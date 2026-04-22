  • Новость часаТрамп выдвинул Ирану новый ультиматум
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальную торговлю ждет сухопутная революция

    Всеобщее распространение морской торговли и миф о ее преимуществах – это синоним господства Запада в мировой политике. Активное включение государств в морскую торговлю жестко ставило их на определенное место в глобальной «пищевой цепочке».

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Можно ли заколдовать законопроект

    Против мошенничества нашим государством ведется самая бескомпромиссная борьба. Но вот мошенничество определенного типа (оккультное) почему-то оказывается неприкосновенным.

    8 комментариев
    22 апреля 2026, 07:45 • Новости дня

    Офицеры 159-й бригады ВСУ бросили солдат и дезертировали

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Младший офицерский состав одного из батальонов 159-й бригады ВСУ дезертировал с командных пунктов после того, как отправили личный состав на передовые позиции, сообщили в силовых структурах.

    Офицеры 159-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины дезертировали с командных пунктов после того, как отправили личный состав на передовые позиции, передает РИА «Новости». Источники в силовых структурах сообщили, что родственники украинских военнослужащих из первого батальона этой бригады выражают недовольство в украинских социальных сетях из-за такого поведения командиров.

    В силовых структурах отметили, что этот офицерский состав официально объявлен в самовольное оставление части, что квалифицируется как дезертирство по украинскому законодательству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовики рассказали о дезертирстве почти всей 155-й бригады ВСУ.

    Общее количество сбежавших украинских военнослужащих приблизилось к отметке в 300 тыс. человек.

    Бойцы 111-й бригады территориальной обороны самовольно оставили свои позиции в Ямполе.

    21 апреля 2026, 16:44 • Новости дня
    Путин об СВО: Мы знаем, чем все закончится
    Путин об СВО: Мы знаем, чем все закончится
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия будет последовательно двигаться к поставленным в рамках СВО целям, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями муниципального сообщества. По его словам, эти цели будут достигнуты.

    Глава государства подчеркнул, что основное внимание будет уделено последовательному выполнению всех поставленных целей, передает РИА «Новости».

    «Боевые действия – всегда вещь чрезвычайно сложная, опасная. Мы знаем, чем все закончится. Но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет (в отношении исхода специальной военной операции), а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, и реализовывать те задачи, которые перед нами стоят. Уверен, они будут достигнуты», – сказал президент России.

    Таким образом глава государства прокомментировал прозвучавшее на встрече мнение о том, что «враг уже тоже» не сомневается в победе России. «Там просто думают, как это все оформить», – пояснил президент.

    Ранее Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения. Он подчеркивал, что цели СВО будут достигнуты.

    Комментарии (34)
    22 апреля 2026, 06:02 • Новости дня
    Подъезд дома в Сызрани обрушился из-за атаки БПЛА

    Подъезд дома частично обрушился в Сызрани из-за удара БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    В жилом доме в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда после атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

    Частичное обрушение подъезда жилого дома в Сызрани Самарской области произошло после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил в Max Федорищев.

    На месте происшествия продолжают работать поисково-спасательные отряды. Из-под завалов удалось спасти четырех человек, среди которых оказался один ребенок.

    Глава региона сообщил, что к месту происшествия были направлены оперативные службы. По его данным, атаки дронов на регион продолжаются.

    Ранее спасатели извлекли четырех человек из-под завалов рухнувшего подъезда в Сызрани.

    До этого беспилотный летательный аппарат упал рядом с родильным домом в Новокуйбышевске Самарской области.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 17:53 • Видео
    Чего испугался Израиль?

    Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    Комментарии (2)
    21 апреля 2026, 12:06 • Новости дня
    Скачко: Зеленский почувствовал слабость Трампа

    Политолог Скачко: Зеленский почувствовал слабость Трампа из-за неудач на Ближнем Востоке

    Скачко: Зеленский почувствовал слабость Трампа
    @ Fredrik Sandberg/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Если республиканцы проиграют Конгресс в ноябре, то глава Белого дома окажется «сбитой уткой». Видимо, Владимир Зеленский посчитал, что он уже «пересидел» Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский усомнился в том, что что президент США может быть гарантом мира на Украине, а также раскритиковал членов американской переговорной группы.

