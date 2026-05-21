Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.0 комментариев
При атаке БПЛА на тепловоз в Брянской области погибли три железнодорожника
На станции Унеча в Брянской области маневровый тепловоз оказался под ударом БПЛА, в результате погибли трое работников железной дороги.
Инцидент произошел на станции Унеча в Брянской области, где маневровый тепловоз попал под атаку беспилотного летательного аппарата, передает ТАСС. В результате удара погибли три сотрудника железной дороги.
В «Российских железных дорогах» сообщили: «Сегодня на станции Унеча в Брянской области под атаку БПЛА попал маневровый тепловоз. Погибли наши товарищи: машинист Евгений Кожанов 1976 г. р., помощник машиниста Вячеслав Харитончик (отец) 1978 г. р., осмотрщик-ремонтник вагонов Даниил Харитончик (сын) 2007 г. р.», – сказано в сообщении.
Компания отдельно подчеркнула, что погибшие были ее сотрудниками и назвала поименно машиниста, его помощника и осмотрщика-ремонтника вагонов, уточнив их годы рождения и родственные связи двух из них.
Как писала газета ВЗГЛЯД, атака дронов ВСУ на объект транспортной инфраструктуры в Унече Брянской области привела к гибели двух работников предприятия и ранению еще одного человека. Украинские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов попытались ударить по электропоезду в поселке Суземка Брянской области.