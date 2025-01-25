Мирный житель погиб и трое пострадали, включая ребенка, при обстреле Горловки

Tекст: Денис Тельманов

Один человек погиб и трое получили ранения в результате обстрела Горловки со стороны украинских военных, передает ТАСС. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что среди пострадавших находится ребенок.



В Центрально-Городском районе Горловки, вследствие применения ствольной артиллерии кассетного типа, погиб мужчина 1958 года рождения. Женщина 1980 года рождения, мальчик 2013 года рождения и женщина 1962 года рождения получили ранения средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, уточнил Пушилин в своем телеграм-канале.

По словам Пушилина, 11 жилых домов в районах Никитовский и Центрально-Городской были повреждены. Также пострадали детский сад в Никитовском районе и магазин в Центрально-Городском. Вооруженные силы Украины совершили более 15 вооруженных атак, применяя ствольную артиллерию калибром 155 мм и кассетного типа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела города Алешки Херсонской области кассетными боеприпасами погибли три жителя. Обстрелы ВСУ объектов критической инфраструктуры ДНР и ЛНР привели к приостановке работы водовода Дон – Донбасс, что вызвало перебои в водоснабжении регионов. Исполняющий обязанности министра восстановления Курской области Алексей Карнаушко оценил ущерб от действий ВСУ на территории области в 750 млрд рублей, отметив стабильно напряженную обстановку.

