету «развести»: обещают одно, делают другое», – подчеркнул глава ведомства.
Руководитель МИД добавил, что Москва уже привыкла к подобному отношению. При этом он напомнил слова президента страны о том, что возврата к отношениям, существовавшим до февраля 2022 года, больше не предвидится, поскольку всякому терпению приходит конец.
Ранее Лавров призвал Россию обрести «здоровую злость» во внешней политике.
Глава МИД России Сергей Лавров категорически отказался верить западным странам на слово при возможных мирных переговорах.