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    При атаке дронов в Подмосковье погиб шестимесячный ребенок
    Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым
    Эксперт назвал причины покушения на украинского олигарха в Монако
    Британия решила вложить миллиарды фунтов в боевые дроны и ИИ
    Песков сообщил о готовности России импортировать топливо
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России ОБСЕ и прочие бессмысленные структуры

    Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Своими атаками Запад вынуждает Россию идти до конца

    Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.

    7 комментариев
    Олег Матвейчев Олег Матвейчев Перед россиянами на выборах-2026 стоит простой выбор

    Россия не может быть слабой державой. В противном случае ее просто не станет – ее разделят на части. У нас нет иной альтернативы, кроме как быть самостоятельной и сильной страной. Да, мы можем и должны совершенствовать телефоны, двигатели, технические решения, догонять и даже обгонять западные и восточные образцы. Однако все это имеет смысл только до тех пор, пока существует сама Россия.

    0 комментариев
    30 июня 2026, 12:49 • Новости дня

    Прощание с Сергеем Ивановым прошло с высшими воинскими почестями

    Прощание с Сергеем Ивановым посетили Путин, Медведев, Набиуллина и Володин

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Центральной клинической больнице в Москве простились с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым, церемония прошла с государственными и воинскими почестями в присутствии первых лиц страны.

    В Москве в Центральной клинической больнице состоялась церемония прощания с бывшим министром обороны России и спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым, она прошла с государственными и воинскими почестями, передает РИА «Новости». В зале был выставлен почетный караул, играл военный оркестр, у гроба дежурили часовые.

    По уставу гарнизонной и караульной служб сводный расчет роты почетного караула провожает в последний путь видных государственных деятелей и высших офицеров. Процессию сопровождали представители сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота. По бокам стояли венки от министерства обороны, президента, различных ведомств и семьи Иванова.

    Церемонию в ЦКБ посетил президент России Владимир Путин: он возложил цветы и кратко пообщался с родственниками.

    Проститься с Ивановым пришли заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Банка России Эльвира Набиуллина, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, бывший замглавы администрации президента Дмитрий Козак, помощники президента Владимир Мединский и Андрей Фурсенко.

    Также присутствовали спецпредставитель президента по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, министр юстиции Константин Чуйченко, бывший уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев, заместитель министра обороны Павел Фрадков, президент Ассоциации каскадеров России Александр Иншаков и артист Сосо Павлиашвили.

    Премьер-министр Михаил Мишустин направил на церемонию траурный венок. Венки также прислали министр обороны Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин. Дмитрий Медведев во время прощания в ЦКБ лично возложил цветы к гробу Иванова.

    На сайте Госдумы сообщили, что Вячеслав Володин простился с бывшим министром обороны и выразил соболезнования его близким. «Председатель Государственной думы Вячеслав Володин простился с Сергеем Борисовичем Ивановым. Он выразил глубокие соболезнования и слова поддержки его родным и близким», – говорится в сообщении. Володин отметил, что Иванов посвятил жизнь служению Родине и внес огромный вклад в укрепление государственной и политической систем, обороноспособности и безопасности страны.

    Согласно траурному ритуалу, перед погребением военный оркестр исполнит государственный гимн России, затем прозвучит троекратный залп холостыми патронами из стрелкового оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны и спецпредставитель президента Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.

    Бывшего министра обороны Сергея Иванова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

    Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с Сергеем Ивановым в Центральную клиническую больницу и возложил цветы.


    30 июня 2026, 10:51 • Новости дня
    Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым
    Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин приехал на церемонию прощания с Сергеем Ивановым в ЦКБ, глава государства возложил цветы и кратко пообщался с семьей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с Сергеем Ивановым, передает РИА «Новости». Глава государства почтил память покойного и выразил соболезнования его близким.

    «Владимир Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Борисовичем Ивановым в Центральной клинической больнице. Возложил цветы и кратко пообщался с семьей», – сообщил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнований родным государственного деятеля.