    «Последние заявления Владимира Зеленского говорят об одном: он демонстративно становится на сторону европейских антитрампистов. В эту группу входят в частности Британия, Германия и Франция», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    По его мнению, неслучайно именно сейчас Зеленский решил обрушиться с критикой на американских переговорщиков и президента США. «Он почувствовал слабость вашингтонской администрации, которая терпит неудачи на Ближнем Востоке», – уточнил собеседник.

    Кроме того, Зеленский, видимо, решил, что он уже «пересидел» Дональда Трампа и потому может хамить американцам, продолжил эксперт. «Если республиканцы проиграют Конгресс в ноябре, то глава Белого дома окажется «сбитой уткой». Он не сможет принять какие бы то ни было антиукраинские решения – законодатели просто будут все блокировать», – детализировал Скачко.

    «Другими словами, в Киеве считают, что Трампа – как политика – уже можно списывать», – добавил он. Вместе с тем, политолог углядел в словах Зеленского приглашение американского лидера к торгу: «если Вашингтон снова переключит все внимание на Украину, то Киев «отскочит» от хулителей президента США».

    Слова же о том, что визит американской переговорной группы нужен самим представителям США, свидетельствуют о незаинтересованности Зеленского в урегулировании украинского кризиса, подчеркнул спикер. «Что называется, базовые установки остаются неизменными. Прекращение конфликта для него означает конец политической карьеры и причем дальнейшие его перспективы незавидны», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что американский лидер не может быть гарантией мира на Украине. «Президент Трамп еще два с половиной года, а что потом будем делать?», – заявил он в интервью ICTV, опубликованном на YouTube. При этом он также раскритиковал дипломатические подход США к посредничеству в урегулировании текущего конфликта.

    В частности, Зеленского возмутился действиям спецпосланника президента Штатов Стива Уиткоффа и зятя главы Белого Дома Джареда Кушнера. «Это неуважение – поехать в Москву, но не приехать в Киев», – отметил он. В то же время, по его мнению, не стоит «делать сенсацию» из ранее анонсированного визита американских переговорщиков на Украину.

    «Это нужно им, а не нам», – добавил Зеленский. На этом фоне он также подчеркнул нежелание Киева выводить войска из ДНР и ЛНР, поскольку это будет означать стратегическое поражение ВСУ. Он напомнил, что в данных регионах построены фортификационные сооружения и защитные линии. В случае, если Украина их лишится – страна якобы заметно ослабнет.

    В Москве заявления Зеленского встретили негативно. Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Киев, как и многие другие европейские акторы, «стремится не к миру, а к продолжению войны, и это главная причина, по которой украинский кризис до сих пор не урегулирован». Дипломат также добавил, что сейчас в республике нет политических сил, способных остановить использование простых граждан в качестве расходного материала.

    По его оценке, общество на Украине отказывается воевать за коррумпированное руководство: многие уклоняются от службы, дезертируют. Однако «охота» на людей идет повсеместно: их забирают с улиц, из транспорта, больниц и магазинов, зачастую применяя насильственные методы.

    Напомним, издание Reuters сообщало, что визит Уиткоффа и Кушнера в Киев изначально планировался в середине апреля. В частности, возможной датой встречи называлось 12 апреля – дата православной Пасхи. Кроме того, отмечалось, что республику также может посетить и сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 04:51 • Новости дня
    Российские войска «Искандерами» уничтожили подземные бункеры ВСУ в Славянске

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли удары ракетами «Искандер» по подземной инфраструктуре ВСУ в Славянске, уничтожая укрепления и склады противника, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    По словам Киселева, российские войска с помощью оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» уничтожают подземную инфраструктуру Вооружённых сил Украины в укреплённом Славянске Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что удары по подземным бункерам не являются единичными случаями, а представляют собой часть последовательной тактики.

    «Противник уже давно превратил промышленные зоны и карьеры Славянска и Краматорска в подземные крепости», – отметил Киселев.

