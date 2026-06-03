На ПМЭФ обсудили роль ИИ в сохранении культурного кода и идентичности

Tекст: Елизавета Шишкова

Модератор дискуссии, управляющий партнер компании «Амбердата» Константин Леонович, подчеркнул, что развитие ИИ должно опираться не только на технологическую составляющую, но и на ценностные ориентиры, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Он отметил: «Национальные стратегии развития искусственного интеллекта должны учитывать не только технику, технологию, быть не только про мощность моделей и техническое развитие». По его словам, ключевая задача заключается в сохранении идентичности: «Национальные стратегии должны быть направлены на защиту наших ценностей культурного кода и нашей идентичности».

Директор по развитию технологий ИИ «Яндекса» Александр Крайнов представил более прикладной взгляд на природу искусственного интеллекта, сравнив его с «мировой библиотекой». Он подчеркнул, что разработчики несут ответственность за то, как пользователи взаимодействуют с технологиями: «Он максимально должен объяснить и предупредить, как этому пользоваться. Повесить в нужных местах таблички дисклеймеры».

Отдельный блок дискуссии был посвящен безопасности детей в цифровой среде. Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова отметила, что дети часто воспринимают ИИ как живой объект: «Дети его одушевляют, часто воспринимают как живую модель». В этой связи, по ее словам, готовится специальный документ: «мы готовим «Белую книгу» искусственного интеллекта для детей», которая будет учитывать разные возрастные группы.

О роли культурного контекста в обучении моделей рассказала генеральный директор ON Медиа Софья Митрофанова. Она подчеркнула, что ключевой вопрос сегодня связан не с самим использованием ИИ, а с данными и смыслами, на которых он обучается. По ее словам, компания провела исследование: «Мы в этом году провели глобальное исследование по культурному коду россиянина для того, чтобы полученные данные как раз использовать для обучения моделей».

Исследовательскую перспективу дополнил Сергей Зверев (НИУ ВШЭ, Key-Consulting), отметивший стремительный рост общественного интереса к технологиям. Он сообщил, что объем обсуждений вырос кратно: «в этом году было больше двух с половиной миллионов» сообщений, проанализированных с помощью моделей. По его наблюдениям, ИИ и технологии в общественном восприятии практически сливаются в одно понятие.

Говоря о перспективах развития отрасли, участники отметили, что ключевым становится не только объем производства контента, но и его качество и уникальность. Исполнительный директор Rambler&Co Андрей Цыпер подчеркнул, что на фоне роста генерации информации усиливается запрос на эксклюзивность: «сейчас сформулирован запрос не только на качество этого контента, но и на его эксклюзивность».

В финальной части дискуссии участники сошлись во мнении, что искусственный интеллект уже стал частью повседневных процессов — от медиа до образования — и задача индустрии заключается не в ограничении технологий, а в их ответственном использовании и интеграции в существующие социальные и культурные системы.