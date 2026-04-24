«Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».6 комментариев
Власти Москвы начали массово изымать хостелы через суд
Власти столицы инициировали десятки судебных разбирательств, требуя принудительно изъять помещения мини-гостиниц в многоквартирных домах и продать их на публичных торгах, сообщают СМИ.
Департамент городского имущества (ДГИ) Москвы подал в арбитражный суд около 60 исков к владельцам хостелов, пишут «Ведомости».
Столичные власти намерены принудительно изъять помещения мини-гостиниц, расположенные в многоквартирных домах, и выставить эту недвижимость на публичные торги. Вырученные от продажи средства предлагается вернуть первоначальным собственникам.
«Многие собственники не хотят рисковать, закрывают бизнес и теряют огромные деньги», – заявила юрист компании «Фортком» Анастасия Панарина, представляющая интересы ответчиков.
По ее словам, претензии в основном касаются нежилых помещений на первых этажах жилых домов. В ДГИ настаивают, что для законной работы мини-отеля необходимо соответствующее функциональное назначение помещения и вид разрешенного использования участка под ним.
Юристы оценивают шансы ответчиков на победу как высокие. Эксперты отмечают, что статья 287.7 Гражданского кодекса, на которую ссылаются власти, содержит исчерпывающий перечень оснований для продажи помещений, и нецелевое использование земли в него не входит.
Кроме того, закон требует обязательного досудебного предупреждения, которое в данных случаях часто отсутствует. Суд уже отказал ДГИ в удовлетворении как минимум четырех исков, сочтя выбранный способ защиты ненадлежащим.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале 2025 года Госдума отклонила законопроект о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах.