Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?8 комментариев
Число пострадавших при падении дрона в Егорьевске выросло до четырех
Количество раненых из-за падения беспилотного летательного аппарата в подмосковном городе Егорьевск увеличилось до четырех человек, сообщил глава муниципального округа Дмитрий Викулов.
«В результате падения беспилотника в Егорьевске на жилой частный дом, пострадали пять человек – трое взрослых и двое детей. К сожалению, шестимесячный ребенок скончался», – сообщил чиновник, передает ТАСС.
Трое получивших травмы различной степени тяжести доставлены в местную больницу, где врачи оказывают им необходимую помощь. Один из раненых отказался от госпитализации, медики осмотрели его на месте происшествия.
Власти муниципалитета выразили соболезнования семье погибшего малыша и пообещали оказать полную материальную поддержку. Ситуацию взял под личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели полугодовалого ребенка при падении беспилотника в Егорьевске.
Ранее в результате массированного налета на регион пострадали 17 человек.
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