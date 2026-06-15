Все великие рок-песни последних 75 лет – со времени изобретения электрогитары – сыграны всего на двух типах гитар: либо Fender, либо Gibson. И вот теперь немецкий суд запретил не только производителям, но и музыкантам использовать гитары, похожие на Fender Stratoсaster. Это примерно как если бы компания Keds запретила всем носить кеды.0 комментариев
Сокуров опубликовал адресованное Михалкову открытое письмо
В свой 75-летний юбилей режиссер Александр Сокуров обнародовал письмо к Никите Михалкову с просьбой поддержать создателей фильмов, не получивших прокатные удостоверения.
Кинорежиссер разместил обращение в своем Telegram-канале, сообщают СМИ«Коммерсант». Текст был передан президенту Московского международного кинофестиваля еще в апреле 2026 года через программного директора смотра Ивана Кудрявцева.
Поскольку за два месяца ответа не последовало, автор решил сделать послание публичным. «Я обратился к Вам, поскольку признаю: Вы являетесь одним из руководителей российского государства и, находясь в этом статусе, не можете не нести ответственность за действия государственных органов и их последствия», – отметил Александр Сокуров.
Режиссер подчеркнул, что его волнует судьба конкретных людей: авторов и съемочных групп со всей страны. Он также заявил о тяжелом положении киностудии «Ленфильм», перешедшей в феврале этого года в собственность Петербурга.
В документе выражается благодарность за показ картины «Записная книжка режиссера» на ММКФ. При этом автор предложил Никите Михалкову изучить список из 37 фильмов, лишенных возможности показа в России, и попросил содействия в снятии запретов. В перечень попали ленты Натальи Меркуловой, Наталии Мещаниновой, Степана Бурнашева, Ильи Хржановского (признан в РФ иностранным агентом) и самого Александра Сокурова.