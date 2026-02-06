Алаудинов: Окруженные в Сумской области бойцы ВСУ начали есть снег

Tекст: Алексей Дегтярёв

Ряд групп противника полностью отрезан от снабжения, пояснил Алаудинов передает РИА «Новости».

По его словам, морозная погода усложняет боевую работу обеим сторонам, но создает условия для успешного блокирования украинских сил в Сумской области.

«В одном из радиоперехватов, которые мы делали, противник жаловался на то, что у него давно уже нет воды, что они уже снег едят, и его они даже не могут растопить, потому что нельзя разжигать костер», – рассказал генерал-лейтенант.

Военачальник отметил, что на изолированных участках украинские формирования не могут получить боеприпасы. Кроме того, уже более месяца у них отсутствует возможность вывозить раненых и тела погибших, что делает их положение трагичным.

В прошлые сутки военнослужащие группировки «Север» продолжили создание полосы безопасности, преодолев до 950 метров в Сумской области.

Ранее украинский военнопленный сообщал, что после мобилизации с подчиненными оказался «на какой-то ферме» практически без еды.