  • Новость часаФинляндия ввела ограничения в воздушном пространстве над частью Финского залива
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    На Украине заплели новую интригу с Залужным
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    Сын Плющенко получил право выступать за Азербайджан
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    В Монако задержали иностранца по делу о покушении на бизнесмена Ермолаева
    Гражданину Украины в Германии предъявлены обвинения по делу «Северных потоков»
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    Медведев представит Россию на церемонии прощания с Али Хаменеи в Тегеране
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Нельзя отдавать Запорожскую Сечь бандеровцам

    Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.

    18 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России ОБСЕ и прочие бессмысленные структуры

    Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?

    18 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Своими атаками Запад вынуждает Россию идти до конца

    Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.

    22 комментария
    2 июля 2026, 06:40 • Новости дня

    Белоусов помог ветерану СВО воссоединиться с сыном на фронте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ветеран СВО с позывным Зуй рассказал РИА Новости, что после его обращения к министру обороны РФ Андрею Белоусову ему разрешили вновь поступить на службу и воссоединиться с сыном в добровольческой бригаде «БАРС Курск».

    Российский военнослужащий с позывным Зуй продолжил службу в добровольческой бригаде «БАРС Курск», передают РИА «Новости». Боец находился на передовой с начала спецоперации, однако в 2025 году покинул ряды армии. «В 25-м году, в связи с ухудшением здоровья, мне пришлось уволиться со службы», – рассказал ветеран.

    После успешной реабилитации мужчина узнал, что его наследник отправился добровольцем в курское подразделение. Для зачисления в ту же бригаду потребовалось личное обращение к министру обороны Андрею Белоусову. Глава ведомства оказал необходимое содействие.

    Сын бойца с позывным Дантес поблагодарил руководство министерства за предоставленную возможность. Он пояснил, что совместная работа в зенитном расчете проходит максимально слаженно. Родственники эффективно перехватывают вражеские беспилотники и понимают друг друга с полуслова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные корреспонденты на встрече с Андреем Белоусовым выступили с инициативами по расширению мер социальной поддержки бойцов.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо анонсировал создание нового добровольческого формирования БАРС для противодействия вражеским беспилотникам.

    1 июля 2026, 12:51 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожские Копани и харьковское Украинское
    Российские войска освободили запорожские Копани и харьковское Украинское
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Украинское в Харьковской области, а группировка «Восток» освободила Копани в Запорожской области.

    Группировка «Север» нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны около Хатнего, Белого Колодезя, Казачьей Лопани, Зарубинки, Ольховатки и Бугаевки в Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны возле Уланово, Вольной Слободы, Храповщины, Хотени и города Сумы, говорится в канале Max Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, американский бронеавтомобиль HMMWV, десять пикапов, два артиллерийских орудия, хорватскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 и израильскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA.

    В то же время подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Копани в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанским в Днепропетровской области, Благодатным, Рыбальским, Новогригоровкой, Любицким, Егоровкой, Вольным и Барвиновкой в Запорожской области.

    Противник при этом потерял до 460 военнослужащих, четыре бронемашины и американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Подлимана, Червоного Оскола и Малеевки в Харьковской области и Лозового в Донецкой народной республике (ДНР).

    При попытке восстановить переправу через реку Северский Донец в районе Маяков (ДНР) в результате авиаудара по инженерным подразделениям 63-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 20 боевиков и инженерная техника.

    Всего в зоне ответственности группировки за минувшие сутки потери противника составили до 200 военнослужащих, бронетранспортер М1117 и четыре американские бронемашины HMMWV, три орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ у Дружковки, Николаевки, Стародубовки и Новониколаевки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки противник за прошедшие сутки потерял до 210 военнослужащих, два танка, три бронемашины, пять артиллерийских орудий.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Ивановки, Чугуево, Марьевки, Новопавловки и Подгавриловки в Днепропетровской области, Доброполья, Шевченко, Анновки, Торецкого, Кучерова Яра, Райского и Грузского в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 300 военнослужащих, две бронемашины «Казак», два орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной разведки и пять станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска зачистили от противника Малиновку в ДНР, запорожские Ровное и Лесное.

    За день до того ВС России взяли под контроль днепропетровскую Богодаровку.

    До этого ВС РФ освободили днепропетровские Писанцы и запорожскую Новоселовку.

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    1 июля 2026, 12:15 • Новости дня
    Российские удары лишили Украину автозаправок в пяти регионах
    Российские удары лишили Украину автозаправок в пяти регионах
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ночь на 1 июля российские войска нанесли удары по ряду областей Украины, уничтожив автозаправочные станции сразу в нескольких регионах.

