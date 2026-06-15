Все великие рок-песни последних 75 лет – со времени изобретения электрогитары – сыграны всего на двух типах гитар: либо Fender, либо Gibson. И вот теперь немецкий суд запретил не только производителям, но и музыкантам использовать гитары, похожие на Fender Stratoсaster. Это примерно как если бы компания Keds запретила всем носить кеды.2 комментария
Михалков ответил на открытое письмо Сокурова
Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков предложил режиссеру Александру Сокурову переадресовать просьбу о снятии цензурных ограничений с фильмов руководству страны.
Режиссер Никита Михалков отреагировал на открытое письмо коллеги Александра Сокурова, предложив ему обратиться к тем, кто реально управляет страной. Свою позицию глава Союза кинематографистов изложил в личном Telegram-канале «Бесогон».
«В этом письме он называет меня одним из руководителей государства, коим я никогда не являлся, не являюсь и являться не буду. Потому мое предложение к г-ну Сокурову – переадресовать это письмо кому-нибудь из тех, кто действительно государством руководит», – подчеркнул Михалков. Он также выразил надежду, что обращение будет услышано и автор получит ответ.
Михалков пояснил, что не стал отвечать на предыдущее письмо Сокурова, так как тот сам признавался, что не ждет обратной связи.
14 июня, в день своего 75-летия, Сокуров опубликовал обращение к Михалкову с просьбой помочь снять запреты на показ ряда картин, включая его собственные работы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в свой 75-летний юбилей Александр Сокуров обнародовал открытое письмо к Никите Михалкову с просьбой о поддержке создателей запрещенных фильмов.
В апреле президент Московского международного кинофестиваля пригласил режиссера на церемонию закрытия смотра для вручения специальной награды.