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    29 июня 2026, 14:12 • Новости дня
    Лантратова доложила Путину о возвращении всех курян из украинского плена
    Лантратова доложила Путину о возвращении всех курян из украинского плена
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила президенту Владимиру Путину, что успешно договорилась с Киевом об освобождении всех мирных граждан из Курской области.

    Омбудсмен Яна Лантратова рассказала президенту о результатах работы по вызволению жителей Курской области из украинского плена, передает РИА «Новости».

    По ее словам, сторонам удалось наладить эффективное взаимодействие для решения гуманитарных вопросов.

    Лантратова отметила успешное выстраивание прямого диалога с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Это позволило достичь договоренностей о передаче российской стороне всех жителей Курской области, которые ранее удерживались на сопредельной территории.

    Кроме того, во время встречи с главой государства были озвучены общие итоги деятельности на посту. За прошедший период усилиями аппарата уполномоченного на родину вернулись 550 военнопленных.

    Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн встретил пятерых освобожденных из украинского плена курян.

    Ранее вернувшийся из украинского плена рассказал, что его бросали в холодную воду, практикуя «американскую пытку», затем вытаскивали оттуда и резали.

    Всего властям удалось вернуть с территории Украины 171 жителя Курскрй области.

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    29 июня 2026, 20:32 • Видео
    Европа исторгает украинцев

    В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

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    30 июня 2026, 10:29 • Новости дня
    Британия решила вложить миллиарды фунтов в боевые дроны и ИИ

    Bloomberg: Лондон направит 5 млрд фунтов на новые военные беспилотники

    Британия решила вложить миллиарды фунтов в боевые дроны и ИИ
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Чтобы подготовить стареющую армию к вероятным конфликтам к 2030 году, Соединенное Королевство радикально пересмотрит свою стратегию оборонных инвестиций, пишет Bloomberg.

    Британия планирует трансформировать свои вооруженные силы, сделав упор на дроны и искусственный интеллект наряду с истребителями и ядерным оружием, сообщает Bloomberg.

    Уходящий премьер-министр Кир Стармер представит план оборонных инвестиций во вторник. Проект предусматривает выделение 5 млрд фунтов стерлингов на развитие беспилотников в течение следующих четырех лет для подготовки военных к возможной войне к 2030 году.

    «Характер ведения войны быстро меняется. На Украине и Ближнем Востоке беспилотные системы определяют ход конфликтов. Эти крупнейшие в истории Британии инвестиции в развивающиеся технологии помогут нашим Вооруженным силам оставаться на шаг впереди наших противников», – заявил новый министр обороны Дэн Джарвис.

    Публикация документа происходит на фоне пристального внимания к военным расходам страны. Предыдущий черновик плана привел к отставке Джона Хили с поста министра обороны. Правительство лейбористов обещало увеличить расходы на оборону до 2.6% от ВВП в следующем году и до 3.5% к 2035 году. Из-за жестких бюджетных ограничений некоторые проекты, такие как эсминец Type 83 и закупка 12 американских истребителей F35-A, будут отменены или отложены.

    Министерство финансов согласилось выделить Минобороны около 15 млрд фунтов стерлингов дополнительного финансирования, чтобы закрыть дефицит в 28 млрд фунтов. Британские власти стремятся извлечь уроки из российско-украинского конфликта. Инвестиции позволят приобрести до 24 вооруженных беспилотников к 2030 году, а также создать гибридный флот из пилотируемых и беспилотных кораблей, включая как минимум шесть новых боевых судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Великобритании Кир Стармер запланировал выделить дополнительные средства на финансирование вооруженных сил.

    Ранее министр обороны Джон Хили подал в отставку из-за урезания военного бюджета.

    Британский военно-морской флот приобретет шесть гибридных боевых кораблей для запуска беспилотников.

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    30 июня 2026, 08:14 • Новости дня
    На Западе признали правоту Путина о скорой победе России

    Британский аналитик Меркурис признал правоту Путина о скорой победе России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин прав, говоря, что Россия близка к победе в специальной военной операции, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.

    Зарубежные специалисты разделяют мнение президента России Владимира Путина о скором успешном завершении специальной военной операции, передает РИА «Новости».

    Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала прокомментировал текущую ситуацию на линии соприкосновения.

