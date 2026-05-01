  • Новость часаМассированная атака ВСУ оставила часть Запорожской области без света
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Европа увязла в спирали милитаризма
    Россия успешно запустила в космос ракету-носитель нового поколения «Союз-5»
    Барделла пообещал снять флаги ЕС с Елисейского дворца в случае победы
    Фицо рассказал о тайных расспросах европейских коллег о Путине
    МИД сообщил о планах ЕС и НАТО блокировать судоходство на Балтике
    Задержаны участники акций устрашения против руководителей Роскомнадзора
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    13 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    17 комментариев
    1 мая 2026, 10:38 • Новости дня

    Машинист погиб при столкновении поезда с автокраном на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Во Львовской области Украины произошло смертельное ДТП на железнодорожном переезде, в результате которого пассажирский состав протаранил строительную технику и сошел с путей.

    Трагедия унесла жизнь машиниста локомотива, передает ТАСС.

    Его помощник и водитель строительной машины получили тяжелые травмы и были экстренно госпитализированы.

    По данным компании «Укрзализныця», причиной аварии стало грубое нарушение правил дорожного движения. Водитель автокрана проигнорировал запрещающие сигналы семафора и выехал прямо на переезд перед приближающимся составом.

    В результате мощного удара поезд сошел с рельсов. При этом никто из пассажиров состава не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле пассажирский поезд столкнулся с маневровым тепловозом в Винницкой области Украины.

    30 апреля 2026, 12:20 • Новости дня
    Эксперт: Путин предложил Трампу способ сохранить лицо в конфликте с Ираном

    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В конфликте между США и Ираном наступила та фаза, когда Россия посчитала уместным и своевременным вступить в прямое обсуждение урегулирования кризиса. Возможно, российский лидер предложил американскому коллеге вариант сохранения лица в аспекте иранской ядерной программы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся спустя день после того, как президент России принимал в Санкт-Петербурге главу МИД Ирана», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По его мнению, звонок российского лидера американскому коллеге стал ожидаемым.

    «Путин, по всей видимости, представил Трампу позицию Ирана, которую поддерживает и Москва – иначе, я думаю, мы не выступали бы посредниками. Кроме того, глава государства изложил Штатам вариант завершения конфликта на Ближнем Востоке. Продолжительность разговора свидетельствует о том, что обсуждались исключительно важные вопросы, связанные с кризисом в Персидском заливе, в том числе и последствия для мировой экономики», – рассуждает собеседник.

    «Результаты нынешних событий в регионе повлияют на архитектуру отношений в мире, многополярность, позиции великих держав», – прогнозирует Ткаченко. В этой связи политолог счел заявления по Украине, сделанные по итогам разговора президентов, «ритуальными». «Мне кажется, это стало дипломатическим прикрытием, призванным снизить накал ожиданий относительно переговоров по ключевой теме беседы – кризис в Персидском заливе», – добавил спикер.

    Он предположил, что наступила та фаза конфликта между США и Ираном, когда Россия посчитала уместным и своевременным вступить в обсуждение. В этом контексте любопытно заявление Трампа после переговоров с Путиным о том, что Москва «тоже не хочет, чтобы у Исламской республики было ядерное оружие».

    «Я допускаю, что российский лидер предложил американскому коллеге вариант «сохранения лица» США в аспекте иранской ядерной программы. Идея не нова и состоит в том, что Россия вывозит на свою территорию запас обогащенного урана из Ирана», – указал эксперт, добавив, что в текущей ситуации Штаты в глазах всего мира выглядят проигравшими в конфликте.

    «Предложение же Москвы – это, своего рода, наш подарок Трампу в благодарность за то, что он сокращает вовлечение Вашингтона в украинский кризис», – считает Ткаченко. По его мнению, предположению американского президента о том, что конфликты на Украине и в Иране закончатся в одни сроки, едва ли можно назвать верным.

    «Они никак не связаны между собой. У этих конфликтов своя динамика, свои интересы. Если они вдруг разрешатся в один момент, то это окажется совпадением. Но мне кажется, что все-таки кризис на Украине завершится позже», – заключил аналитик.