    По данным украинских СМИ, в ночь на 1 июля Вооруженные силы России нанесли удары по целям в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Черниговской областях Украины, а также на временно оккупированных территориях Донбасса и Новороссии.

    Украинская сторона заявила, что за последние часы лишилась автозаправок сразу в пяти регионах страны.

    Особенно заметные потери пришлись на Днепропетровскую область, где российскими военными, по тем же данным, были уничтожены пять автозаправочных станций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины, в том числе по АЗС в Сумах и Никополе Днепропетровской области.

    Российские беспилотники дальними ударами поразили 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в разных городах Украины.

    Серия ударов нанесена по автозаправочным станциям украинской компании «Укрнафта» в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.

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    1 июля 2026, 22:22 • Видео
    Франция обвиняет СБУ в теракте

    Ведущие СМИ Франции со ссылкой на собственные источники и опрошенных экспертов назвали СБУ главным подозреваемым в организации теракта в Монако. Кого и зачем хотел убить Владимир Зеленский?

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    1 июля 2026, 18:15 • Новости дня
    В Днепропетровской области уничтожен Просянский элеватор
    В Днепропетровской области уничтожен Просянский элеватор

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Днепропетровской области в результате серии ударов корректируемыми авиабомбами был поражен Просянский элеватор, используемый ВСУ как логистический узел.

    Этот объект являлся одним из крупнейших элеваторов на Украине, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max. Он активно использовался противником в качестве важного логистического узла.

    В конце июня российская армия нанесла серию ударов по логистике ВСУ в Днепропетровской области.

    В этом же регионе военные уничтожили базу горюче-смазочных материалов украинских войск.

    Месяцем ранее ракета «Искандер-М» поразила еще один крупный логистический хаб противника.

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    1 июля 2026, 15:34 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали биосферный заповедник «Аскания-Нова» в Херсонской области

    Беспилотники ВСУ атаковали заповедник «Аскания-Нова» в Херсонской области

    Дроны ВСУ атаковали биосферный заповедник «Аскания-Нова» в Херсонской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ударов украинских БПЛА возникли серьезные пожары на территории одного из крупнейших биосферных парков Европы «Аскания-Нова» в Херсонской области, сообщили в учреждении.

    «Вражеские дроны продолжают свои атаки. Нагло и бесцеремонно враг пытается уничтожить нашу мирную инфраструктуру. В эти самые минуты сотрудники заповедника продолжают борьбу с огнем», – говорится в официальном заявлении заповедника, передает ТАСС.

    По уточненным данным, два очага пламени уже удалось локализовать. При этом борьба с третьим пожаром глубоко в степи еще продолжается.

    Директор учреждения Дмитрий Мещеряков пояснил, что тушить огонь помогают местные фермеры. Он подчеркнул сложность ситуации из-за близости пламени к уникальному дендрологическому парку, где обитают два вида зебр: Чапмана и Греви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня украинский беспилотник ударил по пожарному автомобилю херсонских лесников.

    Неделей ранее дроны ВСУ выжгли заповедный лес около села Покровка.


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    2 июля 2026, 00:34 • Новости дня
    Масштабный пожар произошел в Киеве на фоне атаки БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил атаку БПЛА на украинскую столицу. Российские военкоры со ссылкой на местные украинские ресурсы сообщают о масштабном пожаре в Киеве.

    Кличко в соцсетях сообщил о БПЛА в Деснянском и Шевченковском районах города.

    «Масштабный пожар в Киеве после удара. Кадры сильного пожара после атаки ударного дрона публикуют местные ресурсы», – пишут «Военкоры Русской весны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил об атаке ударных БПЛА.

    Российские войска нанесли удары КАБами по складам ВСУ в Запорожье.

    «Герани» поразили логистические центры ВСУ в районе Новой Одессы Николаевской области Украины.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    1 июля 2026, 10:43 • Новости дня
    Bloomberg: Ракеты ВСУ стали угрожать почти половине территории России

    Bloomberg сообщил о расширении зоны ракетных ударов ВСУ вглубь России

    Tекст: Мария Иванова

    С начала года возросшая интенсивность украинских ударов привела к объявлению воздушной тревоги в регионах России, где проживает более 70% населения страны, отмечает Bloomberg.

    Украина стала чаще применять ракеты для ударов вглубь российской территории, расширив географию атак, передает Bloomberg.

