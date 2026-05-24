Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».
Система «Купол Донбасса» уничтожила 39 вражеских дронов за сутки
Системой «Купол Донбасса» уничтожено 39 дронов противника над ДНР за минувшие сутки. сообщили в штабе обороны региона.
Отражение атаки подтвердили в региональном штабе обороны, передает ТАСС.
«За прошедшие сутки над территорией ДНР системой «Купол Донбасса» нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 39 дронов противника», – говорится в официальном сообщении ведомства.
Местных жителей призвали проявлять бдительность. При обнаружении упавших обломков или любых подозрительных взрывоопасных предметов гражданам настоятельно рекомендуют незамедлительно обращаться в экстренные службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее система «Купол Донбасса» уничтожила 11 вражеских беспилотников за сутки.
В январе этот комплекс радиоэлектронной борьбы предотвратил 237 атак на регион за одну неделю.
В середине мая российские силы противовоздушной обороны перехватили 556 украинских дронов в ходе самой массовой атаки года.