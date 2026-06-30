Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?8 комментариев
Элла Памфилова рассказала о последнем разговоре с Сергеем Ивановым
Памфилова назвала Иванова одним из самых порядочных и честных людей
Председатель ЦИК России Элла Памфилова назвала Сергея Иванова одним из самых порядочных и честных людей, которых она знала, и рассказала об их последнем разговоре об экологии и его хорошем настроении.
Памфилова на церемонии прощания высоко оценила личные качества Сергея Иванова, передает РИА «Новости». Бывший министр обороны ушел из жизни 26 июня в возрасте 73 лет.
«Это очень дорогой человек, один из самых порядочных и честнейших людей, которых я знала. И в моей жизни он сыграл очень большую роль. Он поверил мне и поддержал меня, может быть, в один из самых трудных моментов», – заявила глава ведомства. Она также добавила, что поддерживала с политиком глубокие товарищеские отношения.
По ее словам, во время недавнего разговора он находился в прекрасном настроении, был жизнерадостным и активно обсуждал вопросы природоохранной деятельности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.
Церемония прощания с государственным деятелем состоялась в Центральной клинической больнице.
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