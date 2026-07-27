Пирло лишился шансов возглавить футбольную сборную Италии

Скандал вокруг российского букмекера помешал Пирло стать тренером сборной Италии

Tекст: Мария Иванова

Итальянский футболист больше не претендует на должность наставника национальной команды, передает РИА «Новости».

«Вчера вечером я узнал, что больше не являюсь кандидатом на должность тренера итальянской национальной сборной», - написал спортсмен в Instagram* (принадлежит Meta*, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

Ранее издание La Gazzetta dello Sport писало о возможном срыве назначения из-за контактов специалиста с российскими букмекерами. Местные политики назвали подобное поведение недостойным, однако сам Андреа Пирло призвал не искать политического подтекста в коммерческом сотрудничестве.

В свои 47 лет экс-полузащитник успел поработать с «Ювентусом», «Сампдорией» и турецким клубом «Фатих Карагюмрюк». С лета прошлого года он тренирует команду «Дубай Юнайтед». За время игровой карьеры футболист собрал внушительную коллекцию трофеев на клубном и международном уровнях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Андреа Пирло опроверг политический характер своего сотрудничества с российским букмекером

В апреле национальная команда Италии лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2026 года. После провала в квалификации Дженнаро Гаттузо ушел с поста главного тренера, а Габриэле Гравина покинул кресло президента местной федерации футбола, уступив место Джованни Малаго.

Ранее итальянский тренер Массимо Каррера назвал Россию безопасной для проживания страной.