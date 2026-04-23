    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальную торговлю ждет сухопутная революция

    Всеобщее распространение морской торговли и миф о ее преимуществах – это синоним господства Запада в мировой политике. Активное включение государств в морскую торговлю жестко ставило их на определенное место в глобальной «пищевой цепочке».

    Анна Долгарева Анна Долгарева Молюсь о тумане в Донбассе

    Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    23 апреля 2026, 06:25 • Новости дня

    Мужчина получил 18 лет за подготовку диверсии на Транссибе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд в Амурской области приговорил местного жителя, который был последователем украинской террористической организации, за подготовку диверсии на Транссибирской магистрали, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Амурской области.

    Суд в Амурской области приговорил местного жителя к 18 годам лишения свободы за подготовку диверсии на Транссибирской магистрали, сообщает ТАСС. По данным пресс-службы УФСБ России по Амурской области, мужчина был признан виновным в государственной измене, приготовлении к диверсии и участии в деятельности террористической организации, запрещённой в России.

    Как уточнили в ведомстве, в 2024 году 39-летний житель региона добровольно вступил в контакт с представителями украинской террористической организации. Он прошёл обучение по минно-подрывному делу и приобрёл необходимые компоненты для создания самодельного взрывного устройства. После совершения диверсии он планировал выехать на Украину и присоединиться к боевым действиям против российских военных.

    Суд признал его виновным по нескольким статьям УК РФ и назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы: первые три года он проведёт в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на Транссибирской магистрали в Амурской области.

    Тихоокеанский флотский военный суд приговорил жителя Камчатки к 18 годам лишения свободы за подготовку терактов.

    Тамбовский областной суд назначил аналогичный срок местному жителю за сотрудничество с украинскими спецслужбами.

    22 апреля 2026, 10:34 • Новости дня
    ВС России ликвидировали десять награжденных Зеленским офицеров ВСУ под Сумами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Десять офицеров 21-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, награжденных Владимиром Зеленским, были уничтожены при ударе по штабу подразделения, сообщили СМИ.

    Удар был нанесен после того, как российские военные с помощью беспилотников отследили перемещения командиров и офицеров, организовавших командный пункт в лесу рядом с населенным пунктом Малая Рыбица в Сумской области, передает Lenta.Ru со ссылкой на Shot.

    В публикации отмечается, что группа офицеров участвовала в операции по вторжению в Курскую область в 2024 году. Российские военные нанесли удар фугасными авиабомбами прямо по командному пункту в момент, когда в штабе проходила ротация личного состава.

    Источник подчеркивает, что среди уничтоженных оказались руководители подразделений, некоторые из них ранее получили государственные награды лично от Владимира Зеленского.

    Ранее Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил украинского боевика Антона Зайцева к 16 годам лишения свободы за вторжение в Курскую область и теракт.

    22 апреля 2026, 09:55 • Новости дня
    Под завалами обрушившегося в Сызрани после атаки ВСУ дома нашли двух погибших

    Tекст: Мария Иванова

    Жертвами частичного разрушения жилого здания в Самарской области, произошедшего в результате удара украинских беспилотников, стали два человека.

    Сотрудники экстренных служб деблокировали погибших во время поисково-спасательной операции, передает РИА «Новости». По предварительным данным ведомства, других людей под обломками здания больше нет.

    «В ходе разбора завалов в Сызрани обнаружены и извлечены тела двух человек», – заявили в пресс-службе МЧС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, частичное обрушение подъезда жилого дома в Сызрани произошло из-за атаки украинских беспилотников.

    Спасатели извлекли из-под завалов четырех выживших жильцов.

    Общее число пострадавших при ударе достигло 12 человек.

    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    22 апреля 2026, 09:19 • Новости дня
    ВСУ атаковали Донецк дронами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате атаки беспилотников ВСУ в центре Донецка были слышны взрывы, после чего над городом поднялся столб дыма.

    Беспилотники ВСУ атаковали центр Донецка, сообщает корреспондент ТАСС.

    По информации агентства, в Киевском и Ворошиловском районах города были слышны звуки полетов дронов, напоминающие мопеды, а также зафиксированы не менее четырех взрывов. После серии взрывов над центральной частью Донецка появилось облако дыма.

    В штабе обороны ДНР уточнили, что в этих районах отмечена высокая активность вражеских беспилотников. По их данным, мобильные огневые группы, входящие в систему «Купол Донбасса», ведут работу по уничтожению БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Донецк подвергся атаке турбореактивных беспилотников со стороны Украины.

    Украинский дрон атаковал здание бизнес-центра в городе.

