    Раздача паспортов США опасна и для России, и для Белого дома
    Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве
    Юшков объяснил планы Киева покупать газ у Норвегии
    В российских детских лагерях внедрили единую воспитательную программу
    Путин заменил главу Дагестана
    Эксперт: Операция «Проект Свобода» – попытка Трампа взять Иран на слабо
    Макрон похвалил Армению за решение не быть «спутником России»
    Politico: В Европе опасаются нападения России, пока Трамп у власти
    Премьер Эстонии назвал удары по портам России «самообороной»
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев ИИ начнет убивать людей со школы

    Вдруг оказывается, что никаких этических законов для ИИ нет. Индустрия начинает строить роботов, которые созданы именно с целью нанести вред человеку и даже его убить насмерть. И это сегодняшний день.

    Алексей Вагин Алексей Вагин Непреодолимым препятствием для США в Иране стала культура

    Феноменальная устойчивость Ирана перед многолетним давлением и открытой военной агрессией со стороны сверхдержавы ярко иллюстрирует тот факт, что западный миропорядок столкнулся с более серьезным противником, чем идеологические режимы или персоналистские автократии.

    Борис Акимов Борис Акимов Корова становится символом прогрессивной жизни

    У нас в мозгах засело представление, что крестьянин – это профессия. Что есть такие специальные люди, работа которых – крестьянствовать. И это совершенно ложное представление о крестьянстве.

    4 мая 2026, 14:49 • Новости дня

    Марочко рассказал о «тактике уколов» ВС России и отступлении ВСУ из Бударок

    Tекст: Вера Басилая

    Прощупывание слабых участков обороны позволило расширить зону контроля на нескольких направлениях, а также заставило противника отступить из харьковского села Бударки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Вооруженные силы России прощупывают уязвимые места в линии обороны противника, передает ТАСС. Подобные действия заставляют командование перебрасывать дополнительные силы к сумскому участку.

    «Здесь, я думаю, наши военнослужащие действуют тактикой уколов, или прощупывания слабых участков оборонительной линии противника. Это довольно-таки эффективно», – рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Для противника такой подход оказался неприятной неожиданностью.

    Кроме того, украинские подразделения покинули село Бударки в Харьковской области, отступив вдоль реки Волчья. Сейчас населенный пункт перешел в серую зону. Эксперт пояснил, что российские бойцы пока не закрепились там из-за особенностей рельефа и контроля высот разными сторонами.

    Группировка войск «Север» продемонстрировала наилучшие результаты в апреле. Военнослужащие освободили пять из 13 населенных пунктов в своей зоне ответственности на Сумском и Харьковском направлениях. Всего за месяц под контроль перешли 13 поселений в нескольких регионах.

    Российские военные установили контроль над населенным пунктом Покаляное в Харьковской области.

    Подразделения группировки «Север» освободили село Корчаковка в Сумской области.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о вклинивании бойцов в оборону противника на семь километров у Таратутино.

    4 мая 2026, 12:10 • Новости дня
    Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможной атаке беспилотников на российскую столицу во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    Во время выступления на саммите европейского политического сообщества в Ереване Владимир Зеленский сообщил о возможной атаке на российскую столицу, передает РИА «Новости».

    Трансляция данного мероприятия велась на официальном YouTube-канале офиса украинского лидера. Политик решил пригрозить российской стороне в преддверии праздничных мероприятий.

    «Украинские дроны могут также прилететь на этом параде», – сказал Зеленский, говоря о предстоящих торжествах в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торжественные мероприятия в День Победы на Красной площади пройдут в сокращенном виде ради безопасности людей.

    Президент России Владимир Путин в разговоре с главой США допустил возможность объявления перемирия на время праздника.

    Выступление главы государства на параде Победы 9 мая будет очень важным, сообщил его пресс-секретарь.

    3 мая 2026, 15:53 • Новости дня
    Times: Ирландия планирует выселить тысячи украинских беженцев

    Tекст: Ольга Иванова

    В августе начнется масштабная кампания по выселению 16 тыс. украинских переселенцев из финансируемых государством ирландских гостиниц и коммерческих помещений, пишет Times.

