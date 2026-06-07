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Зверев выиграл первый турнир «Ролан Гаррос» в карьере
Немец Александр Зверев завоевал титул Открытого чемпионата Франции по теннису, одолев итальянца Флавио Коболли в напряженном пятисетовом поединке на грунтовых кортах.
Третья ракетка мира Александр Зверев одержал победу над Флавио Коболли в финале Открытого чемпионата Франции в Париже, передает РИА «Новости». Встреча, продолжавшаяся 4 часа 16 минут, завершилась со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 в пользу немецкого спортсмена.
Для 29-летнего Зверева, посеянного под вторым номером, этот успех стал первой победой на турнирах Большого шлема в карьере. На счету теннисиста теперь 25 титулов ATP.
Его 24-летний соперник, получивший десятый номер посева, впервые участвовал в финале турнира такого уровня. По итогам соревнований Коболли поднимется на десятую строчку в обновленном мировом рейтинге.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Новак Джокович обыграл Александра Зверева в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.
Накануне россиянка Мирра Андреева завоевала чемпионский титул в женском финале этого турнира.
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