День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.4 комментария
Мошенники стали обвинять жертв обмана в аферах ради денег
Злоумышленники требуют полную предоплату за вымышленные товары, а затем сообщают о блокировке счетов и вымогают дополнительные средства под предлогом разбирательств с алчными жертвами аферы, следует из материалов МВД.
Мошенники на популярных торговых площадках стали применять нестандартную тактику обмана граждан. Они размещают привлекательные предложения на товары и просят внести полную предоплату, передает ТАСС.
После получения денег псевдо-продавец перестает выходить на связь в оговоренные сроки. Когда покупатель пытается выяснить причину, аферисты заявляют о внезапной блокировке своей банковской карты. Они заявляют, что якобы не могут снять отправленные средства.
Затем злоумышленники перекладывают вину на клиента и обвиняют его в мошенничестве. С помощью психологического давления преступники пытаются заставить человека перевести дополнительные суммы.
Представители МВД настоятельно рекомендуют тщательно проверять рейтинг и отзывы о продавцах перед совершением любых финансовых операций.
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