    Над Куйбышевским районом военные зафиксировали сброс взрывоопасных предметов с аппаратов противника.

    22 апреля 2026, 12:58 • Новости дня
    Сальдо заявил о единственном шансе на спасение для сотрудников ТЦК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), которые задерживают жителей Херсонской области на правобережье Днепра, спасет только переход на сторону России и помощь в освобождении региона от ВСУ, заявил губернатор Владимир Сальдо.

    Сальдо заявил, что сотрудников территориальных центров комплектования, аналогов военкоматов на Украине, сможет спасти только переход на сторону России и помощь в освобождении правобережья Днепра от Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Ранее Сальдо сообщил, что сотрудники ТЦК задержали жителя Херсонской области на кладбище во время поминальной недели, когда тот пришел почтить память родственника. Губернатор такие действия назвал кощунством и подчеркнул, что виновные «не обретут покоя – ни на херсонской земле, ни на небесах», если не раскаются и не помогут освобождению региона.

    Сальдо напомнил, что принудительная мобилизация и постоянные проверки документов – это наиболее болезненные темы для жителей Херсона, находящегося под контролем ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил высокий уровень сопротивления местных жителей насильственной мобилизации.

    Киевский режим негласно разрешил сотрудникам военкоматов применять огнестрельное оружие против гражданских лиц.

    Глава региона предложил приравнять работников украинских территориальных центров комплектования к военным преступникам.

    22 апреля 2026, 15:28 • Новости дня
    Более 20 беспилотников ВСУ сбиты над Запорожской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    За последние сутки системы ПВО и силовики отразили атаку более двадцати украинских беспилотников, большинство из которых были самолетного типа.

    Более двадцати беспилотных летательных аппаратов ВСУ были уничтожены над Запорожской областью за последние сутки, передает РИА «Новости». Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, отметив, что противник не прекращает попыток атаковать гражданские объекты с помощью дронов.

    По словам Балицкого, отражением атак занимались подразделения ПВО, военнослужащие Вооруженных сил, сотрудники Росгвардии и других силовых ведомств. Он подчеркнул, что в основном ВСУ использовали дроны самолетного типа, а также FPV-дроны.

    Балицкий заявил: «Противник не оставляет попыток атаковать гражданские объекты Запорожской области с применением беспилотников. Подразделения ПВО, военнослужащие Вооруженных сил и Росгвардии, сотрудники силовых ведомств за прошедшие сутки отразили атаку более 20 БПЛА над территорией нашей области».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали Белгородскую область, в результате чего были ранены водитель легкового автомобиля и подросток на парковке.

    В Курске обломки после ночной атаки беспилотника повредили крышу жилого дома, а 36 жильцов, включая девять детей, были эвакуированы.

    В Самарской области украинские беспилотники ударили по многоэтажке, в результате чего пострадали 11 человек, среди которых есть несовершеннолетние.

    22 апреля 2026, 22:40 • Новости дня
    Волонтеры приступили к поиску пропавших без вести в зоне СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В зоне специальной военной операции стартовала работа сводного отряда активистов, который займется поиском без вести пропавших военнослужащих и устранением последствий боев.

    Сводный отряд из 19 активистов «Волонтерской Роты Боевого Братства», Ассоциации ветеранов СВО и «Молодой Гвардии Единой России» начал поисковые мероприятия в районе проведения специальной военной операции, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Добровольцы занимаются установлением местонахождения пропавших без вести военнослужащих. Перед выдвижением в зону СВО волонтеры прошли специальную подготовку, включая обучение по инженерной безопасности и действиям в условиях повышенного риска.

    Заместитель исполнительного директора Ассоциации ветеранов СВО Владимир Горох отметил: «У Ассоциации ветеранов СВО есть проект ДНК – Должен Найтись Каждый. Важнейшая история, большая, серьезная работа, к которой подключились участники Ассоциации из разных регионов страны. Парни прошли фронт, получили ранения и не могут выполнять боевые задачи, но внутренний стержень не позволяет оставаться в стороне. Мы здесь потому что понимаем: это важно для семей наших боевых товарищей, это важно для будущих поколений, для сохранения исторической правды».

    Председатель Молодой Гвардии «Единой России» Антон Демидов заявил, что поиск пропавших бойцов – это нравственный долг молодежи перед защитниками Родины, и работа будет продолжаться до тех пор, пока каждая семья не получит вестей о своих близких.

    22 апреля 2026, 17:56 • Новости дня
    Эксперты: Президент усиливает муниципальную власть ветеранами СВО
    Курс на интеграцию ветеранов СВО в систему местного самоуправления становится важной частью кадровой политики государства. Нацеленность на результат и мотивация бойцов с передовой способны качественно изменить работу муниципалитетов, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты.