    Заместитель министра внутренних дел страны Колм Брофи разрабатывает новую стратегию освобождения помещений, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Times.

    «Согласно новой стратегии, около 16 тысячам украинцев, проживающим в финансируемом государством жилье, включая гостиницы и другие коммерческие помещения, придется найти альтернативное жилье», – пишет издание.

    Отмечается, что приезжим предстоит самостоятельно искать крышу над головой. Брофи признал риск того, что один или двое человек могут в итоге остаться на улице.

    Чиновник объяснил эту меру стремлением обеспечить равенство и справедливость. По его словам, доступ к недвижимости должен предоставляться всем на одинаковых условиях, независимо от статуса. Процедура освобождения номеров займет около шести месяцев.Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль предупредила об угрозе кризиса в Европе из-за украинских беженцев.

    Власти Украины поддержали идею сокращения помощи своим гражданам в странах Евросоюза.

    Ирландский журналист Чей Боуз предостерег западные государства от новой волны мигрантов.

    4 мая 2026, 08:30 • Видео
    Евросоюз сломал президента Сербии?

    Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    4 мая 2026, 12:51 • Новости дня
    Премьер Эстонии назвал удары по портам России «самообороной»

    Tекст: Мария Иванова

    Глава эстонского правительства Кристен Михал заявил, что поддерживает атаки Киева на портовую инфраструктуру России в Балтийском регионе, назвав их «самообороной»

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал подтвердил поддержку украинских ударов по российским портам после того, как беспилотники залетели в воздушное пространство Финляндии и Эстонии, передает Bloomberg.

    «Для нас совершенно понятно, что Украина защищается и уничтожает российскую машину по выкачиванию денег, включая различные портовые сооружения для самообороны», – заявил политик в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

    По словам эстонского премьера, инциденты с дронами «в конечном итоге являются виной Кремля». Он также обвинил Россию в якобы атаках на украинские гражданские объекты, которые, по его мнению, не представляют собой военные цели.

    Страны Евросоюза в последнее время столкнулись с серией нарушений воздушного пространства беспилотниками на фоне расширения украинских ударов вглубь российской территории.

    В марте дрон повредил дымовую трубу эстонской электростанции, что привело к рассылке экстренных сообщений по всей стране. Позднее беспилотники вновь нарушили воздушное пространство Эстонии и Финляндии, не причинив ущерба. Михал подчеркнул, что Таллин просит не допускать попадания обломков в свое воздушное пространство.

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ереване занял схожую позицию, однако, по данным телерадиокомпании YLE, назвал вторжения дронов неприемлемыми.

    Михал признал технологические трудности, с которыми сталкиваются соседние с Россией и Украиной страны ЕС и НАТО при мониторинге и уничтожении низколетящих военных беспилотников. Он добавил, что Эстония закупает новые радиолокационные системы и уже располагает средствами противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник в марте в очередной раз нарушил воздушное пространство Эстонии. Власти республики потребовали от Киева исключить подобные инциденты.

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о падении украинских дронов на территории своей страны.

    4 мая 2026, 09:43 • Новости дня
    Российские войска закрепились в Рай-Александровке

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска заняли позиции на окраинах Рай-Александровки и улучшили ситуацию в Красном Лимане, что позволяет продвигаться к важным дорожным узлам региона, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные закрепились на восточных окраинах Рай-Александровки на Славянском направлении, передают «Вести».

    Он отметил, что данный населенный пункт является достаточно важным на пути к самому Славянску и позволяет продвигаться в направлении канала Северский Донецк – Донбасс.

    Рай-Александровка находится в 17 километрах от Краматорска и Славянска и является одним из крупнейших стратегических дорожных узлов для ВСУ. Закрепление российских подразделений в этом районе предоставляет возможность для дальнейшего наступления в направлении ключевых транспортных артерий.

    Кроме того, Пушилин сообщил о продвижении российских подразделений в северо-восточной и юго-восточной части Красного Лимана. Он подчеркнул, что в самом городе продолжаются городские бои, а позиции российских войск улучшаются.

