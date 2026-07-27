Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.0 комментариев
Пирло лишился шансов возглавить футбольную сборную Италии
Скандал вокруг российского букмекера помешал Пирло стать тренером сборной Италии
Чемпион мира Андреа Пирло выбыл из гонки за пост наставника сборной команды Италии на фоне скандала вокруг его сотрудничества с российской букмекерской конторой.
Итальянский футболист больше не претендует на должность наставника национальной команды, передает РИА «Новости».
«Вчера вечером я узнал, что больше не являюсь кандидатом на должность тренера итальянской национальной сборной», - написал спортсмен в Instagram* (принадлежит Meta*, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).
Ранее издание La Gazzetta dello Sport писало о возможном срыве назначения из-за контактов специалиста с российскими букмекерами. Местные политики назвали подобное поведение недостойным, однако сам Андреа Пирло призвал не искать политического подтекста в коммерческом сотрудничестве.
В свои 47 лет экс-полузащитник успел поработать с «Ювентусом», «Сампдорией» и турецким клубом «Фатих Карагюмрюк». С лета прошлого года он тренирует команду «Дубай Юнайтед». За время игровой карьеры футболист собрал внушительную коллекцию трофеев на клубном и международном уровнях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Андреа Пирло опроверг политический характер своего сотрудничества с российским букмекером
В апреле национальная команда Италии лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2026 года. После провала в квалификации Дженнаро Гаттузо ушел с поста главного тренера, а Габриэле Гравина покинул кресло президента местной федерации футбола, уступив место Джованни Малаго.
Ранее итальянский тренер Массимо Каррера назвал Россию безопасной для проживания страной.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