    «Президент России, продвигая идею включения ветеранов СВО в местный уровень власти, укрепляет всю вертикаль публичной власти. Ветераны СВО – это люди, которые доказали свою преданность Родине делом. Ставка на местном уровне на них создаст условия для качественного рывка в управлении», – заявил политолог Алексей Ярошенко. По его словам, главный инициатор этого процесса – президент, благодаря которому уже несколько лет создаются кадровые программы для интеграции ветеранов в мирную жизнь.

    Политолог отметил и принципиально важный момент: во власть не могут приходить непрофессионалы, поэтому смысл программ для ветеранов заключен в том, чтобы помочь патриотам укрепить навыки государственного управления. «В результате система власти, прежде всего на местном уровне, становится более человечной, а выигрывают граждане, поскольку в управление приходят люди, для которых патриотизм и служение стране – не пустые слова», – подчеркнул Ярошенко.

    «Сигнал президента о том, что новое поколение управленцев должно формироваться именно из тех ребят, которые показали беспримерное служение Родине, отражает запрос общества на присутствие во власти наиболее способных и достойных», – говорит политолог, член экспертного клуба «Дигория» Маргарита Лисничая. – «Такой кадровый резерв обладает редким набором качеств. Боевые навыки, дисциплина, ответственность и скорость принятия решений. Именно таким людям можно доверить Россию будущего».

    При этом эксперт считает, что для самих ветеранов СВО, которым предстоит вернуться с фронта, крайне важно видеть понятную траекторию адаптации к мирным реалиям. «Сознание на «гражданке» меняется, но острое желание оставаться полезным, продолжать миссию защитника никуда не уходит. И здесь личное внимание и поддержка Верховного главнокомандующего становятся мощнейшей мотивацией работать дальше на благо Родины и земляков», – поясняет эксперт.

    По мнению, политолога Петра Колчина, первые результаты работы ветеранов СВО в депутатском корпусе, в органах местного самоуправления, в региональных и федеральных ведомствах впечатляют:

    «Бойцы с передовой привнесли в работу госорганов больше дисциплины, слаженности, нацеленности на результат. Их внутренние патриотические убеждения помогают отладить госаппарат, вносят в него важную ценностную константу» .

    «Поэтому личное участие президента в церемонии награждения победителя премии «Служение» в номинации «Мужество и героизм – на благо служения Родине» ветерана СВО Евгения Филонова стало во многом признанием успехов тысяч наших защитников на поприще гражданской службы», – сказал Колчин.

    Напомним, во вторник президент России Владимир Путин вручил премию «Служение» ветерану специальной военной операции Евгению Филонову, сейчас он работает директором Серпейской школы в Калужской области. Филонов ушел на СВО в 57 лет вслед за сыном, после службы вернулся на работу в школу.

    «Сегодня на передовую муниципального служения с боевой передовой приходят ветераны специальной военной операции. Их готовность принимать ответственные решения способна повысить эффективность власти муниципального уровня», – заявил Путин на церемонии вручения премии.

    Глава государства отметил, что сейчас опыт ветеранов СВО очень важен для реализации полезных, значимых для общества дел и проектов: «Вы хорошо знаете и о федеральной программе «Время героев», и об аналогичных региональных кадровых проектах. Рассчитываю, что благодаря им в местном самоуправлении появится еще больше новых лидеров, настоящих лидеров, которые понимают, чувствуют нужды людей и делают все для того, чтобы эти проблемы были решены».

    Всероссийская муниципальная премия «Служение» учреждена по инициативе президента России и вручается представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Лауреатами становятся те, чья работа и личный пример демонстрируют служение обществу, а также лидеры, реализующие позитивные изменения на местах. В 2026 году на соискание премии было подано 63 тыс. 397 заявок.

    22 апреля 2026, 08:58 • Новости дня
    В Одессе повреждена портовая инфраструктура и возникли пожары

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Портовая инфраструктура повреждена в Одессе, там возникли пожары, сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

    Кулеба сообщил, что портовая инфраструктура в Одессе на Украине получила повреждения, в городе возникли пожары, передает РИА «Новости». Он уточнил: «Портовая инфраструктура Одессы… Возникли пожары. Повреждены причалы, складские помещения, железнодорожная инфраструктура и объекты портовых операторов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портовая инфраструктура в Одесской области оказалась частично разрушена. На объектах энергетики региона возникли сильные пожары. К тушению огня в портах спасатели привлекли свыше 40 человек.