    В марте начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отмечал, что более половины Красного Лимана контролируется группировкой «Запад».

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские бойцы заняли новые рубежи и позиции на северо-восточных окраинах Рай-Александровки в ДНР.

    Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины перебрасывают резервы для попыток контратаки в Красном Лимане.

    4 мая 2026, 12:44 • Новости дня
    Юшков объяснил планы Киева покупать газ у Норвегии

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Покупка газа у Осло будет для Киева дорогим проектом. Цены на СПГ на мировом рынке, особенно в Европе, остаются высокими. Даже если речь идет не о физической поставке, а об обменных операциях, Украине насчитают такую цену, будто топливо транспортировали из Норвегии, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Владимир Зеленский сообщил об обсуждении поставок Украине газа из Норвегии.

    «Украина может получить СПГ из Норвегии следующим образом: газ доставляется судами до терминала в польском городе Свиноуйсьце и затем прокачивается на украинскую территорию», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Второй путь более сложный: СПГ доставляется до терминала на хорватском острове Крк, и далее прокачивается на Украину через Центральную Европу, например, Венгрию. Впрочем, думаю, Киев и Осло говорили не о физической поставке энергоносителя. Скорее, речь шла о его покупке у компаний из Норвегии – чтобы «голубое топливо» считалось норвежским», – продолжил собеседник.

    «Транспортные издержки повысят цену газа для Украины. Нужно будет платить за прием энергоносителя на регазификационный терминал в Польше или Хорватии, затем – за перевод «голубого топлива» из жидкого состояния в газообразное, и далее – за прокачку по газопроводу», – детализировал эксперт. Спикер обратил внимание, что цены на СПГ на мировом рынке остаются высокими, особенно в Европе.

    Он также напомнил про практику, согласно которой, например, азербайджанский или российский газ поставляется на Украину через Венгрию и Словакию, или регазифицированный СПГ с мирового рынка прокачивается из Польши и продается в результате обменных операций между трейдерами.

    «При этом, стоимость газа для украинской стороны в любом случае будет выше. Даже если речь идет не о физической поставке, а об обменных операциях с различными производителями и собственниками энергоносителя. Киеву насчитают такую цену, будто «голубое топливо» действительно транспортировали из Норвегии на Украину», – детализировал аналитик.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале об обсуждении энергетической помощи Украине на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Ереване. «Проинформировал о наших потребностях, в частности в отношении природного газа, на следующую зиму. Украина обязательно должна войти в нее подготовленной. Благодарен Норвегии и лично Йонасу за готовность помогать», – написал он. В воскресенье Зеленский прибыл в Ереван, где в понедельник состоится саммит Европейского политического сообщества.

    Ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что сейчас в мире происходит самый крупный в истории энергетический кризис. Ситуация сейчас более сложная, чем в 1973, 1979 и 2022 годах, указал он.

    По его словам, масштаб проблемы увеличивается за счет сочетания нефтяного кризиса с ограничением поставок газа из России в Европу из-за конфликта на Украине. Газета ВЗГЛЯД объясняла, в чем уникальность четвертого в истории энергокризиса.

    3 мая 2026, 20:46 • Новости дня
    Мирошник: «Пленки Миндича» раскрыли устройство коррупционной системы Зеленского

    Tекст: Ольга Иванова

    Обнародованные аудиозаписи разговоров украинских чиновников демонстрируют прямое участие высшего руководства страны в теневых схемах и распределении многомиллионных оборонных контрактов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    Новые материалы подтверждают прямую причастность украинского лидера к фигурантам громких расследований, передает РИА «Новости». Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал обнародованные данные о махинациях.

    «Публикация очередной порции «пленок Миндича» дает достаточно отчетливое представление, как устроена не только коррупционная часть украинской властной ОПГ, но и вся система власти киевского режима во главе с Зеленским», – сказал дипломат.