    «Я должен сказать, что Путин абсолютно прав, говоря, что русские на самом деле ближе к победе в войне, чем многие вообще осознают», – заявил эксперт.

    По оценке аналитика, украинская армия находится в одном шаге от полного разгрома. Меркурис уверен, что попытки западных лидеров усилить давление на Москву дадут обратный эффект и обернутся величайшим поражением для самих стран Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о взятии под контроль 96% территории Константиновки.

    На съезде «Единой России» глава государства отметил неспособность западных элит нанести стране стратегическое поражение.

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    29 июня 2026, 21:10 • Новости дня
    Умер бывший гендиректор завода по производству ракет «Тополь-М»

    Tекст: Денис Тельманов

    Выдающийся инженер и бывший руководитель Воткинского завода Виктор Толмачев скончался в возрасте 75 лет после продолжительной карьеры в отечественной оборонной промышленности.

    Бывший генеральный директор предприятия, где выпускают межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь-М», ушел из жизни, передает РИА «Новости». Виктор Толмачев возглавлял Воткинский завод на протяжении 25 лет.

    «Роскосмос» выражает соболезнования в связи с уходом из жизни Виктора Толмачева. Он четверть века возглавлял Воткинский завод – с 1995 по 2020 год», – говорится в официальном сообщении госкорпорации.

    Представители ведомства добавили, что в трудные для страны времена директору удалось сберечь рабочий коллектив и производственные мощности, наладив серийный выпуск ракетной техники.

    Виктор Толмачев родился восьмого июня 1951 года, прошел путь от обычного мастера до руководителя и был удостоен Государственной премии имени маршала Жукова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года президент России Владимир Путин наградил орденом «За доблестный труд» коллектив разработчика ракет «Тополь-М».

    В ноябре прошлого года в Волгограде простились с создателем пусковых установок для «Тополя» Валерианом Соболевым.

    Весной в Совете Федерации представили макет новой ракеты «Старт-1М» на базе межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь».

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    30 июня 2026, 11:10 • Новости дня
    Кремль показал кадры посещения Путиным церемонии прощания с Ивановым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кремль опубликовал кадры посещения президентом России Владимиром Путиным церемонии прощания с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым.

    Российский лидер почтил память бывшего министра обороны РФ, передает Кремль в MAX. На опубликованных официальных кадрах видно, как президент подходит к гробу, кладет цветы и крестится.

    Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, во вторник руководитель страны прибыл в ЦКБ для участия в траурном мероприятии. Во время визита он выразил соболезнования родным и близким покойного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким политика.

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    30 июня 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне»: Боевики ВСУ неделями ждут эвакуацию из Бачевска среди трупов

    Боевики ВСУ вынуждены неделями ждать эвакуацию из Бачевска

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки в Шосткинском районе продолжили стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, узнав, как боевикам ВСУ приходится прятаться и неделями ждать эвакуации.

    «Данные радиоперехватов показывают, что солдаты 2-го батальона 104 обр ТерО уже несколько суток просят у командования эвакуацию из Бачевска. Украинские солдаты занимают погреба и подвалы жилых строений, где неделями находятся без нормального обеспечения, окруженные трупами собственных сослуживцев», –  сообщили бойцы неофициальном Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 17 участках до 600 метров. Стрелковые бои не прекращаются в Писаревке, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень и окрестностях населенных пунктов. В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах.

    В Черниговской области жители Новгород-Северского района жалуются на украинских боевиков, которые неизбирательно бьют по жилым строениям.

    На Харьковской направлении стрелковые бои идут в сёлах Лосевка, Украинское, Земляной Яр и в лесных массивах Волчанского района.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на шести участках до 400 метров. На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут бои в селе Петро-Ивановка и в окрестностях, а также в лесных массивах около сёл Бударки и Землянки.

    «Северяне» продвинулись на двух участках до 300 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях), – отметили в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали, как выкуривали батальон ВСУ на окраинах Бачевска. Пленные ВСУ рассказали, как в Волчанском районе в течение 150 дней не было снабжения. Марочко сообщил о закреплении ВС России в Малой Волчьей.