    Там, по его словам, оборудованы укрытия для личного состава, склады ракет, а также ремонтные мастерские и укрытия для техники.

    Киселев отметил, что российские удары по этим объектам имеют прицельный характер – «точечная охота за подземными объектами», где каждая ракета поражает конкретную цель. Он также пояснил, что фугасный взрыв боеголовки «Искандера», проникая в грунт, разрушает своды подземных сооружений противника.

    Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал, что передовые подразделения российских войск находятся на удалении 12 км от восточных окраин Славянска, а до Краматорска – 7 км.

    Министерство обороны назвало подземные командные пункты противника основными целями для данных ракетных комплексов.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковское Ветеринарное и Гришино в ДНР
    Российские войска освободили харьковское Ветеринарное и Гришино в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Ветеринарным в Харьковской области, а группировка «Центр» освободила Гришино в ДНР.

    Группировкой «Север» нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Землянок, Терновой и Избицкого Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Новой Сечью, Павловкой, Хотенью, Храповщиной, Кондратовкой и Миропольем.

    При этом противник потерял более 190 военнослужащих, бронетранспортер, орудие полевой артиллерии, станцию РЭБ, склад боеприпасов и 14 складов матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Гришино в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты нацгвардии в районах Новопавловки, Веселого Днепропетровской области, Калинино, Кучерова Яра, Белицкого, Красноярского, Доброполья и Торского ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 340 военнослужащих, бронемашина, пикап и орудие полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Кутьковки, Великой Шапковки, Боровой, Шийковки, Новосергеевки Харьковской области, Красного Лимана и Святогорска ДНР.

    Потери ВСУ составили до 195 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Алексеево-Дружковки, Рай-Александровки, Криваой Лука, Николаевки и Константиновки ДНР.

    Противник потерял свыше 195 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и четыре склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее российские войска освободили Зыбино в Харьковской области.

    До этого они взяли под контроль Волчанские Хутора в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 00:12 • Новости дня
    Силы ПВО сбили пять БПЛА над Севастополем и Черным морем

    Tекст: Вера Басилая

    В Севастополе силы противовоздушной обороны, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку беспилотников. сбиты пять целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Силы противовоздушной обороны, Черноморского флота и мобильные огневые группы успешно отразили атаку ВСУ на Севастополь, сбив пять беспилотников над морем и в разных районах города, сообщил в Max Развожаев. По предварительным данным, среди гражданских никто не пострадал.

    По информации спасательных служб, были зафиксированы незначительные повреждения имущества. В районе улицы Шабалина осколками от одного из сбитых беспилотников повреждены два автомобиля. Кроме того, на Радиогорке в одном из многоквартирных домов выбиты окна на балконе и в комнате.

    Михаил Развожаев сообщил, что в районе Севастополя были сбиты две воздушные цели во время атаки Вооруженных сил Украины.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 17:07 • Новости дня
    Путин заявил о поиске Киевом оправданий будущей победы России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Украины уже начали задумываться о том, как им предстоит объяснять обществу исход конфликта после неминуемого успеха российской армии. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

    Победа России в противостоянии очевидна для всех участников, включая украинское руководство. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время общения с представителями муниципалитетов, передает ТАСС.

    По словам российского лидера, в Киеве уже обсуждают способы оформления ситуации после завершения боевых действий в пользу Москвы.

    В ходе мероприятия один из присутствующих выразил благодарность участникам спецоперации. Он отметил, что в успехе российских военных никто не сомневается, включая противника.

    «Да. Там просто думают, как это все оформить», – согласился президент России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года президент России обозначил условия мирного урегулирования украинского кризиса. Летом того же года глава государства выразил уверенность в обязательном наступлении победы. Ранее на встрече с руководителями муниципалитетов Владимир Путин заявил о неминуемом успехе российской армии.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 09:55 • Новости дня
    Под завалами обрушившегося в Сызрани после атаки ВСУ дома нашли двух погибших

    Из-под завалов рухнувшего после атаки ВСУ дома в Сызрани извлекли двух погибших

    Под завалами обрушившегося в Сызрани после атаки ВСУ дома нашли двух погибших
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Жертвами частичного разрушения жилого здания в Самарской области, произошедшего в результате удара украинских беспилотников, стали два человека.