    Только за последнюю неделю предупреждения о ракетной опасности объявлялись как минимум в пяти регионах Приволжского федерального округа, а также в Астраханской области и на Северном Кавказе. Подобные сигналы звучали в Московской, Владимирской, Тамбовской, Орловской и Липецкой областях.

    Масштабы и география атак свидетельствуют об изменении тактики Киева и развитии его возможностей по нанесению дальних ударов. По данным агентства, в этом году тревога хотя бы раз объявлялась на территориях, где проживает более 70% населения страны. В июне первые предупреждения прозвучали в Омской области, расположенной почти в 3000 километров от границы с Украиной, и на Урале.

    Старший научный сотрудник по военной аэрокосмической отрасли Международного института стратегических исследований Дуглас Барри отметил, что Киев все больше полагается на крылатые ракеты собственной разработки. «Это знаменует собой значительную эволюцию в кампании дальних ударов Украины», – заявил эксперт. Он добавил, что ракета «Фламинго» дает возможность наносить удары вглубь страны с использованием большой боеголовки.

    Киев начал производство ракет «Фламинго» в прошлом году, заявляя об их дальности до 3000 километров. Кроме того, Украина использует переделанные противокорабельные ракеты «Нептун», способные поражать наземные цели на расстоянии до 1000 километров. Ранее президент Владимир Путин подтвердил готовность к переговорам, но отверг предложения прекратить дальние удары, подчеркнув, что ответные действия Москвы гораздо более мощные и разрушительные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае украинские военные атаковали гражданские объекты в 20 отдаленных регионах России.

    В июне лидеры стран «Большой семерки» договорились передать Киеву дополнительные средства поражения большой дальности.

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    1 июля 2026, 12:57 • Новости дня
    ВС России поразили цех по производству двигателей для ракет «Нептун»

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение цеху по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун» и месту их хранения.

    Кроме того, удары наносились по используемым ВСУ объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, складам горючего, логистическому центру, площадкам подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб, оперативно-тактическая ракета большой дальности и 602 беспилотника.

    Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожены два украинских безэкипажных катера.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 172 573 беспилотника, 664 ЗРК, 29 985 танков и других бронемашин, 1751 боевая машина РСЗО, 35 585 орудий полевой артиллерии и минометов, 65 333 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне Черноморский флот уничтожил семь безэкипажных катеров ВСУ.

    До этого ВС России нанесли удар по топливной и транспортной инфраструктуре ВСУ.

    Ранее ВС РФ нанесли групповой удар по украинскому НПЗ в Кременчуге.

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    2 июля 2026, 00:59 • Новости дня
    Загорелся популярный у иностранных наемников отель CityHotel Residence в Киеве
    Загорелся популярный у иностранных наемников отель CityHotel Residence в Киеве
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве загорелся элитный отель CityHotel Residence, в котором размещаются иностранные наемники, приезжающие на Украину воевать на стороне ВСУ, сообщают российские военкоры со ссылкой на местные украинские ресурсы.

    Мэр Киева Виталий Кличко в соцсетях подтвердил пожар в Шевченковском районе. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко указал, что «в результате атаки произошло возгорание в отеле».

    «Военкоры Русской весны» пишут, что горит «элитный отель CityHotel Residence, в котором любят селиться иностранные наёмники».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ткаченко сообщил об атаке ударных БПЛА на Киев.

    Позднее Кличко подтвердил атаку беспилотников на украинскую столицу, после этого в городе начался масштабный пожар.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

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    2 июля 2026, 03:23 • Новости дня
    Российские войска нанесли ракетные удары по целям в Киеве
    Российские войска нанесли ракетные удары по целям в Киеве
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    После атаки БПЛА российские войска нанесли ракетные удары по целям в Киеве, сообщают украинские СМИ со ссылкой на Воздушные силы Украины, а также российские военкоры.

    Воздушные силы Украины сообщили об атаковавших с севера баллистических ракетах.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что «не менее 30 баллистических ракет ударили по столице Украины», еще около 20 крылатых ракет, «Калибры» и  Х101, «приближаются» к городу.

    «Киев в огне после массированных ударов», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве на фоне атаки ударных БПЛА прогремели взрывы и была объявлена воздушная тревога.

    Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил атаку БПЛА и сообщил о масштабном пожаре в Деснянском и Шевченковском районах города.

    В Киеве загорелся популярный у иностранных наемников отель CityHotel Residence.