    В среду Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор, который продолжался более 1,5 часов. О содержании беседы рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, общение президентов велось в дружественном ключе, было откровенным и деловы.

    Путин первым делом высказал слова поддержки американскому коллеге в связи с попыткой покушения на него 25 апреля в гостинице «Вашингтон Хилтон». «Российский лидер решительно осудил это преступление, подчеркнув, в частности, неприемлемость любых форм политически мотивированного насилия», – цитирует Ушакова сайт Кремля.

    «Кстати, было упомянуто, что опасный инцидент произошел как раз накануне дня рождения первой леди США, 26 апреля. Мелании Трамп были переданы поздравления и отмечен ее вклад в усилия по воссоединению российских и украинских детей с семьями», – добавил помощник президента России.

    Он указал, что из вопросов международной повестки дня основное внимание главы государств уделили ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе. «Владимир Путин считает правильным решение Дональда Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана. Это должно дать шанс переговорам и в целом помочь стабилизации обстановки», – указал Ушаков.

    По его словам, российский лидер обратил внимание на неизбежные и крайне пагубные последствия в случае возобновления силовых действий в отношении Исламской республики со стороны США и Израиля. «И конечно, совсем неприемлемым и опасным видится вариант с наземной операцией на территории Ирана», – сказал помощник главы государства.

    Он сообщил, что Москва настроена содействовать развязке кризиса дипломатическим путем и предложила ряд соображений, направленных на урегулирование разногласий вокруг иранской ядерной программы. «В этих целях будут продолжены активные контакты с иранскими представителями, лидерами стран Персидского залива, а также с Израилем и, естественно, командой американских переговорщиков», – добавил Ушаков.

    Путин по просьбе Трампа охарактеризовал обстановку на линии соприкосновения: российские войска удерживают стратегическую инициативу и теснят позиции противника, отметил чиновник. Российский лидер в ходе беседы упомянул, что с начала 2025 года Москва передала Киеву более 20 тыс. тел погибших, получила – чуть более 500.

    «И Владимир Путин, и Дональд Трамп высказали, по сути, схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведет линию на затягивание конфликта. Российский лидер прямо сказал, что Киев прибегает к откровенно террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории», – заявила помощник президента России.

    Путин в беседе с Трампом подтвердил, что цели военной операции будут достигнуты, подчеркнул Ушаков. Москва при этом, отметил он, предпочла бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса. Глава Белого дома позитивно оценил недавно объявленное РФ пасхальное перемирие, а Путин заявил ему о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы. Американский президент активно поддержал инициативу.

    Трамп, в свою очередь, назвал беседу с Путиным хорошей. По словам главы Белого дома, российский лидер заинтересован в поиске решения по Украине. «Я думаю, Путин хотел бы увидеть решение по Украине. Это хорошо», – добавил он. Трамп рассказал, что ранее президент России был готов к сделке, но «некоторые люди» помешали этому.

    Он предположил, что военные действия в Иране и на Украине могут завершиться в одни сроки. Американский лидер также сообщил, что Путин предложил помочь с решением конфликта на Ближнем Востоке.

    Отметим, телефонный разговор президентов стал 12-м с момента возвращения Трампа в Белый дом в начале 2025 года, а предыдущий – состоялся 9 марта.

    Комментарии (15)
    30 апреля 2026, 15:48 • Новости дня
    Мадьяр выдвинул ультиматум по евроинтеграции Украины

    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отказался поддерживать европейские амбиции Киева без восстановления прав венгерской диаспоры на территории Украины.

    Венгерская партия «Тиса» не станет голосовать за присоединение Киева к Европейскому союзу без твердых гарантий, передает Bloomberg.

    Ожидается, что новый венгерский лидер сохранит жесткую позицию своего предшественника Виктора Орбана по украинскому вопросу. На встрече с председателем Европейского совета Антониу Коштой в Брюсселе политик выдвинул ряд условий, касающихся доступа диаспоры к образованию на родном языке.

