Украинские войска повредили школу и детский сад в ДНР
В результате атак со стороны вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике пострадали школа и детский сад.
Детский сад и школа получили повреждения в ДНР из-за действий украинских военных, передает ТАСС. Информацию об инциденте подтвердил глава республики Денис Пушилин на своей странице в социальной сети.
«Повреждены два объекта гражданской инфраструктуры – в городе Снежное (детский сад) и селе Осыково (школа) Старобешевского муниципального округа», – сообщил руководитель региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска за сутки осуществили 23 атаки на населенные пункты Донецкой народной республики.
Обстрел ракетами HIMARS повредил школу и больницу в Макеевке и Волновахе.
Детский сад в Куйбышевском районе Донецка получил повреждения в результате удара со стороны ВСУ.