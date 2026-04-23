В Израиле арестовали военных за передачу секретных данных об F-15 Ирану

Tекст: Вера Басилая

Два инженера военно-воздушных сил Израиля были арестованы по обвинению в передаче секретных данных об американских истребителях F-15 Ирану, пишут «Аргументы и факты».

По данным агентства Fars, сотрудники работали на авиабазе Тель-Ноф, расположенной недалеко от Ашдода.

В материале сообщается, что инженеры передали в Тегеран технические документы и учебные фотографии, связанные с американскими истребителями. В публикации также отмечается, что израильские власти называют задержанных «сионистами», и подчеркивается серьезность утечки секретной информации.

Официальные лица Израиля пока не предоставили дополнительных комментариев по поводу задержания. Вопрос о возможных последствиях для национальной безопасности страны остается открытым.

Ранее иранские беспилотники атаковали израильскую авиабазу Тель-Ноф и места размещения американских истребителей F-15.

Разведка Исламской Республики получила обширный массив секретных данных о военных объектах еврейского государства.

В свою очередь иранские силовики арестовали более 700 израильских шпионов за двенадцать дней.