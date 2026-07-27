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Букмекерская компания вступилась за Пирло после скандала в Италии
Российская букмекерская компания выразила обеспокоенность потоком дезинформации в адрес чемпиона мира по футболу Андреа Пирло в связи с политическим скандалом в Италии.
Букмекерская компания «Фонбет» обеспокоена количеством лживых сообщений в адрес чемпиона мира по футболу Андреа Пирло, передает ТАСС.
В пресс-службе компании отметили, что политика вновь используется в спорте для достижения корыстных целей.
«С большим сожалением мы наблюдаем за развернувшейся вокруг карьеры Андреа полемикой, которая ставит под сомнение порядочность и карьеру человека, вся жизнь которого – это служение футболу и любовь к своей стране», – заявили в компании. Там добавили, что продолжают следить за публикациями иностранной прессы и обеспокоены попытками западных СМИ оклеветать одного из величайших спортсменов в истории.
Ранее итальянская пресса сообщила, что возможное назначение Пирло на пост главного тренера сборной Италии вызвало политические споры из-за его связей с российской букмекерской компанией. Ряд итальянских депутатов выступили против его кандидатуры. Впоследствии сам специалист заявил, что больше не претендует на этот пост, выразив негодование по поводу скандала.
По данным СМИ, решение о невозможности назначения Пирло из-за «российского спонсора» принял недавно избранный глава Итальянской федерации футбола Джованни Малаго. Технический директор Паоло Мальдини и его советник Леонардо расценили это как вмешательство в их работу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Андреа Пирло выбыл из гонки за пост наставника сборной Италии на фоне скандала вокруг сотрудничества с российской букмекерской конторой.
Чемпион мира по футболу выразил негодование в связи с развернувшейся вокруг его имени дискуссией.
Посол России в Риме Алексей Парамонов вступился за легендарного спортсмена.