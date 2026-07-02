В России завершили испытания нового учебного самолетного FPV-дрона

Tекст: Алексей Дегтярёв

Аппарат планируется серийно поставлять в учебные центры беспилотных систем, передает ТАСС со ссылкой на МВО.

Его разработали на базе Центра противодействия беспилотным летательным аппаратам округа.

Директор НПО «Неолит» Виктор Лобанов отметил, что боевые дроны стоят дорого, и их потеря на тренировках нецелесообразна. Учебный УН-001 стоит примерно так же, но выдерживает до 150 жестких посадок, требуя лишь замены винта, что существенно снижает затраты на обучение.

Центр противодействия БПЛА МВО реализует трехмесячную программу подготовки операторов. Курсанты изучают характеристики дронов, тренируются на симуляторах и отрабатывают пилотирование коптеров и самолетных аппаратов.

Военнослужащие также учатся самостоятельно собирать и настраивать технику, что повышает их автономность в полевых условиях.

В марте Минобороны рассказывало о боевом слаживании бойцов беспилотных систем после обучения в центре Московского военного округа.