    Он добавил, что глава государства тесно связан с бизнесменом Тимуром Миндичем, бывшим руководителем Минюста Германом Галущенко и главой офиса президента Андреем Ермаком. По словам посла, именно эти люди выступают главными советниками при принятии ключевых государственных решений.

    Ранее украинские средства массовой информации опубликовали расшифровки переговоров бизнесмена Тимура Миндича с бывшим министром обороны Рустемом Умеровым.

    Находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил о присутствии Елены Зеленской на этих скандальных аудиозаписях.

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина разъяснила американскому Конгрессу детали данного крупного коррупционного дела.

    4 мая 2026, 03:10 • Новости дня
    Премьер Финляндии заявил Зеленскому о недопустимости вторжения беспилотников
    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо при встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил о готовности усилить защиту воздушного пространства страны на фоне инцидентов с БПЛА, залетавшими с Украины.

    Я отметил, что Финляндия поддерживает Украину и понимает необходимость поддерживать обороноспособность. Однако, недопустимо, чтобы финское воздушное пространство нарушалось, а беспилотники залетали в на территорию нашей страны», – заявил Орпо порталу Yle.

    По словам премьера Финляндии, правительство располагает достоверной информацией о событиях в ночное время. Он отметил, что нарушения воздушного пространства всегда являются серьезным инцидентом.

    Орпо заявил, что Финляндия обладает хорошими возможностями для мониторинга и защиты своего воздушного пространства от атак БПЛА и в ближайшем будущем эти возможности будут значительно усилены.

    Премьер-министр считает, что представители руководства Украины будут осторожнее, чтобы их беспилотники больше не направлялись в Финляндию.

    Напомним, в воскресенье Минобороны Финляндии сообщило о неопознанном дроне у российской границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Финляндии подтвердила украинское происхождение всех упавших в стране беспилотников. Финский политик Меса потребовал от Владимира Зеленского прекращения атак дронов через территорию республики.

    3 мая 2026, 22:24 • Новости дня
    Зеленский рассказал о запросе у Норвегии поставок газа на Украину к зиме

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал в Telegram-канале, о чем просил премьер-министра Норвегии Йонаса Гарома Стёре, отметив, среди прочего запрос поставок газа Украине к следующей зиме.

    Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Стёре в Ереване и передал ему благодарность «за всю поддержку для нашей страны», в частности, за почти 1 млрд долларов военной поддержки.

    «Отдельное внимание уделили энергетической поддержке Украины. Сообщил о потребностях страны, в частности в отношении природного газа на следующую зиму. Украина обязательно должна войти в нее подготовленной», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил ЕС и Еврокомиссию с «кораблем самоубийц» из-за политики в сфере энергобезопасности. В марте на Украине полностью закончились запасы оборудования для ремонта энергосистем. Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил о договоренностях по передаче Киеву списанной техники с европейских станций.

    Инфраструктура «Нафтогаза» 2 мая получила повреждения в трех регионах Украины.

    4 мая 2026, 08:37 • Новости дня
    Польша предупредила о масштабной контрабанде оружия с Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польша готовится к масштабному нелегальному трафику оружия с Украины по окончании боевых действий в ней, сообщил газете Rzeczpospolita начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Центрального следственного бюро польской полиции Адам Радонь.

    Радонь заявил, что польские власти готовятся к возможному масштабному нелегальному ввозу оружия с Украины после завершения боевых действий, передает ТАСС.

    Он сообщил: «На Украине находится огромное количество оружия, переданного в рамках пакетов помощи, к этому добавляется значительный объем оружия советских времен. А окончание вооруженных конфликтов всегда сопряжено с риском его неконтролируемого притока».

    В связи с этим польская полиция разрабатывает спецоперацию под кодовым названием Trident, направленную на пресечение контрабанды оружия и ликвидацию преступных группировок, причастных к трафику. Для реализации проекта планируется закупить специальное оборудование на сумму 6,6 млн злотых, а также наладить сотрудничество с пограничниками и органами Чехии, Литвы, Украины, Молдавии и Испании.

