В Израиле арестовали военных за передачу секретных данных об F-15 Ирану
На авиабазе Тель-Ноф арестованы два инженера военно-воздушных сил Израиля по обвинению в передаче секретных данных об американских истребителях F-15 Ирану, сообщает Fars.
По данным агентства Fars, сотрудники работали на авиабазе Тель-Ноф, расположенной недалеко от Ашдода.
В материале сообщается, что инженеры передали в Тегеран технические документы и учебные фотографии, связанные с американскими истребителями. В публикации также отмечается, что израильские власти называют задержанных «сионистами», и подчеркивается серьезность утечки секретной информации.
Официальные лица Израиля пока не предоставили дополнительных комментариев по поводу задержания. Вопрос о возможных последствиях для национальной безопасности страны остается открытым.
Ранее иранские беспилотники атаковали израильскую авиабазу Тель-Ноф и места размещения американских истребителей F-15.
Разведка Исламской Республики получила обширный массив секретных данных о военных объектах еврейского государства.
В свою очередь иранские силовики арестовали более 700 израильских шпионов за двенадцать дней.