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    29 июня 2026, 21:17 • Новости дня
    Политолог: Принципиальность ветеранов СВО поможет обновить «Единую Россию»

    Политолог Костин: ЕР помогает ветеранам СВО стать политиками

    Политолог: Принципиальность ветеранов СВО поможет обновить «Единую Россию»
    @ пресс-служба МГРО партии «Единая Россия»

    Tекст: Алексей Нечаев

    Участники СВО способны привнести в политику новый взгляд на проблемы общества, а задача партийного обучения заключается не в том, чтобы изменить их, а в том, чтобы помочь раскрыть потенциал, сказал газете ВЗГЛЯД координатор экспертного совета «Единой России» Константин Костин. 30 июня Высшая партийная школа «Единой России» откроет второй поток очного обучения кандидатов на выборы 2026 года из числа ветеранов СВО.

    «Для «Единой России» образовательный трек – это системное и важное направление работы. Партия недаром создала Высшую партшколу как платформу обучения и повышения квалификации для разных категорий партийного актива. Само собой, депутатский и кандидатский корпус различных уровней тоже включен в этот процесс. Тем более особую актуальность образовательный модуль приобретает в год федеральных выборов», – сказал газете ВЗГЛЯД координатор экспертного совета «Единой России» Константин Костин.

    Среди тех, кто в этом году сел «за парты», много участников специальной военной операции. «Причину долго искать смысла нет – ЕР с 2022 года в постоянном формате работает с ними, помогает и на фронте, организуя гуманитарные миссии, и в ходе реабилитации и социализации после возвращения и, что особенно важно, выполняя поручение президента о поддержке тех, кто с оружием в руках защищает Родину, в их желании служить стране, но уже в новом статусе – в качестве политиков новой формации», – отметил эксперт.

    Костин подчеркнул, что для ветеранов нет какой-то отдельной системы обучения. «Все методики имеют, если можно так выразиться, постоянную и переменную составляющие – базовый модуль и модуль, учитывающий специфику слушателей. Но никто никого не ломает и не меняет. Задача совсем в другом – помочь раскрыть потенциал и получить новые знания и навыки, а иногда и взглянуть на ситуацию с неожиданного ракурса, почувствовать себя в другой среде и роли», – пояснил политолог.

    Трудности характерны для любого человека, впервые приходящего в политику, подчеркивает Костин. «Болевые точки одинаковы для новичков: владение набором коммуникационных практик, в первую очередь речь идет о публичности и раскрытии эмпатии», – отметил эксперт.

    Костин считает ошибочным представление о ветеранах как о людях, которым сложнее адаптироваться к гражданской политике. «Они такие же люди. Хотя и более ответственные, иногда более обстоятельные, в чем-то более прямолинейные. Но именно в этом их ценность для ЕР, для политической системы – они не другие, они просто на многие проблемы смотрят по-другому, четче находят болевые точки. Именно соединение принципиальности с традиционным набором политических практик и дает импульс для обновления партии и оздоровления системы», – сказал собеседник.

    Костин подчеркнул, что привлечение ветеранов в политику – это естественный путь развития политической системы. «Партии нужно развиваться, обновляться, думать о будущем, завоевывать голоса избирателей, но при этом быть как можно ближе к людям и их проблемам. Мне кажется, что приглашение ветеранов СВО в политику как раз этому и способствует. Политика ведь – это люди, которые ее делают. А изменение политического поля неизбежно приведет к изменениям в жизни страны и людей», – сказал он.

    При этом эксперт отмечает, что окончательный выбор всегда остается за гражданами. «Избирателю советы не нужны. Он сам решит, за кого ему голосовать – за того, кто сможет родить у него эмоцию. Это в политике самое главное. Опыт приходит быстро, а вот быть готовым не только выполнять функцию, но и сопереживать, служить, бороться – это дорогого стоит. А ветераны СВО именно этим и отличаются», – считает Костин.

