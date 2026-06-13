Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.0 комментариев
Путин: Для развития Донбасса сделано многое, но нерешенных вопросов еще больше
Президент Владимир Путин заявил, что для развития Донбасса и Новороссии сделано многое, однако количество нерешенных вопросов пока преобладает.
Об этом глава государства сообщил в ходе совещания, посвященного развитию воссоединенных территорий, передает ТАСС.
«Хочу вас поблагодарить за то, что сделано. Сделано много. Это очень хорошо, но нерешенных вопросов гораздо больше. Сейчас предлагаю поговорить как раз об этом», – отметил российский лидер.
Ранее Путин поставил задачу заложить новую основу для развития Донбасса и Новороссии.