  При атаке БПЛА ВСУ на Новороссийск повреждены почти 100 домов
    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот отдавали. Часть II
    Минобороны: Украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске
    «Яйцо-убийца» спецназа США спасло пилота сбитого F-15E
    Многодетная семья из Башкирии назвала дочь именем Россия
    Иран направил Пакистану ответ на предложение США по прекращению войны
    Суд приговорил экс-губернатора Курской области Смирнова к 14 годам колонии
    Хинштейн анонсировал новые дела против коррупционеров в Курской области
    РЖД вновь объявили продажу небоскреба Moscow Towers в столице
    В Одессе ввели трудовую повинность для безработных жителей города
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».

    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему мы стали меньше пить

    Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.

    Борис Акимов Борис Акимов Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»

    Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

    6 апреля 2026, 20:54 • Новости дня

    МИД: Атаки на АЭС «Бушер» могут привести к катастрофе хуже Чернобыльской

    Tекст: Валерия Городецкая

    Опасность радиологической катастрофы, которая может превзойти по масштабам аварию на Чернобыльской АЭС, нависла над Персидским заливом и прилегающими территориями, заявили в МИД России.

    В заявлении на сайте ведомства подчеркивается, что атаки на иранскую атомную электростанцию «Бушер» становятся все более частыми и приводят к человеческим жертвам.

    «Особую обеспокоенность вызывают множащиеся безрассудные атаки на АЭС «Бушер», которые привели к человеческим жертвам. Тень радиологической катастрофы, более губительной, чем Чернобыльская, нависла над регионом Персидского залива и прилегающей частью Евразии», – заявили в МИД.

    Напомним, сотрудник АЭС «Бушер» в Иране погиб в результате обстрела США и Израиля.

    Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами предупредил, что обстрелы иранской АЭС «Бушер» чреваты непоправимыми последствиями для всего Ближнего Востока, они могут привести к масштабному выбросу радиоактивных веществ и угрозе для всего региона.

    6 апреля 2026, 15:17 • Новости дня
    «Яйцо-убийца» спецназа США спасло пилота сбитого F-15E
    @ U.S. Army/Staff Sgt. Brandon J. White

    Tекст: Ольга Иванова

    В операции по спасению пилота сбитого F-15E использовались вертолеты MH-6 Little Bird, которые доставили летчика на полевой аэродром, сообщают СМИ.

    В спасательной операции по эвакуации пилота сбитого иранцами F-15E активное участие принимали вертолеты MH-6 Little Bird, получившие среди военных прозвище Killer Egg за характерную форму корпуса, передает «Российская газета».

    Именно один из этих вертолетов поднял с вершины горы пилота, прятавшегося в расщелине, и доставил его на временный аэродром.

    Всего в операции задействовали четыре MH-6, которые были доставлены в район двумя самолетами MC-130J Commando II. Однако транспортные самолеты не смогли взлететь: по одной из версий, они получили повреждения от огня иранского Корпуса стражей исламской революции, по другой – застряли в мягком грунте.

    В итоге спецназ «Дельта», участвовавший в операции, был вынужден подорвать как сами «сто тридцатые», так и вертолеты, чтобы техника не досталась противнику. Позднее по месту остатков техники нанесла удар и американская авиация.

    Вертолеты MH-6 – последняя модификация OH-6 Cayuse, которые активно применялись во Вьетнаме и известны по множеству фильмов о той войне. Они оснащаются газотурбинными двигателями мощностью до 425 лошадиных сил, имеют крейсерскую скорость 250 км/час и максимальную – 282 км/час, радиус действия достигает 430 км.

    Максимальная взлетная масса MH-6 составляет 1406 кг, длина с винтами – 9,8 метра, а на борт помимо двух пилотов можно взять еще шесть человек и более 680 кг груза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ США спас второго члена экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15E.

    Власти США ранее направили спецназ в Иран для поиска этого офицера.

    По данным NBC News, ЦРУ организовало кампанию дезинформации в СМИ для отвлечения иранских поисковых групп при его эвакуации.

    6 апреля 2026, 14:45 • Новости дня
    Иран заявил об атаке на американский десантный корабль с 5 тыс. военных
    @ U.S. Marine Corps/Cpl. Rachaelanne Woodward

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иранские военные объявили о проведении атаки на американский десантный корабль LHA7, на борту которого находились более пяти тысяч военных.

