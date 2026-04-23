    «Золотой линкор» потопил министра ВМС США
    Умер ведущий телепередачи «Человек и закон» Пиманов
    Орешкин: Оценивать знания на устных экзаменах может ИИ
    Психолог призвала поддерживать соло-материнство
    В Кремле оценили перспективы запуска уцелевшей ветки «Северного потока»
    Путин поручил обеспечить работу важных сервисов при ограничениях интернета
    ЕС запретил транзакции с четырьмя банками Киргизии, Лаоса и Азербайджана
    Захарова предложила Соловьеву прокомментировать новые санкции ЕС
    Медведев: Деньги для кредита Киеву возьмут из карманов европейцев
    Марина Ахмедова Марина Ахмедова Жизни людей важнее мобильного интернета

    Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли – мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится Белоруссию

    «Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».

    4 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Зачем русской кухне стандарт

    Разрабатывать стандарт национальной кухни лучше, чем надеяться, что рыночек порешает и настоящие исторические рецепты сами собой выплывут из глубины времен, из-под множества наслоений, упрощений и извращений по итогам разрушительного для русской традиции ХХ века.

    9 комментариев
    23 апреля 2026, 21:50 • Новости дня

    Украинские войска повредили школу и детский сад в ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате атак со стороны вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике пострадали школа и детский сад.

    Детский сад и школа получили повреждения в ДНР из-за действий украинских военных, передает ТАСС. Информацию об инциденте подтвердил глава республики Денис Пушилин на своей странице в социальной сети.

    «Повреждены два объекта гражданской инфраструктуры – в городе Снежное (детский сад) и селе Осыково (школа) Старобешевского муниципального округа», – сообщил руководитель региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска за сутки осуществили 23 атаки на населенные пункты Донецкой народной республики.

    Обстрел ракетами HIMARS повредил школу и больницу в Макеевке и Волновахе.

    Детский сад в Куйбышевском районе Донецка получил повреждения в результате удара со стороны ВСУ.

    23 апреля 2026, 05:33 • Новости дня
    Эксперт объяснил наращивание украинских войск на белорусской границе
    Эксперт объяснил наращивание украинских войск на белорусской границе
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Командование украинской армии активно наращивает военный контингент и строит эшелонированную оборону на северных рубежах для защиты флангов от возможных ударов, считает военный эксперт Андрей Марочко.

    Усиление позиций Вооруженных сил Украины в Черниговской и Сумской областях направлено на предотвращение потенциального наступления, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко отмечает значительное увеличение численности войск на данном направлении.

    «Касаемо действий украинских боевиков, которые укрепляют свои оборонительные позиции в Черниговской и Сумской областях на границе с Белоруссией, то здесь, видимо, украинское командование преследует цель прикрыть свои тылы и фланги для того, чтобы не был осуществлен удар со стороны Беларуси», – считает специалист.

    Аналитик также предположил, что строительство фортификаций используется Киевом для хищения денег из оборонного бюджета. Он напомнил о проекте бывшего премьер-министра Арсения Яценюка по возведению забора на границе, который оказался фикцией ради выкачивания средств западных спонсоров.

    Инициатива создания укреплений протяженностью две тысячи километров появилась на Украине в 2014 году. Завершить работы планировалось за шесть месяцев, но сроки сдвигались вплоть до 2025 года. Позднее следователи выявили хищение 16,7 млн гривен (около 623 тыс. долларов) и задержали восемь подозреваемых.

    Ранее Марочко заявил, что за минувшую неделю ВСУ в боях в зоне СВО потеряли почти 7,3 тыс. солдат, в том числе иностранных наемников.

    Комментарии (13)
    23 апреля 2026, 11:03 • Новости дня
    Названы сроки начала выплат Киеву кредита ЕС на 90 млрд евро

    Глава МИД Франции Барро заявил о начале выплат 90 млрд евро Киеву в середине мая

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз планирует начать перечислять Украине первые средства из кредита на 90 млрд евро уже в середине мая после снятия венгерского вето, заявил в четверг глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро сообщил, что Евросоюз готов начать перечислять Украине первые транши кредита на 90 млрд евро с середины мая, передает РИА «Новости».

