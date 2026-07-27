Мошенники стали обвинять жертв обмана в аферах ради денег

Tекст: Катерина Туманова

Мошенники на популярных торговых площадках стали применять нестандартную тактику обмана граждан. Они размещают привлекательные предложения на товары и просят внести полную предоплату, передает ТАСС.

После получения денег псевдо-продавец перестает выходить на связь в оговоренные сроки. Когда покупатель пытается выяснить причину, аферисты заявляют о внезапной блокировке своей банковской карты. Они заявляют, что якобы не могут снять отправленные средства.

Затем злоумышленники перекладывают вину на клиента и обвиняют его в мошенничестве. С помощью психологического давления преступники пытаются заставить человека перевести дополнительные суммы.

Представители МВД настоятельно рекомендуют тщательно проверять рейтинг и отзывы о продавцах перед совершением любых финансовых операций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, юрист объяснил, как аннулировать оформленную мошенниками сим-карту. Мошенники стали пугать россиян лишением трудового стажа. Аферисты начали внедрять схему с «забытой» в банкомате картой.