    В июне Мадьяр планирует обсудить проблему закарпатских венгров лично с Владимиром Зеленским. «Пришло время для Украины положить конец ограничениям, которые действуют уже более десяти лет», – заявил политик. Он также призвал вернуть этническим венграм все культурные и языковые права.

    При этом в Брюсселе надеялись, что смена власти в Будапеште ускорит процесс европейской интеграции соседнего государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель победившей на выборах венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр захотел провести переговоры с Владимиром Зеленским. Целью встречи станет решение проблем национального меньшинства в Закарпатье.


    Комментарии (3)
    30 апреля 2026, 18:45 • Видео
    Путин для Трампа важнее короля

    Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил повышенное внимание Пашиняна к Зеленскому

    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Приглашение Владимира Зеленского на саммит ЕС – Армения подтверждает курс Еревана на шаги в сторону разрыва отношений с Москвой. По мере приближения парламентских выборов в стране эта линия лишь ужесточается, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Николай Силаев. Напомним, в Ереване пройдет саммит Европейского политического сообщества с возможным участием Зеленского.

    «Саммит ЕС – Армения носит в значительной степени предвыборный характер. Евросоюз пытается продемонстрировать свою поддержку Никола Пашиняна, поэтому на предстоящем мероприятии Брюссель, вероятно, пообещает Еревану что-то серьезное», – сказал глава лаборатории интеллектуального анализа данных МГИМО Николай Силаев.

    «В этом контексте приглашение Арменией Владимира Зеленского выглядит логичным продолжением линии на сближение с ЕС. Внимание к этому человеку стало своеобразной политической данью Пашиняна за помощь со стороны Европы. Это открытый, уже ничем неограниченный шаг в сторону разрыва отношений с Россией», – добавил он.

    «При этом показателен контраст во взаимоотношениях ЕС с Грузией, где тема Украины также активно использовалась в электоральной повестке. Однако там стране прямо предлагали вступить в конфронтацию с Москвой, тогда как Армения может избежать противостояния», – отметил собеседник.

    «Конечно, реакция на происходящее внутри Армении будет неоднородной из-за различий в позициях сторонников и оппонентов Пашиняна. Ключевым остается вопрос, как на приглашение Зеленского отреагируют неопределившиеся избиратели и сможет ли премьер привлекательно «обернуть» происходящее для этой части населения», – резюмировал Силаев.

    Напомним, 4 мая в Ереване пройдет саммит Европейского политического сообщества, в котором ожидается участие около 50 высокопоставленных делегаций. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Евросовета Антониу Кошта выступят сопредседателями встречи, которая пройдет перед первым в истории двусторонним саммитом Армения – ЕС 4-5 мая.

    Пашинян ожидает, что глава киевского режима Владимир Зеленский также посетит саммит, передает РИА «Новости». Политик также отметил, что ждет «всех членов Европейского политического сообщества».

    Ранее, 20 апреля, Пашинян заявил об отказе Армении возобновлять работу в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), назвав членство в организации «замороженным». При этом премьер не исключил, что окончательное решение о выходе будет зависеть от развития ситуации.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию, напомнила, что Ереван де-юре остается участником Договора. «Есть юридически оформленная договоренность, называйте это как хотите, понимание, решение, которое очевидно свидетельствует о том, что Ереван – полноправный член ОДКБ со всеми вытекающими как правами, так и обязанностями», – подчеркнула дипломат, передает ТАСС.

    Комментарии (20)
    30 апреля 2026, 13:01 • Новости дня
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В армянской столице готовятся принять высокопоставленных гостей, включая президента Украины Владимира Зеленского, на предстоящем саммите Европейского политического сообщества, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян ожидает, что президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит Европейского политического сообщества, передает РИА «Новости». Мероприятие пройдет в Ереване 4 мая.

    Политик отметил, что ждет «всех членов Европейского политического сообщества», включая украинского лидера. Кроме того, четвертого и пятого мая армянская столица примет первый саммит Армения – ЕС.