    Барро заявил: «Мы готовы высвободить первые транши с середины мая, как только будет достигнуто окончательное соглашение, что должно произойти в ближайшие часы или дни благодаря снятию венгерского вето».

    Накануне послы ЕС одобрили предоставление кредита Украине на 90 млрд евро, а также согласовали 20 пакет санкций против России. Вопрос о выплатах зависел от позиции Венгрии, которая ранее блокировала решение, но теперь ожидается снятие вето, что позволит начать процесс перечисления средств в ближайшее время.

    Европейские дипломаты поддержали предоставление финансовой помощи киевским властям на сумму 90 млрд евро и утвердили очередной пакет ограничительных мер против Москвы.

    Будапешт и Братислава сняли вето с европейского плана по выделению Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Евросоюз все равно смог бы разблокировать кредит для помощи Киеву, даже если бы партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не проиграла на парламентских выборах.

    Комментарии (10)
    23 апреля 2026, 19:55 • Видео
    20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

    После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 09:45 • Новости дня
    Принц Гарри приехал в Киев
    Принц Гарри приехал в Киев
    @ LUKAS COCH/EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Принц Гарри прибыл в столицу Украины с незапланированным визитом, сообщил британский журналист Крис Шип.

    Принц Гарри прибыл в столицу Украины с неожиданным визитом, сообщают Вести.

    По данным британского журналиста Криса Шипа, появление герцога Сассекского в Киеве не планировалось заранее. В соцсети Шип опубликовал видеозапись, на которой видно, как Гарри выходит из поезда на перрон и приветствует встречающих.

    По прибытии принц Гарри отметил, что ему приятно вновь оказаться на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее принц Гарри приехал в столицу Украины для обсуждения программ помощи раненым военным.

    Весной этого года он тайно посетил львовскую клинику вместе с ветеранами.

    Сестра короля Карла III принцесса Анна осенью тоже побывала в Киеве с неанонсированным визитом.

    Комментарии (10)
    23 апреля 2026, 12:42 • Новости дня
    Зеленский призвал США не отвлекаться от Украины из-за Ирана

    Зеленский призвал США параллельно решать кризис на Украине и конфликт с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал руководство США не забывать об украинском кризисе на фоне войны с Ираном, сообщает CNN.

    Украинский лидер обратился к Вашингтону с просьбой продолжать поддержку Киева, несмотря на ближневосточные события, передает RT со ссылкой на телеканал CNN.

    «Он понимает, что США поглощены войной с Ираном, но нельзя бросать Украину», – отмечается в публикации американских журналистов.

    Политик заявил, что администрации США следует параллельно работать над завершением обоих конфликтов.

    Ранее глава киевского режима заявил о риске нехватки западных зенитных комплексов из-за обострения ситуации вокруг Ирана.

    До этого Зеленский пожаловался на дефицит внимания американских переговорщиков к проблемам Киева.

    Комментарии (2)
    23 апреля 2026, 07:03 • Новости дня
    Командир элитного батальона ВСУ сбежал в Германию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир элитного 53-го отдельного разведывательного батальона ВСУ сбежал в Германию после получения угроз от родственников пропавших без вести в Сумской области военнослужащих, сообщили в российских силовых структурах.

    Командир 53-го отдельного разведывательного батальона ВСУ сбежал в Германию после того, как ему начали поступать угрозы от родственников пропавших без вести солдат, передает ТАСС. По данным источника агентства в российских силовых структурах, элитное подразделение утратило боеспособность в Краснопольском районе Сумской области.

    «Командир батальона В. Самборук после получения на личные аккаунты в соцсетях десятков сообщений с угрозами от родственников пропавших без вести военнослужащих выехал в Германию, где находится в своей квартире в городе Франкфурт-на-Майне», – сообщил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, родственники украинских военнослужащих сообщили о сотнях пропавших без вести солдат в Сумской области.

    Командование ВСУ на этом направлении приравняло исчезнувших бойцов к дезертирам.

    Украинские военные массово дезертировали во время прохождения подготовки в странах Европы.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 20:12 • Новости дня
    Медведев: Деньги для кредита Киеву возьмут из карманов европейцев
    Медведев: Деньги для кредита Киеву возьмут из карманов европейцев
    @ Секретариат Совбеза РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал утверденный Евросоюзом кредит для Украины, отметив, что европейские граждане снова были введены в заблуждение.

    «По идиотской логике Брюсселя, платить будет Россия. Наслаждайтесь тем, что вас снова обманывают, европейцы – 90 миллиардов евро возьмут из ваших карманов!» – написал он в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Напомним, Евросоюз завершил все необходимые процедуры для утверждения финансирования на 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о начале выплат 90 млрд евро Киеву в середине мая.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о потере суверенитета ЕС из-за кредита Киеву.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 07:26 • Новости дня
    За ночь над Россией нейтрализовали 154 дрона ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 154 украинских беспилотника, сообщило Минобороны.

    С 20.00 мск 22 апреля до 7.00 мск 23 апреля уничтожено 154 дрона украинских военных, указало ведомство в Max.

    БПЛА нейтрализовали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областями.

    Также их поразили над Крымом и над Азовским и Черным морями.

    Вечером в среду за четыре часа сбили 10 украинских БПЛА самолетного типа.

    За предыдущую ночь над страной уничтожили 97 украинских дронов.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 13:00 • Новости дня
    Украинский военком упал с крыши во время погони за призывником

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представитель территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) вступил в схватку с уклонистом на высоте и рухнул вниз вместе с ним в Волынской области, сообщают украинские СМИ.

    Сотрудник ТЦК скинул мужчину с крыши дома и упал вместе с ним, передает Ura.ru со ссылкой на сообщение украинской прессы.

    На опубликованных кадрах видно, как военком преследовал местного жителя на крыше частного здания. Между ними завязалась борьба, в результате которой оба сорвались вниз.

    На земле пострадавшего уже ждали другие представители территориального центра комплектования. Они сразу же схватили упавшего украинца и силой утащили его со двора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину с амнезией.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 13:17 • Новости дня
    В Финляндии предупредили об ответе России на предоставление неба дронам ВСУ

    Мема: Москва может ответить Финляндии за предоставление неба беспилотникам ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Армандо Мема, член финской партии «Альянс свободы», предупредил о возможных ответных действиях Москвы в случае, если Финляндия разрешит использовать свое воздушное пространство для украинских беспилотников.

    Политик заявил: «Финляндии теперь в полной мере грозят ответные меры со стороны России после того, как она предоставила свое воздушное пространство для украинских дронов», передает РИА «Новости».

    Мема также выразил уверенность, что правительство Финляндии поставило страну под угрозу, сделав ее потенциальной целью для России.

    Ранее Еврокомиссия заявила, что не располагает доказательствами использования украинскими беспилотниками для ударов по России воздушного пространства стран Евросоюза, включая Прибалтику и Финляндию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборону в связи с ростом атак украинских беспилотников.

    В марте страны Прибалтики пропустили БПЛА ВСУ для ударов по Петербургу. После этого литовский МИД опубликовал совместное заявление глав внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии и Эстонии, в котором говорится, что эти страны никогда не разрешали использовать свое воздушное пространство или территорию для атак дронами на объекты в России.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 21:52 • Новости дня
    Буданов заявил о наличии у Киева решения по Донбассу

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) сообщил о существовании у Киева подхода по Донбассу, который не предусматривает передачу территорий и полностью устраивает украинские власти.

    По словам Буданова, Украина обладает неким «решением» по Донбассу, которое «удовлетворит» интересы Киева, передают «Вести». Он отметил, что это решение не предполагает уступок территорий.

    Буданов заявил, что никто здесь не в праве торговать землей.

    Ранее Буданов выразил несогласие с позицией Владимира Зеленского по вопросу Донбасса.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 13:14 • Новости дня
    В Сети появились фотографии истощенных бойцов ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сети появились фотографии истощенных бойцов 14-й бригады 2-го батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры с военнослужащими опубликовало украинское издание «Страна.ua».

    Фотографии истощенных бойцов 14-й бригады 2-го батальона Вооруженных сил Украины появились в сети, сообщает Газетa.Ru. Снимки были опубликованы украинским изданием «Страна.ua».