    22 апреля 2026, 13:37 • Новости дня
    Черноморский флот потопил безэкипажный катер ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожен украинский безэкипажный катер, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по местам хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 131 районе.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба, три снаряда американской РСЗО HIMARS и 368 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 136 720 беспилотников, 656 ЗРК, 29 006 танков и других бронемашин, 1705 боевых машин РСЗО, 34 569 орудий полевой артиллерии и минометов, 59 940 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили места подготовки к запуску дальнобойных беспилотников ВСУ.

    До этого ВС России нанесли групповой удар возмездия по объектам ОПК Украины.

    В минувшие выходные ВС России поразили используемую ВСУ энергетическую и транспортную инфраструктуру.

    22 апреля 2026, 14:37 • Новости дня
    Два жителя Белгородской области пострадали при атаках дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате атак украинских беспилотников в Белгородской области были ранены водитель легкового автомобиля и подросток, находившийся на парковке, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Два мирных жителя пострадали в результате новых атак беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил Гладков в Mах.

    В городе Грайворон FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю, в результате чего водитель получил минно-взрывную травму, баротравму и осколочное ранение предплечья. Гладков добавил, что пострадавшего доставили в Грайворонскую ЦРБ бойцы «Орлана».

    После оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой на амбулаторное лечение. Автомобиль получил повреждения от возгорания.

    Губернатор сообщил также, что в селе Никольское Белгородского округа дрон сдетонировал на парковке торгового объекта. В момент взрыва рядом находился пятнадцатилетний мальчик, который получил слепые осколочные ранения живота. Его доставляет в детскую областную больницу бригада скорой помощи. На территории парковки были повреждены четыре автомобиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Никольское украинский беспилотник атаковал автомобиль местного жителя.

    В Грайворонском округе при ударе дрона по машине пострадал мужчина.

    В селе Головчино в результате налета на коммерческий объект получили тяжелые ранения четыре человека.

    22 апреля 2026, 19:24 • Новости дня
    Украинский командир заочно получил пожизненный срок за атаки на Крым

    Tекст: Ольга Иванова

    Южный окружной военный суд вынес заочный приговор капитану первого ранга Александру Щепцову, назначив ему высшую меру наказания за организацию террористических актов в Крыму.

    Информацию о решении инстанции передает РИА Новости. В Главной военной прокуратуре сообщили: «Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего командира 385 отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения капитана первого ранга Александра Щепцова... приговорил Щепцова к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых 18 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии особого режима».

    Офицера признали виновным в организации теракта группой лиц по предварительному сговору. Следствие установило, что в декабре 2024 года и в мае 2025 года он использовал безэкипажные катера для ударов по российским объектам. Целями атак стали воздушные суда и военнослужащие, не участвующие в спецоперации.

    В результате этих преступных действий погибли люди и был причинен значительный материальный ущерб. Представители прокуратуры отметили, что целью терактов являлось устрашение населения и дестабилизация работы органов государственной власти. В настоящий момент осужденный объявлен в международный розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Следственный комитет России объявил Александра Щепцова в розыск за атаки на гражданские объекты.

    В ноябре 2025 года суд заочно назначил пожизненное лишение свободы командиру ракетной бригады ВСУ Ростиславу Карпуше за обстрел пляжа в Севастополе.

    В сентябре того же года военный суд приговорил к аналогичному наказанию командира полка поддержки сухопутных войск ВСУ Виктора Рыбалку.

    22 апреля 2026, 13:32 • Новости дня
    Потери ВСУ за сутки в зоне СВО составили более 1,1 тыс. военнослужащих
    Tекст: Мария Иванова

    В результате серии наступательных действий российские подразделения нанесли поражение десяткам украинских бригад и полков, уничтожив более 1,1 тыс. военнослужащих противника и крупные склады боеприпасов.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям штурмового полка ВСУ и шести бригад теробороны около Малой Слободки, Новодмитровки, Новых Вирков, Писаревки и Стецковки в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и трех погранотрядов погранслужбы Украины рядом с Великим Бурлуком, Веселым, Избицким, Малой Волчьей, Рубежным и Скориками.

    Противник при этом потерял более 200 военнослужащих, бронетранспортер, орудие полевой артиллерии, три американские станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и израильскую радиолокационную станцию RADA, станцию РЭБ, склад боеприпасов и семь складов матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ возле Боровой, Петровки в Харьковской области, Красного Лимана, Пришиба и Татьяновки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, два американских бронетранспортера М113, бронемашина «Казак» и три артиллерийских орудия. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Константиновки, Никаноровки, Рай-Александровки, Стенок и Тихоновки в ДНР.

