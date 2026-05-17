Учительница Путина рассказала о подаренном уральском самоцвете
Школьный педагог президента России Владимира Путина Вера Гуревич показала кольцо, которое будущий глава государства приобрел на свои первые заработанные деньги.
Гуревич поделилась историей о памятном подарке от Владимира Путина в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Будущий президент приобрел украшение на средства, вырученные во время работы в студенческом отряде, где он трудился плотником, передает РИА «Новости».
«Он говорил: «Разрешите, пожалуйста, преподнести вам от всего сердца»», – сказала педагог, демонстрируя кольцо с уральским самоцветом. Этот жест внимания стал для нее дорогим воспоминанием о школьных годах российского лидера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о теплом отношении главы государства к своей первой учительнице. Сама Вера Гуревич заявила о гордости за своего знаменитого ученика.
Накануне Дня Победы российский лидер лично пригласил педагога на парад в Москве.