    На фото видно, что военнослужащие сильно истощены: у них выпирают ребра и ключицы, а живот вогнут внутрь, на руках отчетливо видны мышцы из-за выраженной худобы.

    В публикации отмечается, что солдаты находятся на позициях без продовольствия, воды, медикаментов и топлива. Журналисты «Страна.ua» сообщают, что командование ВСУ не реагирует на их жалобы, а у бойцов возникают проблемы со связью.

    Министерство обороны Украины подтвердило нарушение логистики снабжения этой бригады. В ведомстве заявили, что командир бригады взял ситуацию под контроль и работает над обеспечением солдат и их заменой.

    Ранее начальник расчета взвода БПЛА ВС России с позывным «Шил» также сообщал о критическом положении украинских военных на Харьковском направлении. По его словам, украинские бойцы неделями сидят без еды и тепла из-за перебоев в логистике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские операторы беспилотников зафиксировали крайне сложное положение украинских подразделений на харьковском направлении.

    Разведчик группировки войск «Север» рассказал о голодающих из-за проблем со снабжением военнослужащих.

    Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о поедании снега отрезанными от продовольствия бойцами в Сумской области.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Командование бригады ВСУ назвало Зеленского предателем

    Командование 68-й бригады ВСУ назвало Зеленского предателем

    Tекст: Вера Басилая

    Командный состав 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ на своих страницах в соцсетях открыто называет Владимира Зеленского предателем, сообщили в силовых структурах.

    Источники в силовых структурах сообщили, что командование одной из бригад Вооруженных сил Украины открыто называет Владимира Зеленского предателем, передает РИА «Новости».

    Среди офицеров выделяется националист из Тернопольской области, который, судя по информации, является ярым сторонником бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в список экстремистов и террористов). По данным силовиков, в последнее время украинским военным соединениям остро не хватает личного состава, из-за чего на фронт направляют пограничников, дезертиров и принудительно мобилизованных.

    Массовые издевательства и жесткая дисциплина внутри подразделений приводят к скандалам и протестам родственников. По их словам, бойцов не эвакуируют с утраченных позиций, заставляют сдаваться в плен, ограничивают связь с семьей и выдают убийства военных за самоубийства, оказывая давление с целью не допустить жалоб на командование.

    Украинские военные записывали гневные видеообращения с оскорблениями в адрес Зеленского.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Владимир Зеленский не изменит свою политику, то рискует потерять Украину.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 14:29 • Новости дня
    Украинские дроны атаковали бегущих в Россию мирных харьковчан

    Tекст: Ольга Иванова

    Боевики целенаправленно применяют беспилотники против жителей прифронтовых районов Харьковской области, пытающихся покинуть опасную зону и спастись на подконтрольной российской стороне территории, сообщил замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.

    Заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что большинство людей отказывается уезжать на подконтрольную Киеву территорию, передает РИА «Новости». Местные жители стремятся перебраться в Россию, спасаясь от боевых действий.

    «Однако ВСУ целенаправленно препятствуют таким переходам, нанося смертельные удары FPV-дронами по мирным гражданам. В результате этих атак погибают и получают ранения безоружные гражданские», – заявил чиновник журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные использовали ударные беспилотники против мирных жителей Константиновки при попытке эвакуации.

    Омбудсмен Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская призвала мировое сообщество осудить убийства гражданских лиц операторами дронов ВСУ.

    Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявил о невозможности массового вывоза людей из Двуречной из-за постоянных нападений.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 13:07 • Новости дня
    Шойгу заявил о потере суверенитета ЕС из-за кредита Киеву

    Шойгу назвал кредит Украине в 90 млрд евро угрозой суверенитету Европы

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Шойгу прокомментировал одобрение ЕС кредита Украине на 90 миллиардов евро, назвав это шагом к утрате суверенитета европейских столиц.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прокомментировал решение послов Евросоюза выделить Украине кредит на 90 млрд евро, сообщает РИА «Новости».

    Он заявил, что предоставление нового кредита Киеву свидетельствует о постепенной утрате суверенитета странами Европы.

