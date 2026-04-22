Всеобщее распространение морской торговли и миф о ее преимуществах – это синоним господства Запада в мировой политике. Активное включение государств в морскую торговлю жестко ставило их на определенное место в глобальной «пищевой цепочке».0 комментариев
ФСБ задержала собиравшего данные о войсках украинского шпиона
В Крыму арестовали жителя Волгоградской области за передачу сведений Украине
На полуострове по обвинению в госизмене арестован житель Волгоградской области, передававший украинской военной разведке данные о расположении подразделений российской армии в Севастополе.
Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность агента военной разведки Украины в Крыму, передает РИА «Новости». Злоумышленником оказался уроженец Волгоградской области.
В пресс-службе регионального управления ФСБ заявили: «Пресечена противоправная деятельность установленного агента главного управления разведки министерства обороны Украины. Установлено, что житель Волгоградской области, 1995 года рождения, инициативно установил контакт с представителем спецслужбы Украины и по заданию куратора осуществлял сбор и передачу сведений о дислокации подразделений Минобороны России на территории города Севастополя».
Против задержанного уже возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.
Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.
