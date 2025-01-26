ВСУ выпустили 73 боеприпаса по ДНР: один человек погиб, трое ранены

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, вооруженные силы Украины за последние сутки осуществили 23 атаки на населенные пункты Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 73 боеприпаса. В результате этих атак погиб один человек, еще трое получили ранения, включая ребенка 2013 года рождения.



Сообщается о значительных разрушениях, причиненных обстрелами. Повреждены 11 жилых домов, 5 автомобилей и 2 объекта гражданской инфраструктуры. Эти данные предоставлены управлением администрации главы и правительства республики по документированию военных преступлений Украины.

Напряженность в регионе сохраняется, и количество жертв среди мирного населения продолжает расти. Актуальная информация о пострадавших и разрушениях поступает по мере обработки данных с мест обстрелов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела Горловки украинскими военными погиб мужчина и трое человек пострадали, включая ребенка, при этом в городе повреждены жилые дома и детский сад. В Алешках Херсонской области в результате обстрела кассетными боеприпасами погибли три жителя, как сообщил губернатор Владимир Сальдо. В результате обстрелов ВСУ объектов критической инфраструктуры ДНР и ЛНР приостановлена работа водовода Дон – Донбасс, что вызвало перебои в водоснабжении регионов, сообщал Минстрой ДНР.