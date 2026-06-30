Греф заявил, что ЕГЭ отыграл свою роль

Греф: ЕГЭ отыграл свою роль в школе

Tекст: Елизавета Шишкова

Он назвал экзамен хорошим инструментом, который уже «отыграл свою роль», и призвал пересмотреть подходы к обучению школьников, передает РБК.

Первая часть своего выступления банкир посвятил критике формата тестирования. «Учить детей сегодня нужно принципиально по-другому. Нужно ли детям пихать гигантское количество информации или вот это самое ЕГЭ... ЕГЭ очень хороший инструмент, он сыграл свою роль, он отыграл свою роль. Но если вы, взрослые люди, в сфере моей компетенции, попробуете сдать ЕГЭ, – я вам сочувствую. Я зачастую не только не нахожу правильного ответа, я вопроса не понимаю», – сказал Греф.

Он объяснил, что в заданиях может догадываться о сути вопроса, но не видит логичного правильного варианта ответа, поскольку успех опирается только на запоминание. По его словам, после сдачи ЕГЭ у детей происходит «reset» – перезагрузка, при которой знания стираются.

Греф подчеркнул, что школы по-прежнему пытаются «впихнуть» в учеников огромное количество информации, вместо того чтобы учить их думать, создавать разнообразие контекстов и развивать когнитивную сложность. Он заявил, что ученикам нужно прививать умение учиться всю жизнь, при этом фундаментальные знания остаются базой.

Отдельно банкир посетовал на отсутствие в российских школах системного обучения так называемым мягким навыкам, таким как принятие решений, постановка целей, управление собой и понимание других людей. Он добавил, что школьная система слабо развивает креативность: дети, по его словам, приходят в первый класс с высокими показателями творческого мышления, а заканчивают школу с «убитыми» показателями креативности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Рособрнадзора Анзор Музаев исключил возможность отмены ЕГЭ в 2027 году и заявил, что экзамен пройдет без существенных изменений.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости совершенствовать систему ЕГЭ, сохраняя ее сильные стороны и устраняя недостатки.

Зампред Госдумы Петр Толстой выступил за поэтапную отмену ЕГЭ и возвращение к традиционным выпускным и вступительным экзаменам.