На Украине испугались потери помощи Европы после взрыва в Монако

«Страна.ua»: Помощь ЕС Киеву может оказаться под угрозой после взрыва в Монако

Tекст: Антон Антонов

«В Монако может поменяться отношение к выходцам с Украины, так как в них, несмотря на их богатство, теперь будут видеть угрозу для безопасности и жизни всей прослойки населения», – заявило издание.

Газета не исключает отток богатых людей, предпочитающих Монако, в другие «тихие гавани».

«Однако для Украины в целом важнее даже другое», – подчеркивает издание, указывая, что убить пытались «предпринимателя, против которого Зеленский ввел санкции».

«То есть на человека, у которого тяжелые отношения с украинскими властями по определению», – говорится в статье.

Издание, ссылаясь на французские СМИ, отметило, что приоритетной версией относительно заказчиков преступления называется возможная причастность СБУ. По его данным, противники поддержки Киева во Франции уже используют эту тему.

«Страна.ua» считает, что если версия о следах организаторов взрыва, ведущих в Киев, получит развитие и подтверждение, это осложнит для украинских властей попытки добиваться увеличения европейской помощи и поставит под сомнение их соответствие заявленному европейскому курсу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, французское издание Figaro сообщило о том, что приоритетной версией следствия по взрыву в Монако стало участие СБУ.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о необходимости немедленно прекратить финансовую помощь Киеву и остановить поставки вооружений на Украину после этого инцидента.

Мэр Фрежюса Дэвид Рахлин задался вопросом о выходе киевского режима из-под контроля в связи с покушением на Вадима Ермолаева в Монако.