    О нападении на американский вертолетоносец и десантный корабль LHA7 сообщила государственная телерадиокомпания Ирана, передает РИА «Новости».

    В заявлении Корпуса стражей исламской революции говорится: «Вертолетоносец и десантный корабль LHA7 армии США с более чем пятью тысячами моряков и пехотинцев подвергся иранской атаке, после которой был вынужден отступить вглубь южной части Индийского океана».

    Военные Ирана отметили, что инцидент произошел в рамках 98-го этапа операции «Правдивое обещание – 4». В рамках этой же операции атакам подверглись совместный центр ОАЭ и Израиля по сборке беспилотников, а также летательные аппараты на американской базе Али ас-Салем, расположенной в Кувейте.

    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о проведении успешной ракетной атаки по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln.

    Вооруженные силы Ирана нанесли удар по центру подготовки вертолетов Boeing CH-47 Chinook и ангару с оборудованием на американской базе Аль-Адири в Кувейте.

    Корпус стражей исламской революции сообщил о гибели 37 американских военных в результате удара по базе в ОАЭ.

    6 апреля 2026, 20:35 • Видео
    Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

    На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    6 апреля 2026, 12:55 • Новости дня
    Иран заподозрил США в попытке выкрасть уран во время спасения пилота F-15
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США могли попытаться похитить обогащенный уран во время спасательной операции пилотов F-15E, сбитого над территорией страны, заявил представитель МИД Исламской республики Эсмаил Багаи.

    Багаи заявил, что Соединенные Штаты во время операции по спасению пилотов сбитого F-15E могли поставить целью кражу иранского обогащенного урана. По его словам, вопросы и неясности по поводу операции США, нарушившей воздушное пространство Ирана, до сих пор остаются, передает ТАСС.

    Багаи отметил, что предполагаемым местом укрытия пилота называлась провинция Кохгилуйе и Бойерахмед, однако американские летательные аппараты приземлились на юге Исфахана, что находится на значительном расстоянии от названной локации.

    Представитель МИД подчеркнул, что это могло быть отвлекающим маневром с целью кражи урана. «Существует вероятность, что операция была отвлекающим маневром с целью кражи иранского урана», – заявил он. Эти слова приводит иранская гостелерадиокомпания.

    Ранее телеканал NBC News сообщил, что спасение второго члена экипажа стало возможным благодаря кампании дезинформации, которую организовало ЦРУ США.

    Ранее СМИ писали, что американские спецслужбы распространили дезинформацию в СМИ с целью отвлечения иранских поисковых групп при эвакуации второго пилота сбитого F-15E.

    Президент США назвал операцию по спасению пилота сбитого над Ираном F-15E уникальной и одной из самых смелых в истории вооруженных сил США.

    Корпус стражей исламской революции заявил о перехвате и уничтожении к югу от Исфахана американского самолета, занимавшегося поиском пилота сбитого F-15E.

    6 апреля 2026, 11:15 • Новости дня
    Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США
    @ DIVYAKANT SOLANKI/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Иран отверг требование США открыть Ормузский пролив в рамках предложенного временного перемирия, сохранив жесткую позицию по условиям соглашения, сообщает Reuters.

    Высокопоставленный иранский чиновник сообщил, Тегеран не примет жестких сроков для рассмотрения мирных предложений и не согласится на частичное открытие Ормузского пролива на условиях Вашингтона, передает Reuters.

    По информации Reuters, США и Иран получили проект соглашения, предусматривающего двухэтапный подход: немедленное перемирие и последующее заключение всеобъемлющего договора.

    Пакистанский военный лидер Асим Мунир всю ночь контактировал с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, специальным посланником Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи для координации деталей.

    Axios ранее сообщал о переговорах по возможному перемирию, которое может стать первым шагом к прекращению войны.

    В ответ на атаки со стороны США и Израиля, Иран закрыл Ормузский пролив, через который проходит около одной пятой мировых поставок нефти и газа, и начал удары по Израилю, американским базам и энергетическим объектам в регионе.

    На фоне продолжающихся авиаударов по региону, нефтяные котировки остаются на высоких уровнях, а экономика стран Персидского залива испытывает давление.

    Ранее американский лидер в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива. Президент США ранее заявил, что дал Ирану сорок восемь часов для заключения сделки с США.

    В парламенте Ирана предупредили, что действия американского президента ведут США в «сущий ад».

    6 апреля 2026, 14:55 • Новости дня
    Появилось первое видео с новым верховным лидером Ирана

    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    После сообщений о возможной гибели Моджтаба Хаменеи впервые появился на видео, где он посещает штаб с данными ядерного центра в Димоне.

    Кадры с новым верховным лидером Ирана Моджтаба Хаменеи, о смерти или тяжелом ранении которого ранее распространялись слухи, были опубликованы агентством Ruptly, пишет «Российская газета».

    На видео Хаменеи идет по коридору и заходит в штаб, где на экране отображаются координаты ядерного исследовательского центра в израильском Димоне.

    Ранее, 30 марта, президент США заявил: «Моджтаба Хаменеи либо мертв, либо находится в крайне тяжелом состоянии». Однако подтверждений этим слухам представлено не было. Появление видеозаписи стало первым публичным появлением Хаменеи после распространения этих сообщений.

    В иранском МИД заверили, что новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи чувствует себя хорошо и продолжает контролировать ситуацию.

    Американские и израильские спецслужбы не могут выяснить, где находится новый иранский лидер Моджтаба Хаменеи.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о возможном прибытии аятоллы Моджтабы Хаменеи в столицу России для лечения.

    6 апреля 2026, 18:43 • Новости дня
    Иран направил Пакистану ответ на предложение США по прекращению войны
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тегеран передал Исламабаду официальный ответ на предложение Вашингтона о прекращении войны, сообщили СМИ.

    Как пишет IRNA, в иранском документе отмечается, что целью должно стать не временное перемирие, а «постоянное прекращение войны в регионе», передает ТАСС.

    Ответ состоит из 10 пунктов. Среди них – требование немедленного прекращения боевых действий, предложение создать протокол безопасного прохода международных судов через Ормузский пролив, а также условие полного снятия санкций с Ирана.

    Тегеран категорически отверг идею краткосрочного перемирия. Власти Ирана считают, что любые шаги должны привести к «полной остановке войны на Ближнем Востоке», подчеркивает источник.

    Ранее сообщалось, что переговоры по 45-дневному перемирию между США и Ираном при посредничестве ряда стран вышли в финальную фазу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные признали, что после месяца массированных ударов по Ирану стратегические объекты для авиации почти закончились.

    6 апреля 2026, 13:46 • Новости дня
    Американист: Трамп в войне с Ираном выберет стратегию «пан или пропал»

    @ REUTERS/Carlos Barria

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если США придется заключать перемирие с Ираном при закрытом Ормузском проливе, то Белый дом никак не сможет представить итоги кампании как победу. Учитывая отчаянное положение, Дональд Трамп может реализовать стратегию «пан или пропал» – то есть провести наземную операцию, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Тегеран отказался открыть Ормуз ради временного перемирия.

    «Переговоры по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке уперлись в позиции сторон. Ни США, ни Иран не желают на текущий момент первыми, что называется, сдавать назад и делать шаги в сторону деэскалации, потому что это будет означать потерю лица и де-факто признание своего поражения», – сказал американист Малек Дудаков.

    Отсюда и отказ Тегерана хотя бы временно открыть Ормузский пролив, добавил он. «Если Исламская республика пойдет на уступки в этом вопросе, то она лишится своего главного козыря в переговорном процессе с Вашингтоном», – уточнил собеседник.

    По его мнению, позиция Ирана не изменится, пока страна не добьется от Штатов твердых гарантий безопасности, выплаты репараций и вывода американских войск из Персидского залива. «На этом фоне перспектива переговоров остается туманной», – считает политолог.

    «Администрация Дональда Трампа понимает, что США проиграли в этой войне, но признавать этого они не хотят. Если им придется заключать перемирие при закрытом Ормузском проливе, то Белый дом никак не сможет представить итоги кампании собственной победой», – заметил Дудаков.

    При этом, как указал аналитик, у Вашингтона остался последний козырь. «Я думаю, американцы попытаются создать проблемы Ирану на разных направлениях – это может быть наземная миссия: скажем, высадка на острове Харк или работа в иранском приграничье, где американские военнослужащие провели операцию по спасению экипажа сбитого истребителя», – рассуждает американист.

    По его оценкам, учитывая отчаянное положение, в котором оказался Трамп, президент США все же реализует эту стратегию «пан или пропал». «Важно понимать, что глава Белого дома рискует столкнуться с большими потерями среди военных, а это еще сильнее обрушит его рейтинги. Тогда ему придется сдавать назад. Но речь пойдет уже о полной военной и политической катастрофе», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что Пакистан разработал план, предполагающий немедленное перемирие между Ираном и США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, документ предусматривает двухэтапный подход: прекращение огня с последующим заключением всеобъемлющего соглашения.

    Предполагается, что перемирие позволит сразу возобновить судоходство через Ормузский пролив. Окончательное соглашение может быть достигнуто в течение 15-20 дней. Оно, как ожидается, будет включать ограничения ядерной программы Тегерана в обмен на смягчение санкций и размораживание зарубежных активов, пишет агентство.

    Окончательные очные переговоры могут пройти в Исламабаде, а само соглашение неофициально называют «Исламабадским пактом». Незадолго до публикации Reuters источники Axios сообщали, что США, Иран и страны-посредники – Турция, Пакистан и Египет – обсуждали условия 45-дневного перемирия, после которого может быть заключен мир.

    Иранский чиновник заявил агентству, что Тегеран не разблокирует пролив, пока не будет достигнут мир. Он подтвердил получение предложения Пакистана по прекращению огня, отметив, что оно изучается. Чиновник подчеркнул, что Тегеран считает Вашингтон не готовым к постоянному прекращению огня.

    «Мы подготовили наш ответ <...>. Переговоры никак не сочетаются с ультиматумами, преступлениями и угрозами совершить военные преступления», – заявил официальный представитель МИД Исламской республики Исмаил Багаи. Напомним, накануне Дональд Трамп нецензурным выражением призвал иранцев открыть Ормузский пролив и пригрозил невиданными ударами.

    6 апреля 2026, 10:01 • Новости дня
    Axios сообщил о возможном 45-дневном перемирии в войне США с Ираном
    Axios сообщил о возможном 45-дневном перемирии в войне США с Ираном
    @ Dado Ruvic/Ilustracion/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Переговоры по 45-дневному перемирию между США и Ираном при посредничестве ряда стран вышли в финальную фазу, сообщили СМИ.

    США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия возможного 45-дневного перемирия, которое может привести к окончанию войны, сообщает Axios со ссылкой на источники в США, Израиле и регионе.

    Вероятность заключения промежуточного соглашения в ближайшие 48 часов, по словам источников, крайне низка. Тем не менее, этот шаг рассматривается как последний шанс предотвратить резкую эскалацию, включающую массированные удары по гражданской инфраструктуре Ирана и ответные атаки на энергетические и водные объекты в странах Персидского залива.

    Президент США продлил свой ультиматум Ирану ещё на 20 часов – теперь он истекает во вторник в 20.00 по восточному времени США. В интервью Axios американский лидер заявил: «Есть хорошие шансы, но если они не заключат сделку, я уничтожу там всё». Он пригрозил разрушением инфраструктуры, жизненно важной для иранских граждан, если договорённость не будет достигнута.

    По данным источников, план масштабной американо-израильской воздушной кампании против энергетических объектов Ирана уже готов, однако продление ультиматума президента США должно дать переговорам последний шанс. Переговоры ведутся при посредничестве Пакистана, Египта, Турции, а также посредством сообщений между спецпредставителем Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Американская администрация направила Ирану несколько предложений, но пока они не были приняты.

    Обсуждается двухэтапная схема: сперва – 45-дневное перемирие, за которым могут последовать переговоры о полном прекращении войны. В ходе первой фазы предполагаются шаги по частичному открытию Ормузского пролива и работе с запасами высокообогащённого урана Ирана, однако Тегеран, по информации посредников, не готов на такие уступки ради временного перемирия.

    Посредники предупреждают, что у Ирана практически не осталось времени для затягивания переговоров, и подчёркивают, что эти 48 часов – последний шанс избежать массовых разрушений. Официальные лица Ирана продолжают занимать жёсткую позицию и публично отвергают любые уступки, а ВМС Корпуса стражей исламской революции заявили, что ситуация в Ормузском проливе «никогда не вернётся» к прежней, особенно для США и Израиля.

