Взрыв произошел на проходившем под мостом через Панамский канал танкере
В результате взрыва на танкере с автоцистернами у моста через Панамский канал пострадали три человека, а один числится пропавшим без вести.
Пожар и взрыв произошли на танкере с автоцистернами, проходившем под мостом через Панамский канал, вблизи объектов компании Panama Oil Terminals, передает RT.
Местная пожарная служба сообщила об инциденте в соцсетях. По предварительным данным, причиной стал взрыв горючего, после чего огонь распространился на бензовозы, находившиеся рядом.
В результате происшествия трое человек получили травмы, двоих госпитализировали с ожогами второй степени. Еще один человек числится пропавшим без вести. Движение по мосту, под которым находился танкер, временно приостановлено ради обеспечения безопасности.
В конце марта, как напоминает издание, нефтяной танкер ALTURA, принадлежащий турецкой компании, подвергся атаке неизвестных БПЛА в Черном море. Власти Турции позже заявили, что причиной взрыва на ALTURA стало внешнее вмешательство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкий танкер Altura под флагом Сьерра-Леоне подвергся атаке дронов в Черном море недалеко от входа в Босфор.
МИД Турции выразил серьезную озабоченность нападением на этот танкер и начал расследование инцидента.
США угрожали вернуть себе контроль над Панамским каналом, подчеркивая его стратегическое значение.