    Противник при этом потерял до 135 военнослужащих, машину пехоты, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов и четыре склада матсредств, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты у Кучерова Яра, Новониколаевки, Ленина, Светлого, Сергеевки, Белицкого, Шиловки, Торецкого, Калинино и Доброполья в ДНР, Новогригоровки и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 325 военнослужащих, четыре бронемашины и два орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и пяти штурмовых полков ВСУ поблизости от Александровки, Гавриловки, Лесного и Маломихайловки в Днепропетровской области, Барвиновки, Воздвижевки, Чаривного и Любицкого в Запорожской области.

    Противник потерял до 230 военнослужащих, бронетранспортер и две бронемашины, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили харьковское Ветеринарное и Гришино в ДНР.

    Ранее они освободили Зыбино в Харьковской области.

    22 апреля 2026, 08:40 • Новости дня
    Хинштейн сообщил о падении беспилотника на многоквартирный дом в Курске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ночной атаки беспилотника на Курск обломки повредили крышу жилого дома, экстренно эвакуированы 36 жильцов, включая девять детей, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    ВСУ в ночь на среду атаковали Курск с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщил Хинштейн в Mах. По его словам, беспилотник рухнул во дворе многоквартирного дома в центральном округе города и повредил крышу здания.

    Хинштейн отметил: «К счастью, беспилотник не сдетонировал». На место происшествия быстро прибыли сотрудники экстренных служб, территория была оцеплена.

    В результате происшествия были эвакуированы 36 жильцов, в том числе девять детей. Семь человек, среди которых двое детей, разместили в пункте временного размещения, остальные отправились к родственникам.

    Оперативные службы продолжают работать на месте, пострадавших нет. Хинштейн подчеркнул, что держит ситуацию под контролем, и выразил надежду, что в ближайшее время все жители смогут вернуться в свои квартиры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обломки украинских беспилотников повредили частные дома и автомобиль в Курске.

    Ранее в результате атаки дрона на многоэтажный жилой дом погибла местная жительница.

    В июне падение обломков сбитых аппаратов привело к разрушениям в селе Кудинцево.

    22 апреля 2026, 07:58 • Новости дня
    Минобороны сообщило о перехвате 155 украинских беспилотников за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минувшей ночью над несколькими регионами России и акваторией Черного моря были сбиты 155 беспилотников самолетного типа, атаковавших российскую территорию, сообщили в Минобороны России.

    В течение минувшей ночи российские силы ПВО перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами страны, сообщает Минобороны в MAX.

    По данным ведомства, атаки были отражены над Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Чёрного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростовской области силы ПВО отразили масштабный налет сорока украинских беспилотников.

    Несколькими днями ранее российские военные уничтожили тринадцать вражеских дронов над пятью регионами страны.

    В конце марта Министерство обороны отчиталось о ликвидации 155 аппаратов самолетного типа.

    22 апреля 2026, 09:57 • Новости дня
    Губернатор Развозжаев сообщил об отражении трех ночных атак ВСУ на Севастополь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три воздушные атаки ВСУ на Севастополь отражены минувшей ночью, сбито 12 БПЛА, люди не пострадали, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    Развозжаев рассказал, что три воздушные атаки Вооружённых сил Украины на Севастополь были отражены минувшей ночью, сообщает РИА «Новости». По его информации, в ходе нападения были сбиты 12 беспилотников.

    Для отражения атак были задействованы силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы. Губернатор подчеркнул, что среди мирного населения пострадавших нет.

    Развожаев отдельно поблагодарил военных за профессионализм и эффективную работу по обеспечению безопасности города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле силы противовоздушной обороны уничтожили три воздушные цели в Нахимовском и Балаклавском районах Севастополя.

    В середине марта российские военные перехватили еще три украинских беспилотника.

    Днем ранее из-за падения обломков сбитого аппарата во дворе жилого дома загорелся гараж.

    В чем уникальность четвертого в истории энергокризиса

    Это самый крупный в истории человечества энергетический кризис, заявили в Международном энергетическом агентстве. В чем его главные особенности в сравнении с тремя предыдущими энергетическими кризисами – в 1973, 1979 и 2022 годах? Подробности

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Япония изменила мировой рынок оружия за один день

    Под руководством первой женщины-премьера в своей истории Япония резко ускорила милитаризацию. Для расширения военных предприятий им разрешили поставлять свою продукцию за рубеж впервые с 1945 года. К сожалению, для России это тоже означает многое. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации