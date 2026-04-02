В российских вузах начали работу Центры новых возможностей

Tекст: Валерия Городецкая

Центры создаются в рамках интеграции с проектом «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и уже начали работу в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В ближайшее время проект охватит практически все федеральные округа страны.

Заместитель генерального директора платформы Оксана Ачкасова подчеркнула, что каждая площадка разрабатывает собственную уникальную концепцию, учитывая опыт вуза и запросы студентов.

«Центры новых возможностей не создаются с нуля – мы опираемся на уже накопленный университетами опыт в рамках проекта «Центры компетенций»… В одном месте акцент сделают на проектную деятельность, в другом – на отраслевые стажировки, в третьем – на треки личностного роста. И это правильно. Наша принципиальная позиция: возможности для студентов должны быть равными. Независимо от того, в каком вузе и в каком регионе страны учится молодой человек», – отметила она.

Новый этап работы Центров предполагает плотное взаимодействие с проектом «Профразвитие», благодаря чему студенты получают не только диагностику своих компетенций, но и индивидуальный трек развития. В этот трек входят персональные рекомендации, обучающие курсы, стажировки и участие в федеральных конкурсах платформы. Руководитель проекта «Профразвитие» Кристина Зорина добавила, что задача партнерства – подобрать для студента инструменты, которые максимально отвечают его запросам.

Центры становятся мостом между оценкой компетенций и реальным построением карьеры, предлагая студентам не просто знания, а четкий маршрут их развития и применения. Инициатива реализуется по поручению президента Владимира Путина, который распорядился открыть такие центры в университетах и колледжах в 2025–2026 годах. Решение принято по итогам заседания Наблюдательного совета Президентской платформы «Россия – страна возможностей».