Мужчина получил 18 лет за подготовку диверсии на Транссибе
Суд в Амурской области приговорил местного жителя, который был последователем украинской террористической организации, за подготовку диверсии на Транссибирской магистрали, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Амурской области.
Суд в Амурской области приговорил местного жителя к 18 годам лишения свободы за подготовку диверсии на Транссибирской магистрали, сообщает ТАСС. По данным пресс-службы УФСБ России по Амурской области, мужчина был признан виновным в государственной измене, приготовлении к диверсии и участии в деятельности террористической организации, запрещённой в России.
Как уточнили в ведомстве, в 2024 году 39-летний житель региона добровольно вступил в контакт с представителями украинской террористической организации. Он прошёл обучение по минно-подрывному делу и приобрёл необходимые компоненты для создания самодельного взрывного устройства. После совершения диверсии он планировал выехать на Украину и присоединиться к боевым действиям против российских военных.
Суд признал его виновным по нескольким статьям УК РФ и назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы: первые три года он проведёт в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на Транссибирской магистрали в Амурской области.