    Напомним, 30 июня Высшая партийная школа «Единой России» откроет второй поток очного обучения кандидатов на выборы 2026 года из числа ветеранов спецоперации. Пройти очное обучение по курсу «Политический лидер» смогут все победители предварительного голосования ЕР по выборам в нижнюю палату парламента из числа ветеранов СВО.

    Напомним, Владимир Путин в своей речи на съезде «Единой России» отметил, что партия обладает «прямой связью с боевыми подразделениями ВС РФ, оборонными заводами и массовыми волонтерскими движениями». «Вы помогаете жителям Донбасса и Новороссии, Крыма, Севастополя, нашим приграничным регионам, поддерживаете семьи защитников Родины и, конечно, самих ветеранов боевых действий», – обратился он к участникам мероприятия.

    Глава государства заметил, что ветераны являются «подлинной элитой России», в связи с чем особенно важно продолжить создавать условия для их дальнейшего «служения стране в гражданских сферах, в политике, в экономике, в государственном и муниципальном управлении».

    Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября и, как подчеркивал Владимир Путин, «в непростых условиях». По словам президента России, внешние силы будут делать все, чтобы внести раскол в общество. Российский лидер выразил уверенность, что такие попытки будут пресечены, а избиратели поддержат «конструктивные политические программы и патриотов, людей дела».

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    29 июня 2026, 20:51 • Новости дня
    Политолог: «Единая Россия» несет на себе нагрузку преодоления санкций и внешних угроз

    Политолог Данилин: Путин доверил «Единой России» ключевые задачи развития страны

    Политолог: «Единая Россия» несет на себе нагрузку преодоления санкций и внешних угроз
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    «Единая Россия» остается главной политической опорой президента Владимира Путина в реализации стратегического курса страны, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. По его словам, партия сочетает поддержку фронта с решением задач долгосрочного развития России, что особенно важно в период санкций и внешних угроз.

    «Съезд «Единой России» прошел в условиях растущего внешнего давления на Россию. Уже сам факт того, что он состоялся в штатном режиме, а предстоящие выборы пройдут в установленные законом сроки, свидетельствует об устойчивости российской политической системы», – считает политолог Павел Данилин.

    Особое внимание эксперт обратилт на роль партии в поддержке участников специальной военной операции и большое число делегатов съезда в военной форме и с боевыми наградами. «Это наглядное свидетельство того, что «Единая Россия» делает много для поддержки тех, кто защищает Родину, и их семей. Ни одна другая партия не участвует в этой работе столь масштабно. Поэтому ЕР сегодня по праву можно назвать партией победы», – говорит он.

    При этом, подчеркивает Данилин, партия не ограничивается решением задач, связанных со спецоперацией. Развитие страны остается для нее ключевым приоритетом – как через реализацию стратегических программ, так и через законодательную работу. «Имея две трети мандатов в Госдуме и большинство в региональных парламентах, «Единая Россия» обладает всеми возможностями для реализации президентского курса. Путин видит в ЕР свою надежную опору», – отмечает собеседник.

    Выступление президента на съезде, по мнению политолога, стало одновременно постановкой задач для системы государственного управления и обращением к российскому обществу. Оно подтвердило неизменность стратегического курса России: продолжение модернизации экономики, развитие инфраструктуры, решение демографических задач и расширение социальной политики. «Никакие санкции и внешнее давление не способны изменить наши долгосрочные ориентиры. Это временные вызовы», – считает Данилин.

    По его словам, именно на «Единую Россию» сегодня ложится основная ответственность за реализацию этих задач. И то, что страна сумела адаптироваться к санкционному давлению и продолжает развиваться, – в том числе результат работы партии.

    При этом успех складывается не только из крупных государственных решений, но и из конкретных проектов в регионах, добавляет эксперт. Речь идет о благоустройстве дворов, строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов, фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов. «Из малых дел складываются большие результаты. Запрос граждан на комфортную и благоустроенную жизнь остается одним из самых серьезных», – говорит он. Именно поэтому, по мнению Данилина, «Единой России» есть с чем идти к избирателю в новом электоральном цикле.