    Шойгу напомнил, что 22 апреля Европейский совет одобрил выделение очередного кредита украинским властям для «разжигания конфликта на Украине». По его словам, это решение стало еще одним шагом к окончательной утрате самостоятельности европейских столиц, а также к превращению Европы из одного из центров мирового влияния в территорию стагнации.

    Шойгу также отметил, что новые расходы на финансирование киевских властей станут дополнительным бременем для простых жителей Евросоюза, которые уже столкнулись с сокращением пенсионных и социальных программ.

    По его словам, совокупный долг ЕС превышает 15 трлн евро, а за решения властей Европы «придется расплачиваться простым гражданам», которых, по мнению Шойгу, европейские чиновники не ставят в приоритет.

    Кроме того, в среду послы Евросоюза одобрили не только выделение кредита, но и 20-й пакет санкций против России. Шойгу отметил, что такие действия усиливают зависимость Европы от внешних решений и изменяют роль региона в мировой политике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти на Украине испытывают острую нехватку средств на военные нужды в размере 19,6 млрд евро.

    Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш раскритиковал посла Украины в Варшаве за отказ считать украинских националистов преступниками. Евросоюз сталкивается с нехваткой поддержки со стороны партнеров в вопросе помощи Киеву.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 08:33 • Новости дня
    EC: Украину ждет демографический коллапс из-за оттока коренного населения

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может столкнуться с непоправимыми последствиями из-за демографического коллапса, вызванного оттоком коренного населения, сообщило издание The European Conservative.

    Издание The European Conservative заявило о риске непоправимых последствий для Украины из-за масштабного демографического коллапса, вызванного отъездом коренного населения. В публикации отмечается, что часть коренного населения страны замещается приезжими, а основная причина исчезновения украинцев связана с вооруженным конфликтом, массовым выездом и демографическим спадом, передает РИА «Новости».

    Автор материала подчеркивает, что затягивание противостояния с Россией может привести к тому, что Украина полностью изменит свой этнический облик и перестанет быть тем государством, которое, по заявлениям киевских властей, сейчас «защищается».

    Ранее Владимир Зеленский признал беспрецедентный отток жителей с Украины и объявил о планах создать новое министерство, которое будет заниматься вопросами граждан, покинувших страну.

    Глава офиса президента страны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил о планах привлечь больше жителей Африки для компенсации нехватки рабочих рук.

    Британский журналист сообщил о падении населения на Украине до 20 млн человек.

    Замдиректора по научной работе института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи национальной академии наук УкраиныАлександр Гладун отметил, что ежегодно численность населения на Украине уменьшается примерно на 1,15 млн человек из-за массового оттока граждан за границу.

    Военкор Андрей Афанасьев заявил, что после начала СВО Украина лишилась государства и украинцев.

    Комментарии (0)
    Международные резервы России выросли до 779,5 млрд долларов за неделю
    NYT: Хаменеи нужна пластическая операция лица
    ЕС увязал выдачу кредита Украине в 90 млрд евро с защитой прав меньшинств Киевом
    Евросоюз ввел санкции против российского рэпера Тимати
    Фальков: C этого года студенты смогут учиться проектировать беспилотные автомобили
    В Берлине сына иранского шаха Пехлеви облили томатным соком
    Geely объявил об отзыве более 17 тыс. автомобилей модели Emgrand в России

    «Черный лебедь» прилетел на рынок алюминия

    «Черный лебедь» прилетел на рынок алюминия

Конфликт на Ближнем Востоке затронул не только нефтяной и газовый рынки. На рынке цветных металлов наблюдается самый масштабный шок предложения с 2000-х годов. Почему заводы в Персидском заливе остановились, и кто оказался в уязвимом положении из-за дефицита алюминия, без которого не полетит ни один самолет и не поедет ни один автомобиль?

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Израиль теряет последних союзников в Европе

    Смена власти в Венгрии окажет влияние на еще одну весьма далекую от Европы страну – Израиль. Как уходящий венгерский премьер Виктор Орбан помогал Тель-Авиву, почему многие европейские страны недовольны еврейским государством – и какие последствия грозят Израилю из-за конфликта с ЕС? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