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    1 июля 2026, 07:15 • Новости дня
    Украинские военные вооружили беспилотники дисками от циркулярных пил

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевики ВСУ массово используют на FPV-дронах самодельные снаряды, начиненные поражающими элементами в виде множества заточенных дисков от циркулярных пил, сообщил боец 18-й общевойсковой армии с позывным Воробей.

    Вооруженные силы Украины активно применяют беспилотники с необычной боевой частью, передает РИА «Новости». В качестве поражающих элементов противник использует заточенные лезвия от строительных инструментов.

    «Сталкивались со снарядами самодельными, они сделаны как циркулярная пила. Внутри них находится заряд боевой, а сам поражающий элемент – это и есть эти диски заточенные», – рассказал российский боец с позывным Воробей. По его словам, в каждом таком устройстве содержится до 20 металлических кругов.

    Военнослужащий добавил, что кассета со взрывчаткой крепится прямо к днищу аппарата. Диаметр каждого лезвия составляет от десяти до 15 сантиметров. Подобная самодельная конструкция отличается малым весом, позволяя дрону сохранять высокую скорость полета и наносить множественные ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник с поражающими элементами атаковал жилой дом в Орле.

    Военные медики рассказали о начиненных пластиковыми деталями боеприпасах ВСУ.

    Уничтоженный над Севастополем дрон содержал внутри металлические шарики для увеличения площади поражения.

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    1 июля 2026, 22:44 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве на фоне сообщений об атаке ударных БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил об атаке ударных БПЛА.

    СМИ сообщают как минимум о трех взрывах. В Киеве была объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Воздушные силы ВСУ и глава городской администрации сообщают об атаке ударных БПЛА на Киев.Ткаченко также предупредил о вероятности комбинированной атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрыв прогремел в Полтаве на фоне воздушной тревоги.

    В ночь на 1 июля российские войска нанесли удары по ряду областей Украины, уничтожив автозаправочные станции сразу в нескольких регионах.


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    1 июля 2026, 22:54 • Новости дня
    ВСУ потребовали от местных украинских властей покинуть Слатино и Русскую Лозовую

    Tекст: Антон Антонов

    Украинская Дергачевская военная администрация Харьковской области получила от командования ВСУ требование оставить подконтрольные Киеву села Слатино и Русскую Лозовую, сообщили в силовых структурах.

    «Украинское командование требует от Дергачевской военной администрации Харьковской области покинуть населенные пункты Слатино и Русскую Лозовую», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Сообщается, что глава Дергачевской военно-гражданской администрации Вячеслав Задоренко пытается убедить местных жителей, которые еще остаются в Слатине и Русской Лозовой, самостоятельно покинуть села.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция принуждает жителей Черниговской области покинуть дома для размещения ВСУ, также ведется активный поиск уклонистов и дезертиров, сообщили в российских силовых структурах.

    С 1 июля в Черниговской области Украины началась обязательная эвакуация жителей из приграничных районов по запросу.

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    1 июля 2026, 08:17 • Новости дня
    Пленный боец ВСУ: Украинское командование не знало о ситуации в Константиновке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководство украинской армии отправляло солдат на позиции, не зная о переходе значительной части объектов в Константиновке под контроль российских войск, заявил военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Вадим Кимаковский.

    Кимаковский сдался в плен в Константиновке, по его словам, офицеры не располагали актуальными данными о реальном положении дел на этом участке фронта, передает РИА «Новости».

    «Я так понимаю, командование само даже не подозревало, что в этих домах находятся солдаты Российской армии», – заявил боец.

    Он уточнил, что изначально группу отправили на наблюдательный пункт на две недели.

    Путь до указанной точки занял четыре дня. Украинец попал в руки российских военных, когда вместе с сослуживцами зашел в один из домов на перекур. Мужчина также добавил, что был мобилизован дважды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные из-за незнания реальной обстановки случайно выходили на российские позиции в Константиновке.

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    1 июля 2026, 08:36 • Новости дня
    Проводник провел две штурмовые роты в Константиновку без потерь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Проводник Южной группировки с позывным Марс рассказал, как безопасно сопроводил в Константиновку две штурмовые роты 77-го мотострелкового полка.

    Боец Южной группировки войск рассказал о скрытной переброске штурмовиков 77-го полка в Константиновку, передает РИА «Новости». В обязанности специалиста входит тщательная проверка маршрутов на наличие мин и безопасное сопровождение пехоты к местам выполнения задач.

    «Две роты, как минимум, я уже завел. Мы считаем статистику с проводниками, у кого на маршруте случаются «двухсотые» или «трехсотые». Я своей головой отвечаю за них, и по статистике у меня ни одного «трехсотого» и тем более «двухсотого», – рассказал Марс.

    Военный пояснил, что пехоту заводят разными путями для максимального охвата противника. Главными правилами успеха он назвал скрытность, внимательность под ногами и постоянный контроль за вражескими беспилотниками.

    Константиновка находится в 55 километрах от Донецка. Этот населенный пункт долгое время служил важным логистическим узлом украинских подразделений. Освобождение города позволит российским силам продолжить уверенное наступление на Славянск и Краматорск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщило о полном окружении украинской группировки в Константиновке.

    Российские артиллеристы уничтожили отступающих из городской застройки боевиков.

    Штурмовые подразделения ликвидировали до 95 солдат противника за одни сутки.

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    1 июля 2026, 23:35 • Новости дня
    Собянин сообщил о пяти сбитых беспилотниках на подлете к Москве
    Собянин сообщил о пяти сбитых беспилотниках на подлете к Москве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы ПВО Минобороны сбили пять беспилотников, летевших в сторону Москвы, следует из сообщений мэра города Сергея Собянина.

    Вечером в среду Собянин сообщил в «Максе»: «ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву».

    Позднее он сообщил, что сбиты еще два БПЛА, летевших на Москву. Затем ПВО уничтожила еще два дрона.

    Специалисты экстренных служб находятся на местах падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром Собянин сообщил, что на подлете к российской столице уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.

    В подмосковном аэропорту Жуковский временно приостановлены прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.

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    Казахстан страдает из-за ударов Украины по российскому заводу

    От ударов украинских дронов страдает не только Россия, но и Казахстан. Сосед снова вынужден сокращать добычу и экспорт нефти из-за ударов беспилотников по энергетической инфраструктуре. Ранее под удар попадал нефтепровод КТК, имеющий важнейшую роль для экспорта казахской нефти. Теперь Астана страдает из-за удара по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу. Подробности

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    Путин сделал «Единую Россию» опорой победы в СВО

    «Единой России» предстоит сделать все ради победы в спецоперации, а ее членам и кандидатам необходимо меньше сидеть в кабинетах и чаще встречаться с людьми. Такое напутствие партии дал Владимир Путин. Эксперты отмечают: президент доверяет единороссам важные задачи в деле развития страны – партия решает конкретные проблемы граждан, работает на результат, поддерживает бойцов на фронте. Подробности

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    Мобильные огневые группы усилят искусственным интеллектом

    Минобороны меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – искусственный интеллект, рассказал министр Андрей Белоусов. Эти меры, по его словам, в совокупности с объединением ПВО в единую сеть должны повысить защиту тыловых районов. Какая еще помощь может потребоваться «охотникам» на дроны противника? Подробности

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    Чехи вспомнили о зле украинского национализма

    В Чехии вслед за Польшей задумались о лишении Владимира Зеленского госнаград. Речь идет об ордене Белого льва. По мнению экспертов, это не просто очередной политический сигнал Киеву, а зачатки общеевропейской тенденции. Почему чехи возмутились героизацией бандеровцев на Украине? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Франция обвиняет СБУ в теракте

      Ведущие СМИ Франции со ссылкой на собственные источники и опрошенных экспертов назвали СБУ главным подозреваемым в организации теракта в Монако. Кого и зачем хотел убить Владимир Зеленский?

    • Трамп уничтожает ЦРУ

      В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

    • Европа исторгает украинцев

      В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Какие законы вступают в силу в июле 2026 года: что изменится для россиян с 1 июля

      С 1 июля 2026 года в России вступает в силу ряд новых законов. Изменения затронут кредиты, сделки с недвижимостью, банковские переводы, пенсии и миграционный контроль. Также вводятся дополнительные меры по защите граждан от мошенников и новые правила страхования жизни.

    • Межевание земельного участка в 2026 году: нужно ли делать, сколько стоит и как провести

      Продажа земельного участка, регистрация дома, раздел земли между собственниками или споры с соседями по поводу границ – во всех этих ситуациях может понадобиться межевание. С марта 2025 года изменились правила проведения отдельных регистрационных действий с земельными участками: отсутствие сведений о границах в ЕГРН в ряде случаев может создавать сложности при оформлении недвижимости и совершении сделок. Разберем, когда межевание требуется, сколько стоит процедура, как проверить границы участка и можно ли продать землю без их уточнения.

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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