    На этой встрече Европейский союз представят президент Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ожидается, что стороны обсудят вопросы сотрудничества и региональной безопасности.

    Ранее Пашинян заявил об отказе Армении возобновлять работу в ОДКБ.

    Комментарии (19)
    30 апреля 2026, 17:36 • Новости дня
    В Болгарии призвали разорвать соглашения с Украиной

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Партия «Возрождение» выступила за разрыв долгосрочного соглашения с Украиной, считая его угрозой безопасности Болгарии.

    Партия «Возрождение» предложила болгарскому парламенту прекратить действие 10-летнего соглашения с Украиной, подписанного техническим правительством Болгарии, передает ТАСС.

    На брифинге депутат Петар Петров заявил: «Соглашение с Украиной было подписано без одобрения парламента, по этой причине партия «Возрождение» внесла проект решения, которое требует от правительства прекратить 10-летнее соглашение с Украиной. Считаем, что это соглашение опасно для национальной безопасности Болгарии из-за его специфики и особенно из-за долгого срока действия».

    Кроме того, партия «Возрождение» предложила отозвать государственные гарантии на сумму 1,2 млрд евро, которые Болгария предоставила для обеспечения кредита Евросоюза Украине на 90 млрд евро. По мнению партийцев, такие финансовые обязательства создают риски для бюджета страны.

    Напомним, в конце марта премьер-министр технического правительства Болгарии Андрей Гюров посетил Украину. Во время визита он пообещал поддерживать Киев на пути к вступлению в Евросоюз и НАТО, а также подписал 10-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Дополнительно Болгария и Украина договорились о развитии партнерства в энергетике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победа партии Румена Радева на парламентских выборах в Болгарии может привести к пересмотру политики поставок вооружений на Украину.

    Напомним, Радев выступает против оказания военной помощи Киеву. Он ранее накладывал вето на закон о безвозмездной передаче на Украину списанных бронетранспортеров.

    Комментарии (5)
    30 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Визит специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Ванессы Фрезье в Белгородскую область наглядно продемонстрировал террористический характер действий Киева, заявил МИД России.

    Как сообщили в российском дипведомстве, эта поездка стала первой подобной миссией представителя ООН в приграничные районы России.

    Цель визита заключалась в том, чтобы руководство Секретариата ООН получило объективную информацию «из первых рук» о гуманитарной ситуации в регионе, сообщается на сайте министерства. В МИД подчеркнули, что регион регулярно подвергается террористическим обстрелам со стороны вооруженных формирований Киева, что приводит к значительным разрушениям. Кроме того, обсуждались меры, предпринимаемые властями региона для защиты мирных жителей и восстановления инфраструктуры.

    По словам российских дипломатов, посещение Белгородской области позволило продемонстрировать факты, которые западные политики и СМИ стараются скрывать. В МИД особо отметили, что действия Киева против гражданского населения России имеют целенаправленный террористический характер.

    Накануне при атаке дронов под Белгородом пострадали трое мирных жителей. Кроме того, трое погибли и восемь пострадали при ударе ВСУ по белгородскому автобусу.

    Во вторник атаке со стороны Украины подвергся социальный объект в селе Доброе Белгородской области.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 17:52 • Новости дня
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские спецслужбы активно используют интернет-сервисы с объявлениями о быстрых заработках для поэтапного вовлечения граждан России в террористическую деятельность, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    «Спецслужбы Украины активно используют интернет-сервисы объявлений о так называемых быстрых заработках для поэтапного вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность», – предупредили в ведомстве, передает ТАСС.

    Согласно поступающей информации, украинские структуры целенаправленно воздействуют на российскую молодежь через мессенджер Telegram. В ФСБ подчеркивают, что речь идет о втягивании в совершение преступлений экстремистского и террористического характера, в том числе против сотрудников Роскомнадзора, который осуществляет блокировку подобных ресурсов.

    Ранее ФСБ предотвратила теракт украинских агентов в отношении руководства РКН.

