В Москве и Пекине явно лучше изучили инструкцию, которую почивший американский геостратег Збигнев Бжезинский составил для следующих за Клинтоном администраций. США же за последние 25 лет последовательно исполняли заветы Бжезинского с точностью до наоборот.5 комментариев
Командиры ВСУ присвоили зарплаты «мертвых душ»
Руководство одной из воинских частей ВСУ в Одесской области подозревается в фиктивном оформлении 19 человек на военную службу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на офис генпрокурора Украины.
В опубликованном заявлении сообщается: «Разоблачена организованная группа военных должностных лиц, которые наладили схему фиктивного оформления лиц на службу. По данным следствия, в 2022-2025 годах в списки личного состава внесли 19 человек, которые фактически не служили. Несмотря на это, им оформляли документы о якобы исполнении обязанностей, что становилось основанием для начисления денежного обеспечения».
Среди подозреваемых – командир части, двое его заместителей, заместитель командира батальона и командир роты. Благодаря фиктивному оформлению и подложным документам, они сумели присвоить более 15 млн гривен, что превышает 340 тыс. долларов. Всем фигурантам предъявлены обвинения в злоупотреблении властью, служебном подлоге и пособничестве в уклонении от военной службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовики сообщили о массовом использовании «мертвых душ» в украинской армии.
