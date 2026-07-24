Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.14 комментариев
«Северяне» рассказали о разгроме у Ивашкино бригады ВСУ из экс-заключенных
ВС России разбили у Ивашкино бригаду ВСУ из экс-заключенных
Российские военнослужащие группировки «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях фронта, разгромив на Харьковском направлении бригады ВСУ из бывших заключенных.
На Великобурлукском направлении штурмовые группы «Севера» продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в районе сёл Ивашкино и Устиновка.
«В районе Ивашкино противник предпринял контратаку силами бывших заключенных из состава 129 отмбр ВСУ. В результате огневого воздействия больше половины украинских националистов уничтожено, остальные сбежали на исходные позиции», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».
Штурм-подразделения «Севера» на Волчанском направлении продвинулись на 12 участках до 800 метров. Бои идут в сёлах Захаровка, Ивановка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.
В Черниговской области стало известно о вспышке неизвестной инфекции в 36-й путевосстановительной бригаде ВСУ. Только 18 июля в полевом госпитале бригады скончались 26 солдат, число небоевых потерь растет.
На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и Малой Слободке. В районе села Тополя 20 июля была уничтожена боевая группа ГУР, а в Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 900 метров.
«Враг дважды пытался контратаковать наши подразделения: силами штурмовой группы 5 отмбр около Кондратовки и подразделением 225 ошп в районе Писаревки. В результате комплексного огневого воздействия все украинские националисты уничтожены», – поделились бойцы.
За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 290 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 140 в Харьковской областях), отмечено в сводке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский пограничник рассказал об обстреле со стороны сослуживцев. ВС России взяли под контроль часть границы ДНР с Днепропетровской областью. Харьковское направление СВО приходит в движение.