    Ранее американский лидер в соцсети Truth Social заявил о готовности США «свернуть» войну с Ираном и передать другим странам заботу об Ормузском проливе.

    Американские военные признали, что после месяца массированных ударов по Ирану стратегические объекты для авиации почти закончились.

    6 апреля 2026, 14:29 • Новости дня
    Лукашенко посоветовал Израилю «не засучивать рукава и не показывать свою прыть»

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал к завершению конфликта в Иране.

    По словам Лукашенко, ни одна страна не способна победить Иран, учитывая его сложную географию и настроенность населения, передает БелТА.

    «Нет той страны, которая могла бы победить Иран. Очень сложная географически страна, очень решительно настроено население, готовы погибать за свою землю. Персия, чего тут говорить. Мы же прекрасно знаем историю этой страны. Поэтому надо заканчивать (конфликт)», – заявил белорусский лидер на встрече с генсеком Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбеком Масадыковым.

    Он также считает, что израильским властям стоит задуматься о своей политике. Лукашенко призвал Израиль «не засучивать рукава и не показывать свою прыть».

    Ранее Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что конфликт на Ближнем Востоке усугубил ситуацию в регионе и вызвал негативное влияние на мировую экономику.

    6 апреля 2026, 10:43 • Новости дня
    Иран сообщил о гибели главы разведки КСИР
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Генерал Маджид Хадеми, глава разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, почти полвека занимавшийся вопросами безопасности и разведки, погиб из-за атаки США и Израиля.

    О гибели главы разведки Корпуса стражей исламской революции генерала Маджида Хадеми, сообщается в официальном заявлении КСИР, передает TasnimNews.

    В тексте подчеркивается, что он был «могущественным и образованным руководителем» спецслужбы.

    В заявлении отмечено: «Этот высокочтимый командир в течение примерно полувека честно и храбро оберегал революцию, систему и исламское отечество». Подчеркивается, что Хадеми сыграл крупную, запоминающуюся и поучительную роль в сферах информации и безопасности.

    По оценке КСИР, накопленный им опыт еще многие годы будет служить опорой для иранского разведсообщества. В документе говорится, что его наследие важно прежде всего для противостояния внешним противникам и их «злым и дьявольским планам» по подрыву безопасности и спокойствия Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил гибель министра разведки Исмаила Хатиба.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал гибель группы высших военных командиров проявлением самопожертвования ради защиты страны.

    6 апреля 2026, 09:27 • Новости дня
    NBC сообщил о кампании дезинформации ЦРУ ради пилота в Иране

    Tекст: Вера Басилая

    Американские спецслужбы распространили дезинформацию в СМИ, чтобы отвлечь иранские поисковые группы при эвакуации второго пилота сбитого истребителя F-15E, сообщил канал NBC News.

    По данным NBC News, операция по спасению второго члена экипажа истребителя F-15E, сбитого над территорией Ирана, прошла с привлечением средств дезинформации, передает ТАСС.

    По сведениям телеканала, ЦРУ инициировало распространение фейковых новостей в СМИ, где сообщалось, что пилот якобы уже спасен, хотя операция еще продолжалась.

    Такой шаг был предпринят, чтобы ввести в заблуждение иранские поисковые группы и выиграть время для работы американских спасателей, сообщает NBC.

    Источники телеканала подчеркивают, что именно эта дезинформационная кампания сыграла решающую роль в успешной эвакуации летчика.

    США уничтожили два своих транспортных самолета во время спасательной операции на территории Ирана. 

    Также сообщалось, что США перебросили спецназ в Иран для поиска одного из пилотов сбитого американского истребителя.

    Официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что миссия США по спасению пилота провалилась, а два вертолета Black Hawk и самолет поддержки C-130 были сбиты.

    5 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Глава МИД Ирана назвал угрозы США признанием военных преступлений

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что угрозы США атаковать энергетику страны являются признанием военных преступлений, потребовав немедленного осуждения.

    Угрозы США нанести удары по энергетическим объектам Ирана являются «признанием военных преступлений» Вашингтоном, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в беседе с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости». По словам Аракчи, такие заявления официальных лиц США прямо свидетельствуют о готовности нарушать международное право.

    Министр подчеркнул, что Соединенные Штаты с начала военных действий наносили удары по промышленно-энергетической, образовательной, медицинской и атомной инфраструктуре Ирана. Он призвал Совет Безопасности ООН и МАГАТЭ дать незамедлительную оценку этим действиям и осудить атаки США против иранских объектов.