    Радонь подчеркнул, что Польша намерена стать своеобразным фильтром для нелегального оружия на пути в другие страны Европы. Он отметил, что опыт прошлых конфликтов показывает высокий риск появления подобных схем, а криминализация бывших украинских военных после демобилизации может усилить поток оружия на черный рынок.

    На данный момент значительный поток оружия с Украины в Польшу не зафиксирован, однако полиция уже находит схроны с украинским оружием. Источники поступления таких запасов пока не установлены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западное оружие с Украины попадает на черные рынки.

    Times заявила о риске превращения Украины в «общество автоматов Калашникова».

    Bloomberg сообщил, что европейские страны опасаются контрабанды оружия с Украины.

    4 мая 2026, 09:45 • Новости дня
    Британия захотела участвовать в кредите ЕС для вооружения Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Лондон намерен обсудить с Евросоюзом участие в кредитной программе на 90 млрд евро для Украины, рассчитывая укрепить оборонное сотрудничество и поддержать промышленность, пишет Bloomberg.

    Британия готовится к переговорам о присоединении к плану Евросоюза по кредиту на 90 млрд евро для Украины, пишет Bloomberg.

    План подчеркивает «растущие оборонные связи» между Лондоном и Брюсселем и может открыть доступ Киеву к британскому вооружению за счет средств этого займа.

    В понедельник премьер-министр Британии Кейр Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Ереване заявит о стремлении «объединить усилия с ЕС, чтобы помочь Украине оттолкнуть линию фронта России и вернуть суверенные территории».

    «Когда Британия и Европейский союз работают вместе, все получают выгоду, и в эти нестабильные времена нам нужно двигаться дальше и быстрее в обороне, чтобы сохранить безопасность людей», – говорится в его заявлении.

    Стармер рассчитывает, что участие в кредите создаст «возможности для британской индустрии сыграть свою полную роль» и подчеркнул, что будет действовать в национальных интересах, защищая безопасность, поддерживая союзников и создавая рабочие места.

    Евросоюз одобрил выделение кредита в 90 млрд евро в прошлом месяце после снятия венгерского вето. В Ереване глава британского правительства также обсудит ситуацию на Ближнем Востоке и обеспечение безопасности Ормузского пролива для сдерживания роста счетов и сохранения экономической стабильности на фоне напряженности между США и Ираном.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, ЕС приготовил Зеленскому антикоррупционный ошейник.

    Экономист Иван Лизан объяснил намерение ЕС ужесточить Украине кредитные условия.

    4 мая 2026, 01:03 • Новости дня
    ВС России освободили десять населенных пунктов в зоне СВО за неделю

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные Силы России установили контроль над десятью населенными пунктами в различных регионах зоны СВО за прошедшую неделю, следует из данных Минобороны страны.

    «С 27 апреля по 3 мая под контроль Вооруженных Сил России перешли десять населенных пунктов: по четыре в Сумской области и Донецкой Народной Республике и два – в Харьковской области», – передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

    Там напомнили, что с 20 по 26 апреля российские военнослужащие освободили два поселения в Харьковской области и одно – в Донецкой Народной Республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины. ВС России поразили предприятие ВПК, порты и военные аэродромы ВСУ.

    4 мая 2026, 07:33 • Новости дня
    За ночь над Россией поразили 117 украинских БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с воскресенья на понедельник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 117 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.

    Дроны нейтрализовали над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областями, указало ведомство в Max.

    Также их уничтожили над Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областями и Московским регионом.

    Напомним, в этот период над Ростовской областью нейтрализовали порядка 20 украинских беспилотников.

    На подлете к Москве уничтожили два БПЛА ВСУ.

    4 мая 2026, 08:54 • Новости дня
    ВСУ безуспешно попытались вывести офицеров из Константиновки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинское командование организовало эвакуацию офицеров из Константиновки, но несколько попыток завершились неудачей для украинской стороны, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Украинское командование осознает неизбежность потери обороны в этом населенном пункте, по этой причине пытается вывести оттуда офицерский состав, сказал собеседник ТАСС.