    Комментируя состав федеральной пятерки партии, Данилин отметил, что каждый из ее участников напрямую связан с президентом: Сергей Лавров и Сергей Собянин являются его давними соратниками, Евгений Поддубный получил звание Героя России из рук главы государства, Мария Львова-Белова работает уполномоченным при президенте по правам ребенка, а Владислав Головин представляет программу «Время героев». «Такой состав списка подчеркивает высокий уровень доверия президента к партии и ее ключевым представителям», – считает эксперт.

    Кроме того, напоминает Данилин, президент поставил перед партийцами четкую задачу – постоянно работать с людьми, слышать их запросы и отражать их в Народной программе. «Именно такая постоянная связь с гражданами позволяет «Единой России» оставаться партией, способной вести страну вперед даже в самых сложных условиях», – заключил он.

    Ранее Владимир Путин выступил на предвыборном съезде партии «Единая Россия». Президент заявил, что выборы должны пройти в установленные сроки, в полном соответствии с законом и с обеспечением безопасности участников избирательного процесса. По его словам, Россия сталкивается с беспрецедентным внешним давлением, однако продолжит следовать собственному курсу и добиваться всех поставленных целей.

    Глава государства также подчеркнул особую роль «Единой России» как ведущей политической силы страны. Он поблагодарил партию за работу по поддержке участников спецоперации, развитию регионов и реализации социальных проектов, призвав партийцев наращивать темпы этой деятельности.

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    30 июня 2026, 04:17 • Новости дня
    ВМС США собрались создать первую за 40 лет ядерную боеголовку

    IE: ВМС США хотят создать первую за 40 лет ядерную боеголовку

    Tекст: Катерина Туманова

    ВМС США разрабатывают баллистическую ракету нового поколения, запускаемую с подводных лодок, и создают первую за почти 40 лет новую ядерную боеголовку W93, узнал портал Interesting Engineering.

    «Согласно программе стратегического планирования закупок ВМС США (PAE SSP), усилия по модернизации сосредоточены на ракете Trident II D5 Life Extension 2 (D5LE2) и боевой части W93/Mk7, которые в совокупности призваны поддерживать стратегический потенциал сдерживания ВМС вплоть до второй половины столетия», – пишет Interesting Engineering в материале о ядерной модернизации в США.

    Американский флот приступил к масштабному обновлению стратегического арсенала, включающему проектирование баллистической ракеты следующего поколения и передового боезаряда W93 для перспективных подводных ракетоносцев.

    Тем самым США делают важный шаг в обновлении морского компонента ядерной триады. Усилия военных сосредоточены на создании ракеты Trident II D5LE2 и новейшей боевой части W93/Mk7.

    Модернизация проходит на фоне подготовки флота к переходу от устаревающих подводных лодок класса Ohio к новым субмаринам Columbia.

    Первые корабли с обновленным арсеналом планируют ввести в эксплуатацию к 2039 году.

    Для ракеты разрабатывают гибридную конструкцию, которая объединит проверенные двигатели с современной авионикой и системами наведения.

    Боеголовка W93 станет первым подобным проектом в стране почти за 40 лет. Она заменит устаревающие элементы существующего арсенала.

    Программа тесно связана с британскими подводными лодками нового поколения Dreadnought. Для поддержки развертывания перспективного оружия американские военные активно расширяют производственную и испытательную инфраструктуру в нескольких штатах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский летчик заявил об уничтожении ядерных ракет США ударами НЛО. Ford и GM переходят на выпуск боевых ракет. Согласно докладу Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), ядерные державы в 2025 году сохранили и усилили курс на наращивание арсеналов.

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    30 июня 2026, 04:54 • Новости дня
    Марочко сообщил о закреплении ВС России в Малой Волчьей

    Марочко: ВС России закрепились в Малой Волчьей и наступают

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения Вооруженных сил России успешно заняли позиции в Малой Волчьей Харьковской области и продолжают уверенное продвижение на восток, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российская армия взяла под контроль важные рубежи в Харьковской области и развивает наступление.

    «Касаемо Харьковской области и непосредственно Волчанского направления, наши военнослужащие уже закрепились в населенном пункте Малая Волчья и развивают успех в восточном направлении», – заявил ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Север» разгромила штурмовой полк ВСУ под Волчанском. «Северяне» рассказали, как выкуривали батальон ВСУ на окраинах Бачевска. Пленные ВСУ рассказали, как в Волчанском районе в течение 150 дней не было снабжения.


