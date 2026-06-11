Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.5 комментариев
Власти пообещали материальную помощь семьям погибших при атаке на Белую Березку
Ковальчук: Семьи погибших при атаке на Белую Березку получат материальную помощь
Родственники жертв обстрела поселка Белая Березка со стороны украинских войск получат необходимые финансовые выплаты от регионального правительства, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.
«Выражаю глубокие соболезнования родным. <…> Всем семьям будет оказана материальная помощь и поддержка», – написал руководитель области в своем канале в Max.
Напомним, в четверг вооруженные силы Украины атаковали поселок Белая Березка в Брянской области.
В конце мая жертвой массированного обстрела этого населенного пункта из реактивных систем залпового огня стал еще один мужчина. В начале прошлого месяца вражеский дрон-камикадзе убил местного жителя.