    Отмечается, что предпринятые попытки эвакуировать офицеров закончились для украинской стороны неудачно.

    Ранее сообщалось, что украинские подразделения начали скрывать от высшего командования ВСУ потери в Константиновке, выдавая погибших за живых.

    4 мая 2026, 08:16 • Новости дня
    Христофору предупредил о мести Трампа Зеленскому за удары БПЛА по России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп не простит Владимиру Зеленскому ударов украинских БПЛА по территории России, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

    Христофору в эфире своего YouTube-канала заявил, что президент США Дональд Трамп не простит Владимиру Зеленскому ударов украинских БПЛА по российской территории, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что посланники Трампа не торопятся прибывать в Киев, так как «не видят смысла» в визите, однако считает, что истинная причина заключается в желании Трампа отомстить Зеленскому за удары по России, что, по его словам, влияет на рост цен на нефть.

    Эксперт подчеркнул, что американский президент не собирается игнорировать действия украинской стороны, из-за чего перспектива мирного урегулирования «повисла в воздухе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico сообщило о снижении интереса Дональда Трампа к ситуации на Украине.

    Кушнер и Уиткофф отменили запланированную поездку в Киев.

    Зеленский заявил, что уверен в том, что «пересидел» Трампа.

    4 мая 2026, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о расчетах БПЛА ВСУ из украинцев 18-22 лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Сумском направлении фронта за прошедшие сутки отработали по живой силе и технике ВСУ в районах Кияницы, Храповщины, Пушкаревки, Великого Прикола, Голубовки, Вольной Слободы, Пустогорода, Хмелевки и Лесного.

    «Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в районе села Кружок (Путивльский район) действуют расчеты БПЛА 106 обр ТерО, укомплектованные украинцами от 18 до 22 лет. Часть из них уничтожена, другие значатся пропавшими без вести», – поделились бойцы с неофициальным Max-каналом группы войск «Северный ветер».

    По словам «Северян», в Сумском районе штурмовики за сутки продвинулись на 15 участках до 750 метров, в районе освобожденной Новодмитровки штурм-группы продвинулись на трёх участках до 400 метров. При этом стрелковые бои продолжаются в Кондратовке и окрестностях населенного пункта.

    В Харьковской области российские войска нанесли удары по живой силе и технике противника в районах Избицкого, Юрченково, Максимовки, Казачьей Лопани, Амбарного и посёлка Белый Колодезь.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ «Север» продвинулись на пяти участках до 250 метров. Стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, а также около Чайковки.

    На Великобурлукском направлении без существенных изменений: штурмовики продвинулись до 200 метров в лесных массивах на северо-западе Купянского района.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России обезвредили неразорвавшийся снаряд украинского беспилотника весом в 100 кг, который рухнул на здание гражданского предприятия в ДНР. В Сумской области российские бойцы уничтожили 21 пункт управления дронами ВСУ.

    Иран атаковал американский корабль в Ормузском проливе
    Прокуратура Швеции задержала китайского капитана танкера Jin Hui
    Иран установил новую зону контроля в Ормузском проливе
    Баку начал поставлять бензин и дизельное топливо в Армению
    Появилось фото «вооруженного до зубов» российского истребителя Су-35С
    Умер видный советский военачальник Станислав Петров
    Власти Москвы подали второй иск к дочери Церетели

    Три сценария для России после выхода ОАЭ из ОПЕК+

    Даже выход ОАЭ из ОПЕК оказался не способен сбить геополитическую премию за нефть. Стоимость барреля, наоборот, достигла нового исторического максимума за четыре года. Однако забывать о потере члена ОПЕК не стоит. Это бомба, которая еще не разорвалась, но не рвануть она просто не может. Когда рынок нефти поразит новый шок? Подробности

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Раздача паспортов США опасна и для России, и для Белого дома

    МИД выступил категорически против навязывания американского гражданства детям, родившимся в семьях российских дипломатических работников в США. Откуда возникла такая практика, противоречащая и международным конвенциям, и американским законам – и чем она опасна в том числе для действующей администрации Белого дома? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