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    29 июня 2026, 14:07 • Новости дня
    Путин оценил активную работу нового омбудсмена Лантратовой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе первой встречи с омбудсменом по правам человека Яной Лантратовой в Кремле обратил внимание на энергичное начало ее деятельности на новом посту.

    «Вы совсем недавно приступили к обязанностям уполномоченного по правам человека в России. Я смотрю, вы так активно взялись за работу», – цитирует Путина ТАСС. Он также поинтересовался первыми впечатлениями чиновницы от новой должности.

    В ответ Лантратова поблагодарила президента за оказанное высокое доверие. Она назвала это назначение своеобразным авансом и пообещала сделать все от нее зависящее, чтобы его оправдать.

    Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о предстоящих рабочих переговорах Владимира Путина с новым уполномоченным по правам человека.

    За два дня до этого Яна Лантратова рассказала о возвращении семи россиян из украинского плена.

    Ранее омбудсмен передала украинской стороне список из тысячи российских военнопленных.

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    30 июня 2026, 07:40 • Новости дня
    Вооруженные силы Китая провели патрулирование в Южно-Китайском море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВМС и ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) во вторник провели патрулирование в районе спорных островов Хуанъянь (риф Скарборо) в Южно-Китайском море, говорится в заявлении Южной зоны боевого командования НОАК.

    Китайская армия во вторник организовала патрулирование акватории и воздушного пространства вокруг спорных островов Хуанъянь, передает РИА «Новости». В заявлении Южной зоны боевого командования НОАК в WeChat подчеркивается: «Южная зона боевого командования НОАК 30 июня организовала военно-морские и военно-воздушные силы для проведения патрулирования в целях обеспечения боевой готовности в акватории и воздушном пространстве китайских островов Хуанъянь и прилегающих районах».

    В документе также отмечается, что данные территории являются неотъемлемой частью страны. Военные КНР в течение июня постоянно усиливали контроль над этим районом, реагируя на возможные провокации и обеспечивая стабильность в регионе.

    Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона о принадлежности нескольких архипелагов, включая Парасельские острова и Спратли, где обнаружены крупные запасы углеводородов. В территориальные разногласия вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале китайские военные провели патрулирование в Южно-Китайском море.

    В марте вооруженные силы КНР вытеснили два филиппинских самолета из района спорного рифа Скарборо.

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    30 июня 2026, 05:39 • Новости дня
    Боевики ВСУ маскировали мины в Писанцах под упаковки из-под молока

    Боевики ВСУ в Писанцах маскировали мины под молочные пакеты

    Tекст: Катерина Туманова

    При обороне населенного пункта Писанцы в Днепропетровской области прятали взрывные устройства в обычные пакеты от молока, чтобы затруднить их обнаружение, рассказал боец группировки войск «Восток» с позывным «Бредус».

    По его словам, такие ловушки создавались специально для усложнения работы российских штурмовых подразделений.

    «Пачка из-под молока просто лежит. Подошел к ней - и все, тебя нет. Чуть-чуть шевельнул - она срабатывает на движение. Без проблем может ранить», – поделился он РИА «Новости».

    «Бредус» отметил, что в ходе освобождения Писанцев российские военнослужащие были вынуждены постоянно проверять территорию на наличие подобных «сюрпризов» и соблюдать максимальную осторожность.

    Министерство обороны сообщило об успешном взятии под контроль населенного пункта Писанцы силами группировки «Восток» 28 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Герой России рассказал о минировании ВСУ домов с жителями в Мариуполе. ВСУ маскировали мины под телефоны в Донбассе. Морпех сообщил о применении ВСУ мин-«цветов» на Донбассе.

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    30 июня 2026, 13:19 • Новости дня
    Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин запланировал на вторник международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В течение дня у Путина запланирован международный телефонный разговор», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Кремль сообщит о переговорах по итогу звонка.

    В марте российский лидер провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.

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