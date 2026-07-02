Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.0 комментариев
В Калининграде нашли редчайший слепок древней сосны из янтаря
В Калининграде нашли слепок древней сосны из прозрачного и матового янтаря
В Калининграде добыли уникальный полуторакилограммовый самородок возрастом около 40 млн лет, который удивительным образом сочетает в себе прозрачные и матовые слои ископаемой смолы.
На предприятии обнаружили первый крупный в этом сезоне самоцвет массой один килограмм 550 граммов, сообщает Ростех. Размер находки составляет 21 на 16 сантиметров. «Балтийский самоцвет сочетает прозрачный и матовый янтарь», – отметили в госкорпорации.
Необычный минерал образовался 40 млн лет назад. Смола древней сосны заполнила внутреннюю полость ствола и постепенно затвердела. Благодаря этому процессу камень сохранил точную форму и структуру ископаемого дерева, превратившись в уникальный природный слепок.
Традиционно экземплярам массой свыше одного килограмма присваивают собственные имена. Сейчас Калининградский янтарный комбинат, вошедший в 2025 году в структуру холдинга «РТ-Финанс», предлагает угадать будущее название камня. С 2014 года в развитие предприятия инвестировали 4,7 млрд рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне рабочие Калининградского янтарного комбината нашли окаменелые остатки устричной колонии возрастом 34–37 млн лет.
В феврале специалисты предприятия обнаружили самородок в форме личинки древнего жука-древоточца.
В прошлом году руководство комбината приняло решение сохранить для туристов уникальный янтарь с инклюзом таракана.