    В Госдуме указали на попытку мести Украины Роскомнадзору.

    Комментарии (2)
    30 апреля 2026, 12:34 • Новости дня
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Корчаковкой в Сумской области, а группировка «Центр» освободила Новоалександровку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировка «Север» нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны около Мирополья, Кондратовки, Червоного, Новой Сечи и Храповщины Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Терновой, Колодезным, Покаляным и Старицей.

    Противник при этом потерял более 240 военнослужащих, две бронемашины и израильскую станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Новоалександровку в ДНР. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, пяти бригад нацгвардии возле Матяшево, Приюта, Василевки, Грузского, Кучерова Яра, Шевченко, Доброполья ДНР, Наталовки, Новопавловки, Новоподгорнои и Марьевки Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 295 военнослужащих, машина пехоты, бронетранспортер, шесть бронемашин и артиллерийское орудие.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и погранотряда погранслужбы Украины в районах Нечволодовки, Ковалевки, Моначиновки, Кутьковкаи, Шийковки Харьковской области, Татьяновка, Старого Каравана, Красного Лимана и Пришиба ДНР.

    При этом потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, три артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО «Град» и израильская станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ у Дружковки, Подольского, Константиновки, Кривой Луки, Артема, Краматорска и Рай-Александровки ДНР.

    Противник потерял свыше 100 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, две бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, двух штурмовых, пехотной бригад и двух штурмовых полков ВСУ поблизости от Долинки, Копани, Розовки, Верхней Терсы, Барвиновки, Любицкого, Воздвижевки Запорожской области, Великомихайловки и Добропасово Днепропетровской области.

    Противник потерял более 275 военнослужащих, четыре бронемашины и американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ под Димитровой, Камышевахой, Ореховым и Запорожцем Запорожской области. Были уничтожены до 25 военнослужащих, ЗРК «Бук-М1», три радиолокационные станции и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Новодмитровка в Сумской области, а Южная группировка освободила Новодмитровку в ДНР.

    Днем ранее они освободили харьковские Землянки и Ильиновку в ДНР. А ранее освободили сумское Таратутино и Ильичовку в ДНР.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 00:16 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Завершено расследование дела о налете украинских беспилотников на военные аэродромы, обвинения в теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ предъявлены четырем водителям большегрузов.

    Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела о налете украинских беспилотников на российские военные аэродромы первого июня 2025 года, пишет «Коммерсантъ».

    Обвинения в теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ предъявлены четырем водителям большегрузов – Андрею Меркурьеву, Александру Зайцеву, Михаилу Рюмину и Сергею Канурину. Они находятся под стражей и знакомятся с 90 томами материалов дела.

    По версии следствия, водители доставили дроны, спрятанные в крышах каркасных домов, к местам атак, не подозревая о содержимом грузов. Организатором преступления считают уроженца Украины Артема Тимофеева, который находится в розыске. Остальные фигуранты дела также не установлены. Отмечается, что некоторые водители были трудоустроены в фирме, зарегистрированной на имя Тимофеева, другим перевозки заказывались напрямую.

    В момент атаки, когда машины уже находились у аэродромов, сотрудники СБУ дистанционно активировали БПЛА, после чего произошли удары по самолетам. В результате, по данным дела, Минобороны России был причинен ущерб на сумму 2 млрд рублей. Водители были задержаны вскоре после происшествия и не пытались скрываться. Они заявляют, что не знали о перевозимых дронах и выполняли обычные рейсы. Один из водителей, Василий Пытиков, погиб во время инцидента.

    Процессы по этому делу проходили в основном в закрытом режиме. Следствие продолжается в отношении неустановленных участников, а водители знакомятся с материалами, ожидая суда.

    По делу о терактах на российских военных аэродромах следователи установили круг из семи фигурантов.

    Главный подозреваемый Артем Тимофеев оказался должником по кредитам на сумму более 148 тысяч рублей.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о неосведомленности водителей фур с дронами о готовящихся диверсиях.

    Комментарии (3)
    1 мая 2026, 07:40 • Новости дня
    Средства ПВО за ночь сбили 141 БПЛА над регионами, Черным и Азовским морями

    Tекст: Вера Басилая

    За прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 141 украинский беспилотник самолетного типа над различными российскими регионами, акваториями Черного и Азовского морей, сообщило Министерство обороны России.

    Минообороны сообщило в Max, что в период с восьми вечера 30 апреля до семи утра 1 мая дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

    Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей, сообщило Министерство обороны России.

    Ранее украинские БПЛА атаковали морской терминал в Туапсе.

    Силы ПВО уничтожили беспилотник в небе над Ростовской областью.

    Минобороны сообщило об уничтожении 24 украинских БПЛА за шесть часов.

    Комментарии (5)
    30 апреля 2026, 16:52 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва может оказать влияние на главу киевского режима Владимира Зеленского, если достигнет целей специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «На Зеленского можем повлиять мы, добившись своих целей в специальной военной операции», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможных факторах влияния на Зеленского, передает ТАСС.

    Ранее Песков заявил о сохранении главной цели СВО.

    Накануне президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом США заявил о предпочтении переговоров для достижения целей СВО.

    Комментарии (5)
    1 мая 2026, 05:51 • Новости дня
    Мендель допустила появление голоса жены Зеленского на «пленках Миндича»

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что супруга президента Украины Елена Зеленская может быть записана на аудиозаписях, сделанных Бюро по борьбе с коррупцией.

    Елена Зеленская может быть записана на новых секретных аудиозаписях, связанных с коррупционным делом, передают «Вести». Об этом сообщила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

    «Действующий депутат парламента собирается публично зачитать ещё больше этих записей. Мне сказали, что среди записанных голосов может быть и голос самой первой леди», – написала Мендель в социальной сети Х.

    Мендель также уточнила, что на записях Зеленский, фигурирующий под кличкой «Вова», упоминается как участник сомнительной сделки и владелец одного из четырех роскошных особняков в пригороде Киева. По информации бывшей пресс-секретаря, речь может идти о строительстве, финансируемом за счет прибыльных оборонных контрактов.

    Она добавила, что 7 млрд долларов были инвестированы в компанию по производству беспилотников, связанную с друзьями Зеленского. Из этих средств около 20%, то есть почти 1,5 мдрд долларов, предназначались для получения чистой прибыли инсайдерами – ближайшим окружением главы киевского режима и назначенными им министрами

    Ранее украинские средства массовой информации опубликовали расшифровки переговоров бизнесмена Тимура Миндича с бывшим министром обороны Рустемом Умеровым.

    Находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил о присутствии Елены Зеленской на этих скандальных аудиозаписях.

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина разъяснила американскому Конгрессу детали данного крупного коррупционного дела.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 23:18 • Новости дня
    СК: Устроившие «сафари» на жителя Мариуполя морпехи ВСУ предстанут перед судом

    Tекст: Вера Басилая

    Перед судом окажутся двое военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ Юрий Легенький и Фарид Муждабаев, которые устроили «сафари» на мирного жителя Мариуполя и выпустили в него более 60 пуль, сообщил Следственный комитет России.

    Перед судом вскоре окажутся двое военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ Юрий Легенький и Фарид Муждабаев, которые по приказу командира Михаила Мусько с позывным «Людоед» они устроили «сафари» на мирного жителя Мариуполя и выпустили в него более 60 пуль, наблюдая за происходящим через тепловизор, сообщил в Max Следственный комитет.

    В СК подчеркнули, что следствие продолжает работу по установлению всех преступлений украинских националистов, совершенных в Мариуполе в 2022 году. Также в отношении командира Мусько расследование продолжается.

    Суд отправил боевика «Азова» (внесен в список террористических организаций) Александра Биляева в колонию на 22 года за убийство мирного жителя Мариуполя.

    Пленный украинский морпех Денис Рашпля рассказал о приказе командира стрелять по гражданским лицам.


    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 23:59 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Суперъяхта Tankoa S501 Vertige длиной почти 50 метров, стоимостью около 26 млн евро, зарегистрирована на жену украинского министра обороны Михаила Федорова и французскую фирму, сообщили в российских силовых структурах.

    По информации российских силовых структур, яхта Tankoa S501 Vertige имеет длину почти 50 метров и зарегистрирована под французским флагом. Помимо госпожи Федоровой, среди владельцев указана французская компания CENTRALEASE, передает РИА «Новости»,

    Собеседник агентства подчеркнул, что подобная схема собственности используется вынужденно, поскольку по французским законам половина судна, зарегистрированного под местным флагом, должна принадлежать гражданину страны Евросоюза или компании, зарегистрированной в ЕС.

    Он добавил: «На Украине предполагают, что это не личная прихоть главы оборонного ведомства, а покупка для семьи Зеленского».

    Ранее сообщалось, что супруга Владимира Зеленского приобрела спортивный автомобиль Bugatti Tourbillon за 4,5 млн евро.

    Экс-главу миграционной службы на Украине обвинили в сокрытии активов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ЕС приготовил Зеленскому антикоррупционный ошейник.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 19:20 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военное ведомство США отправило Украине военную помощь, сумма которой составила 400 млн долларов, после длительной задержки финансирования, отмечают американские СМИ.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что одобренная ранее военная поддержка Украине на сумму 400 млн долларов была разморожена и направлена Киеву. По его словам, департамент признал выделение этих средств на укрепление европейского потенциала, и 28 апреля они были предоставлены, передает ТАСС.

    Хегсет сообщил об этом во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Он подчеркнул, что решение было принято после обвинений сенатора США Митча Макконнелла в адрес замглавы Пентагона Элбриджа Колби относительно задержки передачи помощи.

    В декабре 2025 года Пентагон опубликовал проект бюджета, которым предусматривалось выделение Украине в 2026 и 2027 финансовых годах в общей сложности 800 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон удерживает 400 млн долларов, выделенных Конгрессом США на поддержку Киева.

    Ранее западные СМИ заявляли, что именно Колби настаивает на переориентации военной машины США на противостояние с Китаем. Также западная пресса отмечала, что Колби переложил бремя военной поддержки Киева на европейских союзников Вашингтона.


    Комментарии (0)
    Главное
    Медведев заявил о невозможности армий мира противостоять массовым атакам дронов
    Трамп пригрозил вывести войска из Италии и Испании
    Посольству России во Франции заблокировали карты для оплаты бензина
    Володин рассказал о вступающих в силу в мае законах
    Экс-замглавы Минприроды Буцаев покинул Россию после отставки
    Пленный: Военные ВСУ пили мочу из-за нехватки воды

    «Наиболее жесткий сценарий – ценовая война»

    Выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК угрожает сильно изменить ситуацию на мировом нефтяном рынке. Среди возможных сценариев есть и резкий обвал цен на нефть, и масштабная ценовая война. О том, что за конфликт предшествовал такому решению ОАЭ и к каким последствиям для рынка и для самого ОПЕК это может привести, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал президент Центра ближневосточных исследований и эксперт НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде. Подробности

    Перейти в раздел

    Враги досрочно празднуют победу над президентом Сербии

    По Белграду ходят слухи, будто президенту Сербии Александру Вучичу недолго осталось: Евросоюз его дожал, нашел слабое место, уговорил уйти и выполнить требование уличной оппозиции о досрочных выборах, ради которых студенты периодически ставят сербскую столицу на уши. Как на самом деле? Подробности

    Перейти в раздел

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    ЕС приготовил Зеленскому антикоррупционный ошейник

    Владимир Зеленский не успел отпраздновать решение ЕС о кредите в 90 млрд евро, как перед ним возникла новая проблема – более серьезная, чем вето Венгрии и Словакии. Евросоюз увязал выплаты макрофинансовой помощи Киеву с налоговой и антикоррупционной реформами. Почему Брюссель ужесточает требования к украинскому руководству и сможет ли Зеленский их саботировать? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации