Взрыв произошел на проходившем под мостом через Панамский канал танкере

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пожар и взрыв произошли на танкере с автоцистернами, проходившем под мостом через Панамский канал, вблизи объектов компании Panama Oil Terminals, передает RT.

Местная пожарная служба сообщила об инциденте в соцсетях. По предварительным данным, причиной стал взрыв горючего, после чего огонь распространился на бензовозы, находившиеся рядом.

В результате происшествия трое человек получили травмы, двоих госпитализировали с ожогами второй степени. Еще один человек числится пропавшим без вести. Движение по мосту, под которым находился танкер, временно приостановлено ради обеспечения безопасности.

В конце марта, как напоминает издание, нефтяной танкер ALTURA, принадлежащий турецкой компании, подвергся атаке неизвестных БПЛА в Черном море. Власти Турции позже заявили, что причиной взрыва на ALTURA стало внешнее вмешательство.

МИД Турции выразил серьезную озабоченность нападением на этот танкер и начал расследование инцидента.

США угрожали вернуть себе контроль над Панамским каналом, подчеркивая его стратегическое значение.