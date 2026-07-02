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«Единая Россия» предложила сделать День ветеранов боевых действий федеральным
Предложение сделать День ветеранов боевых действий федеральной памятной датой озвучил начальник Главного штаба Всероссийского движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин. Инициатива о придании Дню ветеранов боевых действий статуса общегосударственной памятной даты прозвучала на фоне обращений, поступающих от региональных ветеранских организаций.
Головин входит в федеральную пятёрку списка партии на выборах в Госдуму IX созыва.
«Ветераны и их родственники проживают во всех регионах страны, и было бы правильным учесть это. К нам обращаются сами ветераны, ветеранские общественные объединения с предложением сделать такой памятный день единым для всех россиян. Поэтому считаю, что было бы справедливым и своевременным сделать День ветеранов боевых действий общефедеральным», – приводятся его слова на сайте «Единой России».
По информации партии, в регионах уже проходят памятные мероприятия, посвящённые Дню ветеранов боевых действий. Однако на федеральном уровне такой день пока не отмечается по ряду причин.