    Сотрудники экстренных служб деблокировали погибших во время поисково-спасательной операции, передает РИА «Новости». По предварительным данным ведомства, других людей под обломками здания больше нет.

    «В ходе разбора завалов в Сызрани обнаружены и извлечены тела двух человек», – заявили в пресс-службе МЧС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, частичное обрушение подъезда жилого дома в Сызрани произошло из-за атаки украинских беспилотников.

    Спасатели извлекли из-под завалов четырех выживших жильцов.

    Общее число пострадавших при ударе достигло 12 человек.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 21:28 • Новости дня
    Силовики пояснили, что Новый Донбасс открыл дорогу на Доброполье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Установление контроля над Новым Донбассом позволит российской армии выйти на Доброполье, заявил источник в российских силовых структурах.

    Новый Донбасс находится перед городом Доброполье, он открывает дорогу к этому населенному пункту, сказал собеседник ТАСС.

    Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что под контроль российской армии с начала 2026 года перешли 80 населенных пунктов.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 20:22 • Новости дня
    Каллас сообщила о подготовке Евросоюзом запрета для российских ветеранов СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Евросоюза намерены подготовить к июню запрет на въезд для всех российских ветеранов спецоперации на Украине, о чем объявила Кая Каллас.

    Министры иностранных дел стран Евросоюза приняли решение подготовить к саммиту ЕС в июне запрет на въезд для всех российских участников спецоперации на Украине, передает ТАСС.

    Такое заявление сделала глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Люксембурге.

    Каллас заявила: «Министры приняли решение к саммиту ЕС в Брюсселе в июне запретить въезд всем российским участникам войны на Украине».

    С ее слов, соответствующая мера будет подготовлена и вынесена на рассмотрение руководителей стран Евросоюза в рамках предстоящего саммита.

    Дополнительные детали или исключения для отдельных лиц пока не озвучены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев отметил неспособность стран Евросоюза быть надежным геополитическим партнером на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Еврокомиссар Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюз планирует потратить на оборону не менее 131 млрд евро в новом семилетнем бюджете, что в десять раз больше прежних расходов.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 22:11 • Новости дня
    Военные сбили две воздушные цели над Севастополем

    Развожаев: В Севастополе сбили две воздушные цели во время атаки ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В Севастополе применили системы ПВО и мобильные огневые группы, в результате чего сбиты две воздушные цели возле проспекта генерала Острякова и Андреевки, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Военные в Севастополе отразили атаку со стороны ВСУ, сообщил в Max Развожаев. Он также предупредил, что в городе работают системы ПВО и мобильные огневые группы.

    По его словам, по предварительной информации, были сбиты две воздушные цели в районах проспекта Генерала Острякова и Андреевки. Он подчеркнул, что инцидент не повлиял на гражданские объекты, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

    Губернатор обратился к жителям с призывом сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

    Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил о повреждении пассажирского маршрутного автобуса в Севастополе из-за осколков уничтоженного беспилотника во время атаки Вооруженных сил Украины.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 12:56 • Новости дня
    ВС России поразили места подготовки к запуску дальнобойных беспилотников ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску украинских БПЛА дальнего действия.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авибомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS и 434 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 136 352 беспилотника, 656 ЗРК, 28 992 танка и других бронемашин, 1 704 боевые машины РСЗО, 34 555 орудий полевой артиллерии и минометов, 59 876 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России нанесли групповой удар возмездия по объектам ОПК Украины.

    В минувшие выходные ВС России поразили используемую ВСУ энергетическую и транспортную инфраструктуру.

    ВС России за прошлую неделю нанесли шесть ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 12:09 • Новости дня
    ВСУ ударили по больнице в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска ударили по больнице в городе Днепрорудное Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    Украинские войска нанесли удар по больнице в городе Днепрорудное Запорожской области, сообщил Балицкий в MAX.

    В своем канале он уточнил: «Зафиксирована атака на больницу в городе Днепрорудном. К счастью, медперсонал и пациенты не пострадали».