    В заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана, говорится, что подобные шаги США создают опасный прецедент для мировой безопасности. Иранская сторона выражает обеспокоенность тем, что действия Вашингтона могут привести к дальнейшей эскалации конфликта в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы внешнеполитических ведомств России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонный разговор и выразили обеспокоенность ситуацией вокруг АЭС «Бушер». Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что последствия обстрелов АЭС «Бушер» могут привести к уничтожению жизни в столицах стран Персидского залива.

    6 апреля 2026, 00:40 • Новости дня
    В парламенте Ирана предупредили, что действия Трампа ведут США в «сущий ад»

    Tекст: Катерина Туманова

    Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф обвинил президента США Дональда Трампа в том, что он подталкивает Соединенные Штаты к «сущему аду» своими действиями и заявлениями.

    Галибаф ответил на возобновившиеся угрозы Трампа, связанные с крайним сроком, в течение которого Иран должен достичь соглашения с Вашингтоном и вновь открыть Ормузский пролив. Спикер иранского парламента предупредил, что регион может «сгореть дотла» из-за слов и действий американского президента.

    «Ваши безрассудные действия превращают Соединенные Штаты в сущий ад для каждой отдельной семьи, и весь наш регион будет гореть в огне, потому что вы настаиваете на выполнении приказов Нетаньяху», – цитирует CNN пост Галибафа в соцсети X.

    Он призвал Трампа не обольщаться, так как военными преступлениями США ничего не добьются, так как единственным реальным решением является уважение прав иранского народа и прекращение «этой опасной игры».

    Замечания Галибафа прозвучали после того, как Трамп повторил, что в понедельник Иран должен заключить сделку и открыть Ормузский пролив. В противном случае США подвергнут республику ударам по энергетической инфраструктуре.

    Если Иран не заключит сделку с США, заявил Трамп в интервью Fox News, США будут забирать иранскую нефть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива. До этого он заявил, что дал Ирану 48 часов для заключения сделки с США. Иранские дипломаты в ООН обвинили США в «подстрекательстве к терроризму».

    6 апреля 2026, 02:47 • Новости дня
    За последние 24 часа через Ормузский пролив прошло 15 судов

    Tекст: Катерина Туманова

    С разрешения Ирана на последние 24 часа через ранее блокированный Ормузский пролив прошли 15 судов.

    «Согласно последним статистическим данным о судоходстве через Ормузский пролив, за последние 24 часа через него с разрешения Ирана прошло 15 судов», – сообщил иранский портал Afkarnews.

    При этом статистика показывает, что судоходство через Ормузский пролив по-прежнему на 90% меньше, чем было до начала американо-израильских атак на Иран, отмечено в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подчеркнул, что Ормузский пролив остается открытым для судов тех стран, которые не связаны с США и Израилем. В Иране также заявляли о том, что одобрили  пошлины на проход Ормузского пролива. Иран выразил готовность заключить договоренности с европейскими, азиатскими и арабскими странами по использованию Ормузского пролива.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Иран меняет всемирные правила судоходства.

    6 апреля 2026, 02:05 • Новости дня
    Дмитриев иронично восхитился достижением в ЕС целей «зеленой» экономики

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне подорожания топлива в Европе европейцам впору было бы отказаться от автомобилей и самолетов, чтобы быстрее достичь экологических целей, поиронизировал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «В этом месяце ЕС достигнет большую часть своих «зеленых» целей, начав достигать углеродной нейтральности, к которой так стремился. Оставайтесь дома, не летайте. Ходите пешком, не садитесь за руль», – написал он в соцсети Х.

    Так Дмитриев отозвался на статью газеты Corriere della Sera о том, что в четырех аэропортах Италии ввели топливные лимиты на заправку самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт в Иране грозит ЕС масштабным энергетическим дефицитом, отмечала Politico. Глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири допустил возможный дефицит авиатоплива в Европе уже в мае.

    Международное энергетическое агентство предложило открыть хранилища нефти для стабилизации рынка на фоне роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Еврокомиссар по энергетике Ларс Ааге Йоргенсен заявил о рассмотрении введения лимитов на выдачу топлива из-за энергокризиса.


