В Швейцарии прошел референдум об ограничении численности населения страны. Инициатива не прошла, потому что большинство приезжих в стране – коренные европейцы. И при всех издержках с выходцами с Ближнего Востока и из Африки столь радикальную меру сочли избыточной.0 комментариев
Путин: АСЕАН выдержала испытание временем
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) смогла пройти испытание временем, заявил президент Владимир Путин на открытии пленарного заседания саммита Россия – АСЕАН в Казани.
«Ассоциация государств Юго-Восточной Азии пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире в целом. Выдержала испытания временем, выстроив систему межгосударственного сотрудничества, опирающуюся на общепризнанные нормы международного права и взаимный учет интересов», – цитирует президента РИА «Новости».
Он добавил, что в повестке дня саммита 18 июня участники обмениваются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.
АСЕАН была создана в 1967 году. В нее включены Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Накануне президент России прибыл в Казань для участия в саммите Россия – АСЕАН. Вечером глава государства дал официальный старт юбилейному мероприятию.