    По словам губернатора, в результате атак украинских войск в селе Семёновка Мелитопольского городского округа были повреждены хозяйственные постройки, однако обошлось без жертв. В районах Васильевки и Михайловского округа были зафиксированы возгорания после прилётов.

    Балицкий отметил, что все экстренные и коммунальные службы региона продолжают работать в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта украинские беспилотники атаковали территорию центральной больницы в городе Васильевка.

    Несколькими днями ранее дрон ВСУ сбросил боеприпас на отделение реанимации в этом же населенном пункте.

    В декабре прошлого года украинские военные попытались нанести удар по медицинскому учреждению в Каменке-Днепровской.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 11:57 • Новости дня
    Сальдо сообщил о пострадавших при атаках ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два человека пострадали в Херсонской области от атак ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Два человека пострадали в Херсонской области за минувшие сутки в результате атак украинских военных, сообщил Сальдо в MAX.

    По его словам, за прошедшие сутки в результате террористических атак киевского режима были ранены два жителя региона. Он отметил, что удары наносились с применением артиллерии и беспилотников.

    В результате обстрелов и атак дронов были повреждены многоквартирный жилой дом в Новой Каховке, неиспользуемое здание детского сада в Голой Пристани, магазин в Каховке, административное здание в Виноградове, а также хозяйственная постройка и частный дом в Бехтерах, неэксплуатируемый дом в Алексеевке и частный дом в Гладковке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате недавних атак ВСУ на территории Херсонской области погибла женщина.

    При другом обстреле региона со стороны украинских войск скончался один мирный житель.

    Жертвами целенаправленных ударов беспилотников по гражданским автомобилям стали четыре человека.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 12:25 • Новости дня
    Питомцы Васильевского центра реабилитации хищников пострадали от удара ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    В Запорожской области украинские военные нанесли удар по центру реабилитации хищников, в результате чего пострадали животные и инфраструктура учреждения.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале сообщил о последствиях удара Вооруженных сил Украины по Васильевскому центру реабилитации хищных животных. В результате обстрела пострадали питомцы учреждения, а также получили повреждения хозяйственная постройка и два автомобиля.

    «Есть один случай, который выходит за рамки любой военной логики, – это абсолютно вопиющая и бессмысленная атака на Васильевский центр реабилитации хищных животных», – подчеркнул глава региона в своем Telegram-канале.

    Балицкий добавил, что животные стали заложниками ненависти украинских военных. Точное количество пострадавших хищников и степень их ранений в сообщении не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце декабря украинские беспилотники повредили вольеры хищников в Васильевском зоопарке.

    В середине того же месяца при ударе дронов по территории центра осколочные ранения получил лев.

    В марте беспилотный аппарат ВСУ сбросил боеприпас на отделение реанимации местной больницы.

    Комментарии (0)
    Главное
    Шесть стран НАТО подняли истребители для сопровождения Ту-22м3
    По Сумами ликвидированы десять награжденных Зеленским офицеров ВСУ
    Британские госслужащие ополчились против Стармера
    Замглавы парка «Патриот» арестовали за взятку в 18 млн рублей
    OpenAI выпустила масштабное обновление генератора изображений для ChatGPT
    Россиян предупредили о реальных сроках за клевету в домовых чатах
    Жители Кишинева потребовали отменить концерт «Машины времени»

    В чем уникальность четвертого в истории энергокризиса

    Это самый крупный в истории человечества энергетический кризис, заявили в Международном энергетическом агентстве. В чем его главные особенности в сравнении с тремя предыдущими энергетическими кризисами – в 1973, 1979 и 2022 годах? Подробности

    Перейти в раздел

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Уничтожение статуи Христа потрясет весь Израиль

    Демонстративное уничтожение солдатами ЦАХАЛ статуи Иисуса Христа в оккупированном Ливане вызвало панику в правительстве Израиля. Под угрозой пропагандистская модель, оправдывающая войну, и что еще хуже – дальнейшая поддержка Соединенных Штатов, от опеки которых зависит само существование еврейского государства. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации