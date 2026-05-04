Марочко рассказал о применении тактики уколов ВС России для отступления ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Вооруженные силы России прощупывают уязвимые места в линии обороны противника, передает ТАСС. Подобные действия заставляют командование перебрасывать дополнительные силы к сумскому участку.

«Здесь, я думаю, наши военнослужащие действуют тактикой уколов, или прощупывания слабых участков оборонительной линии противника. Это довольно-таки эффективно», – рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Для противника такой подход оказался неприятной неожиданностью.

Кроме того, украинские подразделения покинули село Бударки в Харьковской области, отступив вдоль реки Волчья. Сейчас населенный пункт перешел в серую зону. Эксперт пояснил, что российские бойцы пока не закрепились там из-за особенностей рельефа и контроля высот разными сторонами.

Группировка войск «Север» продемонстрировала наилучшие результаты в апреле. Военнослужащие освободили пять из 13 населенных пунктов в своей зоне ответственности на Сумском и Харьковском направлениях. Всего за месяц под контроль перешли 13 поселений в нескольких регионах.

Российские военные установили контроль над населенным пунктом Покаляное в Харьковской области.

Подразделения группировки «Север» освободили село Корчаковка в Сумской области.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о вклинивании бойцов в оборону противника на семь километров у Таратутино.